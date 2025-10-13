Ft
Bécs pakisztáni migránsbűnözés migráns

Bécs már nem a régi: a migránsok felforgatták a várost

2025. október 13. 14:25

Fenyegetések, inzultusok és megfélemlítés kíséri a mindennapokat az egykori császárvárosban.

2025. október 13. 14:25


Egykor a bécsi Franklinstrassén álló önkormányzati bérház a mintaszerű szociális lakhatás példája volt. Ma a lakók rettegésben élnek – írja a Remix

A 21. kerületben található lakótelep több évtizedes lakói a sajtóhoz fordultak, miután egy hatgyermekes migráns család hónapok óta zaklatja, fenyegeti és megfélemlíti a szomszédokat. 

A 62 éves Brigitte R. szerint a helyzet tarthatatlanná vált:

 55 éve élek itt, de soha nem volt ilyen. Régen mindenki köszönt a másiknak, ma csak a félelem maradt”

 – mondta a Heute lapnak. 

A nő elmondása szerint a gyerekek rendszeresen megrongálják az autóját, és amikor figyelmeztette őket, az anyjuk rátámadt: 

Üvöltött, hogy megöl, ha még egyszer szólok.”

Brigitte feljelentést tett, de mint mondja, „a rendőrség, a Wiener Wohnen és a szociális szolgálatok is tudnak róla – mégsem történik semmi.”

Más lakók is arról számoltak be, hogy a család „úgy viselkedik, mintha minden az övék lenne”. Egy 50 éves zenész, Pejman M. szerint 

ha az ember udvariasan kéri őket, hogy legyenek csendesebbek, azonnal sértegetnek vagy fenyegetnek.” 

A gyerekek sem mutatnak tiszteletet: „Ha megjelenek, kinevetnek – nézd, itt az öreg!’” – mondta. 

A panaszok ellenére a bérház kezelője csak annyit közölt: a kilakoltatásról csak akkor dönthetnek, ha több bérlő is tanúsítja az „elviselhetetlen viselkedést”, de a legtöbben félnek nyíltan felszólalni. 

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) lakhatási szóvivője, Michael Niegl szerint „az illetékesek minden szinten kudarcot vallottak”, és ha valaki másokat fenyeget, annak „számolnia kell a következményekkel – akár kilakoltatással is”.

A Franklinstrassén tapasztalt feszültség csak egy szelete annak a mélyebb válságnak, amelybe Bécs az ellenőrizetlen bevándorlás miatt süllyedt. 

Az osztrák fővárosban egyre gyakoribbak az erőszakos bandaharcok, a társadalmi széttagolódás és a közbiztonság összeomlása. 

2024 szeptemberében az FPÖ bécsi elnöke, Dominik Nepp a hadsereg bevetését sürgette, miután szír és csecsen fiatalok összecsapásai nyomán naponta átlagosan 460 bűncselekményt regisztráltak, ezek több mint felét migráns hátterű elkövetőkhöz kötik. 

„Ahogy a hadsereg védi a nagykövetségeket, úgy kell megvédenie a hétköznapi embereket is” – mondta Nepp.

A válság az iskolákban is érzékelhető: 

a bécsi gyerekek 70 százaléka nem beszél németül otthon, és 39 százalékuk nem osztrák állampolgár. 

Egy iskolaigazgató szerint tanulóinak 80–85 százaléka migráns háttérrel rendelkezik, többségük szíriai családból érkezett, és „egy szót sem tud németül”. A tanárok egyre gyakoribb erőszakról számolnak be – diákok közti „kivégzési játékokról”, burkaviselést követelő szülőkről, tanárok elleni támadásokról. 

Az utcákon sem jobb a helyzet: 2025 júniusában egy 43 éves férfit hátba szúrtak a metróban, mert megkérte a tinédzsereket, hogy halkítsák le a zenét; júliusban egy pakisztáni férfi agyonvert egy járókelőt „vérszomjból”. 

A legidősebbek sem biztonságban: egy afgán ápoló megerőszakolt egy 82 éves, demens asszonyt, akinek fia a telefonján, élőben nézte végig a támadást. Az áldozat családja szerint a nő „elvesztette az életkedvét” – a bécsi hatóságok pedig továbbra is csak hallgatnak.

Nyitókép: ALEX HALADA / AFP

letsgobrandon-2
2025. október 13. 16:28
kuss már.. ez a kultúrájuk része, tessék hozzászokni
k
2025. október 13. 16:04
canadian-deplorable------>k 2025. október 13. 15:49 Magyar vagyok, de sajnálom a magyarokat mert ugyanaz a sorsuk mint a bécsieknek, osztrákoknak. Az impotens süket fülekkel én sem tudok mit kezdeni.
canadian-deplorable
2025. október 13. 15:53 Szerkesztve
Hé tokosok, előbb kellett volna szárnyas kapukat építeni. Most már késő, eladtátok az országotokat. Az idő nem nektek dolgozik, a muszlimoknál több gyerek születik és a szüleik nem osztráknak nevelik őket. A többi már csak matematika. Az európai kultúrát nagyon sajnálom, de a nagy pofájú osztrákokra ráfér egy lecke. 200 évig nyomorgatták, szipolyozták a környező országok népeit. Most rajtuk a sor.
patriota-0
2025. október 13. 15:48
Nem jól szavaztatok, most isszátok a levét! Húgyagyú osztrákok.
