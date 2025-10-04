Bejelentette Trump: karnyújtásnyira a béke

Elhozza végre Trump terve a békét a Szentföldre? Utánajártunk!
Trump nagy álmokkal vág neki a közel-keleti béketeremtéshez, de valószínűnek tűnik, hogy egyelőre még nem jön el a béke a régióban. Elemzésünk!
A Hamász beleegyezett, hogy szabadon engedi az összes, még fogságban lévő izraeli túszt. Trump azonnal reagált.
A Hamász beleegyezett, hogy szabadon engedi az összes, még fogságban lévő izraeli túszt. A terrorszervezet ugyanakkor közölte, hogy további tárgyalásokat kíván folytatni az Egyesült Államok béketervében szereplő több kulcskérdésről – számolt be a BBC.
A bejelentés néhány órával azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap 18 óráig adott határidőt a Hamásznak a gázai béketerv elfogadására, különben – szavai szerint – „elszabadul a pokol”.
Az amerikai elnök magyar idő szerint péntek késő este új bejegyzést tett közzé a Truth Social oldalán. Ebben azt írta: „A Hamász friss nyilatkozata alapján úgy gondolom, készek a tartós békére.
Izraelnek azonnal le kell állítania a Gáza elleni bombázásokat, hogy a túszokat biztonságosan és gyorsan kihozhassuk!”
Donald Trump hozzátette, hogy jelenleg a helyzet túl veszélyes. „Már folyamatban vannak az egyeztetések a részletekről. Ez nem csupán Gázáról szól, hanem a régóta vágyott békéről a Közel-Keleten” – szögezte le az Egyesült Államok elnöke a posztban.
Időközben a Fehér Ház X-oldalán is megjelent egy bejegyzés a témában:
A BBC munkatársa az üzenet kapcsán megjegyezte: valószínűtlen, hogy Trump hónapokig hagyná elhúzódni a feltételekről szóló huzavonát, és az sem kizárt, hogy Katarra és Egyiptomra támaszkodik majd a közvetítésben.
Minden jel szerint kemény tárgyalások következnek – írta a portál.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Trump nagy álmokkal vág neki a közel-keleti béketeremtéshez, de valószínűnek tűnik, hogy egyelőre még nem jön el a béke a régióban. Elemzésünk!