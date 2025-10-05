Ft
10. 05.
vasárnap
Donald Trump Izrael Hamász Benjámin Netanjahu

„Könnyedén vagy erőszakkal" – Netanjahu üzent a Hamásznak, miközben Trump ultimátumot adott

2025. október 05. 07:37

Beszédében hangsúlyozta: szerinte a diplomáciai és katonai nyomás vezette Izraelt idáig, és hozzátette, hogy a Hamászt lefegyverzik, Gázát pedig demilitarizálják — „könnyedén vagy erőszakkal”.

2025. október 05. 07:37
null

Benjámin Netanjahu szombat este azt közölte, hogy Izrael „nagy eredmény küszöbén” áll — reménye szerint hamarosan bejelentheti a Gázai övezetből visszatérő izraeli túszok hazatelepülését — írja a BBC

A miniszterelnök szerint a következő napokban véglegesíthetik az izraeli túszok és palesztin foglyok cseréjére vonatkozó megállapodást.

Beszédében hangsúlyozta: szerinte a diplomáciai és katonai nyomás vezette Izraelt idáig, és hozzátette, hogy a Hamászt lefegyverzik, Gázát pedig demilitarizálják — „könnyedén vagy erőszakkal”.

Pénteken a Hamász bejelentette, hogy kész tárgyalni annak lehetőségéről, hogy az 2023. október 7-én fogva tartott összes túszt szabadon engedjék, a Donald Trump amerikai elnök által hétfőn vázolt béketervnek megfelelően. 

Korábban Trump ultimátumot intézett a szervezethez: ha amerikai idő szerint vasárnap este 18:00-ig nem fogadják el a tervet, „pokoli következményekre” számíthatnak.

Trump pénteken ismét megszólalt – ezúttal Izraelnek üzent. Bejegyzésében azt írta, hogy szerinte a Hamász készen áll egy tartós béke megkötésére, ezért Izraelnek fel kellene hagynia a Gáza elleni bombázásokkal. A terrorszervezet egyelőre nem reagált a béketerv konkrét feltételeire.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Kun (Kohn) Béla, Rákosi (Rosenfeld) Mátyás és Genrih Jagoda (Jenoh Ijegoda) mellett fog égni a pokolban ez a rohadt korcsfejű szarféreg. A Hamászt ő pénzelte, ezt még Castel Robi kebelbarátja, az Izrael-barát atlantista Demko is leírta. Természetesen a cionista rabszolgaMandiner azt a részt kihagyta, amikor szemlézte Demko vonatkozó bejegyzését.
