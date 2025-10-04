Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
10. 04.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 04.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gázai-övezet üzenet béketerv elnök BBC Donald Trump Izrael közel-kelet Egyesült Államok

Bejelentette Trump: karnyújtásnyira a béke

2025. október 04. 00:16

A Hamász beleegyezett, hogy szabadon engedi az összes, még fogságban lévő izraeli túszt. Trump azonnal reagált.

2025. október 04. 00:16
null

A Hamász beleegyezett, hogy szabadon engedi az összes, még fogságban lévő izraeli túszt. A terrorszervezet ugyanakkor közölte, hogy további tárgyalásokat kíván folytatni az Egyesült Államok béketervében szereplő több kulcskérdésről – számolt be a BBC.

A bejelentés néhány órával azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap 18 óráig adott határidőt a Hamásznak a gázai béketerv elfogadására, különben – szavai szerint – „elszabadul a pokol”.

Egyértelmű utasítás

Az amerikai elnök magyar idő szerint péntek késő este új bejegyzést tett közzé a Truth Social oldalán. Ebben azt írta: „A Hamász friss nyilatkozata alapján úgy gondolom, készek a tartós békére.

Izraelnek azonnal le kell állítania a Gáza elleni bombázásokat, hogy a túszokat biztonságosan és gyorsan kihozhassuk!”

Donald Trump hozzátette, hogy jelenleg a helyzet túl veszélyes. „Már folyamatban vannak az egyeztetések a részletekről. Ez nem csupán Gázáról szól, hanem a régóta vágyott békéről a Közel-Keleten” – szögezte le az Egyesült Államok elnöke a posztban.

Időközben a Fehér Ház X-oldalán is megjelent egy bejegyzés a témában:

Elfogyott Trump türelme

A BBC munkatársa az üzenet kapcsán megjegyezte: valószínűtlen, hogy Trump hónapokig hagyná elhúzódni a feltételekről szóló huzavonát, és az sem kizárt, hogy Katarra és Egyiptomra támaszkodik majd a közvetítésben.

Minden jel szerint kemény tárgyalások következnek – írta a portál.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

 

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
•••
2025. október 04. 01:43 Szerkesztve
És mit szól hozzá Izrael? Nem lesz kóser, mert így Trump elhúzza az orra elől Gáza bekebelezése, és a sok zsidó emberáldozat értelme szertefoszlik.
Válasz erre
0
0
h040183
2025. október 04. 00:39
Igen, egyértelműen megérte lerohanni azt a pár kibucot, 2 éve! Gréta is turistaként akarja megmenteni a világot Gázában!
Válasz erre
1
0
canadian-deplorable
2025. október 04. 00:31
Trump-nak nem ez volt az egyetlen követelése. Többek között az is a listán volt, hogy a Hamasz leteszi a fegyvert és soha többé nem megy Gaza kormánya közelébe sem. Ez nem tetszik a Hamásznak, ezért erről "tárgyalni akar". A muszlim idióták még nem értik, hogy Trump nem tárgyal, hanem ultimátumot ad. Letenni a fegyvert, vagy az Egyesült Államok hadereje is beszáll a buliba. Akkor egy humuszos se marad életben. Történetesen az lenne a legjobb megoldás.
Válasz erre
1
0
bannedop03-2
2025. október 04. 00:19
Orange Daddy megint csúnyán ráfarag, mert Putyin rendre átjár az eszén.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!