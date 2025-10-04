Bejelentette Trump: karnyújtásnyira a béke

A Hamász beleegyezett, hogy szabadon engedi az összes, még fogságban lévő izraeli túszt. A terrorszervezet ugyanakkor közölte, hogy további tárgyalásokat kíván folytatni az Egyesült Államok béketervében szereplő több kulcskérdésről – számolt be a BBC.

A bejelentés néhány órával azután érkezett, hogy Donald Trump amerikai elnök vasárnap 18 óráig adott határidőt a Hamásznak a gázai béketerv elfogadására, különben – szavai szerint – „elszabadul a pokol”.

Egyértelmű utasítás

Az amerikai elnök magyar idő szerint péntek késő este új bejegyzést tett közzé a Truth Social oldalán. Ebben azt írta: „A Hamász friss nyilatkozata alapján úgy gondolom, készek a tartós békére.