Brutális megtorlást ígértek az oroszok Ukrajnának – a Kreml reagált a budapesti békecsúcsra is
A Kreml szerint téves az orosz–amerikai csúcs lemondásáról beszélni, mivel az időpontot még nem véglegesítették.
Az Európai Unióra és a mesterséges intelligenciára hivatkoznak.
Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke bejelentette, hogy 2025 végéig napirendre tűzik az ukrán helyesírás új tervezetét, amelynek célja a nyelvhasználat korszerűsítése és az uniós joghoz való harmonizáció elősegítése – írja a Kárpáti Igaz Szó.
A házelnök szerint a jelenlegi jogszabályokban még mindig számos orosz eredetű kifejezés, bürokratikus fordulat és elavult nyelvi forma szerepel, amelyek megnehezítik a törvények pontos értelmezését és az EU-s normákhoz való igazítást.
Sztefancsuk hangsúlyozta: az ukrán nyelvnek „pontosnak, modernnek és versenyképesnek” kell lennie a jogi környezetben is, különösen most, amikor az ország az Európai Unióhoz való csatlakozásra készül.
A nyelvi függetlenség megerősítése a jogrendszerben is elengedhetetlen”
– tette hozzá.
Ezt is ajánljuk a témában
A Kreml szerint téves az orosz–amerikai csúcs lemondásáról beszélni, mivel az időpontot még nem véglegesítették.
Olekszandr Kornyijenko, a parlament alelnöke rámutatott, hogy
Ukrajna egyszerre éli meg az európai integráció és a digitális átalakulás korszakát, ami még fontosabbá teszi a pontos, átlátható és egységes jogi nyelvezet kialakítását.
Kornyijenko szerint a mesterséges intelligencia térnyerése miatt különösen lényeges, hogy az ukrán nyelvű hivatalos dokumentumok és törvények egyértelműek és korszerűek legyenek, hiszen „az algoritmusok ezekből tanulnak”.
Olena Kondratyuk, a parlament alelnöke hozzátette: a jogalkotásban nagyobb figyelmet kell fordítani a nőnemű alakok – az úgynevezett feminitívumok – következetes használatára is.
Az új helyesírási reform tervezetét 2025 végéig vitatják meg, és a tervek szerint 2026 elején kezdődhet meg „a nyelvi megújulás új korszaka” Ukrajnában.
Ezt is ajánljuk a témában
A napokban közölte a legfrissebb adatokat a nyugdíjakról az ukrán statisztikai hivatal. A friss számok szerint az átlagos nyugdíjasok a magyar juttatásnak ötödét kapják, 3,3 millió ukrajnai idős pedig 26 ezer forintnyi hrivnyával kénytelen beérni.
Nyitókép: ARIE BOTBOL / AFP