Gyász Kárpátalján: újabb magyar életet követelt a háború
A háború kitörése óta már hetven felett van a magyar származású áldozatok száma.
Vélhetően politikai okokból nem vonják ki az ukrán katonákat egy katlanból.
„Pokrovszk végnapjai.
Amit látunk, megint ugyanaz, amit már sokszor láttunk: vélhetően politikai okokból nem vonják ki az ukrán katonákat egy katlanból - egészen az utolsó pillanatig. Kétségtelen - a város később esik el, de sokkal rosszabb veszteségrátával.
Most egyes ukrán alakulatoknak 15-20 km-t kellene már gyalog visszavonulnia egy olyan terepen, amit az oroszok drónokkal, tüzérséggel és FAB-okkal is uralnak. Rémálom.
Persze nincs 5000 ukrán a katlanban, ahogy az oroszok állítják, de akkor is sok száz emberről van szó. Sokan meg fognak halni közülük, felszerelésük egy jelentős része meg elveszik. Mivel az oroszok mélyen bent vannak már Pokrovszkban, értékes drónpilótákat és felhalmozott drónkészleteket is vesztenek.
Ez a helyzet nem az ukrán katonák hibája, még csak nem is az utóbbi időben sokat szidott ukrán tábornokoké - ők csak azt teszik, amit a politika elvár tőlük. A lényeg, az ukránok sokkal rosszabb eredménnyel fogják zárni ezt a csatát, mint egyébként lehetett volna.
Lehet, hogy ezután egyes csatornák és elemzők majd elmagyarázzák, hogy az oroszok azért mégis rosszabbul jártak, meg hogy mennyi ideig tartott, stb. Nos, Takács Márkot idézném, ez a háború egy nyolcadrészére lassított film - elsősorban a drónok miatt. A régi mércével mérve még fél éve sem tart a teljes körű invázió, a pokrovszki csata meg ebből nem egészen két hónap. Csak osszunk el mindent 8-al. Nem az oroszok lassúak, a háború üteme változott meg.
Azt is el fogják magyarázni egyesek, hogy Pokrovszk nem igazán fontos már. De ez sem igaz, az agglomeráció lakossága közel 140 ezer volt az orosz invázió előtt. Ezzel a Liszicsanszk-Szeverodonyeck agglomeráció (ami kb 200 ezres volt) bevétele óta a legnagyobb agglomeriációt veszik be az oroszok 2022 nyara óta. Ráadásul egy gazdaságilag egész Ukrajna szempontjából rendkívül fontos térséget.”
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP