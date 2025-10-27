Bejelentették az ukránok: annyira igazodni akarnak az „EU-s normákhoz”, hogy az orosz szavakat is kiirtanák

Ruszlan Sztefancsuk, az ukrán parlament elnöke bejelentette, hogy 2025 végéig napirendre tűzik az ukrán helyesírás új tervezetét, amelynek célja a nyelvhasználat korszerűsítése és az uniós joghoz való harmonizáció elősegítése – írja a Kárpáti Igaz Szó.

A házelnök szerint a jelenlegi jogszabályokban még mindig számos orosz eredetű kifejezés, bürokratikus fordulat és elavult nyelvi forma szerepel, amelyek megnehezítik a törvények pontos értelmezését és az EU-s normákhoz való igazítást.

Sztefancsuk hangsúlyozta: az ukrán nyelvnek „pontosnak, modernnek és versenyképesnek” kell lennie a jogi környezetben is, különösen most, amikor az ország az Európai Unióhoz való csatlakozásra készül.

A nyelvi függetlenség megerősítése a jogrendszerben is elengedhetetlen”

– tette hozzá.