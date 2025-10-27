Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
helyesírás Ukrajnában dokumentumok nyelvhasználat

Bejelentették az ukránok: annyira igazodni akarnak az „EU-s normákhoz”, hogy az orosz szavakat is kiirtanák

2025. október 27. 09:30

Az Európai Unióra és a mesterséges intelligenciára hivatkoznak.

2025. október 27. 09:30
null

Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke bejelentette, hogy 2025 végéig napirendre tűzik az ukrán helyesírás új tervezetét, amelynek célja a nyelvhasználat korszerűsítése és az uniós joghoz való harmonizáció elősegítése – írja a Kárpáti Igaz Szó.

A házelnök szerint a jelenlegi jogszabályokban még mindig számos orosz eredetű kifejezés, bürokratikus fordulat és elavult nyelvi forma szerepel, amelyek megnehezítik a törvények pontos értelmezését és az EU-s normákhoz való igazítást.

Sztefancsuk hangsúlyozta: az ukrán nyelvnek „pontosnak, modernnek és versenyképesnek” kell lennie a jogi környezetben is, különösen most, amikor az ország az Európai Unióhoz való csatlakozásra készül. 

A nyelvi függetlenség megerősítése a jogrendszerben is elengedhetetlen”

 – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

Olekszandr Kornyijenko, a parlament alelnöke rámutatott, hogy

Ukrajna egyszerre éli meg az európai integráció és a digitális átalakulás korszakát, ami még fontosabbá teszi a pontos, átlátható és egységes jogi nyelvezet kialakítását.

Kornyijenko szerint a mesterséges intelligencia térnyerése miatt különösen lényeges, hogy az ukrán nyelvű hivatalos dokumentumok és törvények egyértelműek és korszerűek legyenek, hiszen „az algoritmusok ezekből tanulnak”.

Olena Kondratyuk, a parlament alelnöke hozzátette: a jogalkotásban nagyobb figyelmet kell fordítani a nőnemű alakok – az úgynevezett feminitívumok – következetes használatára is.

Az új helyesírási reform tervezetét 2025 végéig vitatják meg, és a tervek szerint 2026 elején kezdődhet meg „a nyelvi megújulás új korszaka” Ukrajnában.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ARIE BOTBOL / AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2025. október 27. 11:58
2026-tól új minisztériumok is lesznek : 'Béke Minisztérium: A háborúk szervezésével és fenntartásával foglalkozik. Igazság Minisztérium: A múlt meghamisításával, a történelmi tények átírásával foglalkozik, hogy a párt retorikája mindig helytálló legyen. Szeretet Minisztérium: A politikai ellenfelek és az ideológiai nézeteltérők kínzásával és terrorizálásával foglalkozik. Bőség Minisztérium: A lakosság éhezését okozza, a nyomort fenntartva.'
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. október 27. 11:54
há', először is: nem ukrán, hanem ikrán ....
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. október 27. 11:51
az eltörlés kultúrája eu-érettek, na !!
Válasz erre
0
0
csapláros
2025. október 27. 10:48
A baj az, hogy az orosz szavak kiírtása közben még mindig megmarad a cirill írás. A szovjet - főleg közép-ázsiai - tagköztársaságok egyike-másika ezért először a latin betűkre tért rá. Utána el kell határozni az orosz szavakat helyettesítők forrását. a románok a franciáktól vettek át szavakat. az ukránok meg az amerikai angolból kölcsönözhetnének, esetleg a lengyelből, mivel a szókészletük harmada-fele már úgyis lengyel. És akkor az ukránok lehetnének ez utóbbi esetben a cirill betűs lengyelek... Vagyis, lehetőségük, mint a tenger ... Bruhahaha
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!