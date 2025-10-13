Bécs már nem a régi: a migránsok felforgatták a várost

A nő elmondása szerint a gyerekek rendszeresen megrongálják az autóját, és amikor figyelmeztette őket, az anyjuk rátámadt:

Üvöltött, hogy megöl, ha még egyszer szólok.”

Brigitte feljelentést tett, de mint mondja, „a rendőrség, a Wiener Wohnen és a szociális szolgálatok is tudnak róla – mégsem történik semmi.”

Más lakók is arról számoltak be, hogy a család „úgy viselkedik, mintha minden az övék lenne”. Egy 50 éves zenész, Pejman M. szerint