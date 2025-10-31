„Pokrovszk végnapjai.

Amit látunk, megint ugyanaz, amit már sokszor láttunk: vélhetően politikai okokból nem vonják ki az ukrán katonákat egy katlanból - egészen az utolsó pillanatig. Kétségtelen - a város később esik el, de sokkal rosszabb veszteségrátával.

Most egyes ukrán alakulatoknak 15-20 km-t kellene már gyalog visszavonulnia egy olyan terepen, amit az oroszok drónokkal, tüzérséggel és FAB-okkal is uralnak. Rémálom.

Persze nincs 5000 ukrán a katlanban, ahogy az oroszok állítják, de akkor is sok száz emberről van szó. Sokan meg fognak halni közülük, felszerelésük egy jelentős része meg elveszik. Mivel az oroszok mélyen bent vannak már Pokrovszkban, értékes drónpilótákat és felhalmozott drónkészleteket is vesztenek.

Ez a helyzet nem az ukrán katonák hibája, még csak nem is az utóbbi időben sokat szidott ukrán tábornokoké - ők csak azt teszik, amit a politika elvár tőlük. A lényeg, az ukránok sokkal rosszabb eredménnyel fogják zárni ezt a csatát, mint egyébként lehetett volna.