„Könnyedén vagy erőszakkal” – Netanjahu üzent a Hamásznak, miközben Trump ultimátumot adott

Benjámin Netanjahu szombat este azt közölte, hogy Izrael „nagy eredmény küszöbén” áll — reménye szerint hamarosan bejelentheti a Gázai övezetből visszatérő izraeli túszok hazatelepülését — írja a BBC.

A miniszterelnök szerint a következő napokban véglegesíthetik az izraeli túszok és palesztin foglyok cseréjére vonatkozó megállapodást.

Beszédében hangsúlyozta: szerinte a diplomáciai és katonai nyomás vezette Izraelt idáig, és hozzátette, hogy a Hamászt lefegyverzik, Gázát pedig demilitarizálják — „könnyedén vagy erőszakkal”.

Pénteken a Hamász bejelentette, hogy kész tárgyalni annak lehetőségéről, hogy az 2023. október 7-én fogva tartott összes túszt szabadon engedjék, a Donald Trump amerikai elnök által hétfőn vázolt béketervnek megfelelően.

Korábban Trump ultimátumot intézett a szervezethez: ha amerikai idő szerint vasárnap este 18:00-ig nem fogadják el a tervet, „pokoli következményekre” számíthatnak.