„Könnyedén vagy erőszakkal” – Netanjahu üzent a Hamásznak, miközben Trump ultimátumot adott

Bejelentette Trump: karnyújtásnyira a béke
A Hamász beleegyezett, hogy szabadon engedi az összes, még fogságban lévő izraeli túszt. Trump azonnal reagált.
Beszédében hangsúlyozta: szerinte a diplomáciai és katonai nyomás vezette Izraelt idáig, és hozzátette, hogy a Hamászt lefegyverzik, Gázát pedig demilitarizálják — „könnyedén vagy erőszakkal”.
Benjámin Netanjahu szombat este azt közölte, hogy Izrael „nagy eredmény küszöbén” áll — reménye szerint hamarosan bejelentheti a Gázai övezetből visszatérő izraeli túszok hazatelepülését — írja a BBC.
A miniszterelnök szerint a következő napokban véglegesíthetik az izraeli túszok és palesztin foglyok cseréjére vonatkozó megállapodást.
Beszédében hangsúlyozta: szerinte a diplomáciai és katonai nyomás vezette Izraelt idáig, és hozzátette, hogy a Hamászt lefegyverzik, Gázát pedig demilitarizálják — „könnyedén vagy erőszakkal”.
Pénteken a Hamász bejelentette, hogy kész tárgyalni annak lehetőségéről, hogy az 2023. október 7-én fogva tartott összes túszt szabadon engedjék, a Donald Trump amerikai elnök által hétfőn vázolt béketervnek megfelelően.
Korábban Trump ultimátumot intézett a szervezethez: ha amerikai idő szerint vasárnap este 18:00-ig nem fogadják el a tervet, „pokoli következményekre” számíthatnak.
Trump pénteken ismét megszólalt – ezúttal Izraelnek üzent. Bejegyzésében azt írta, hogy szerinte a Hamász készen áll egy tartós béke megkötésére, ezért Izraelnek fel kellene hagynia a Gáza elleni bombázásokkal. A terrorszervezet egyelőre nem reagált a béketerv konkrét feltételeire.
Nyitókép: SAUL LOEB / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A Hamász beleegyezett, hogy szabadon engedi az összes, még fogságban lévő izraeli túszt. Trump azonnal reagált.