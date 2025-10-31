Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Pokrovszk tüzérség tábornok invázió katona

Az ukrán katonák hősiesen küzdenek, de a trend látható

2025. október 31. 08:13

Vélhetően politikai okokból nem vonják ki az ukrán katonákat egy katlanból.

2025. október 31. 08:13
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Pokrovszk végnapjai.

Amit látunk, megint ugyanaz, amit már sokszor láttunk: vélhetően politikai okokból nem vonják ki az ukrán katonákat egy katlanból - egészen az utolsó pillanatig. Kétségtelen - a város később esik el, de sokkal rosszabb veszteségrátával.

Most egyes ukrán alakulatoknak 15-20 km-t kellene már gyalog visszavonulnia egy olyan terepen, amit az oroszok drónokkal, tüzérséggel és FAB-okkal is uralnak. Rémálom.

Persze nincs 5000 ukrán a katlanban, ahogy az oroszok állítják, de akkor is sok száz emberről van szó. Sokan meg fognak halni közülük, felszerelésük egy jelentős része meg elveszik. Mivel az oroszok mélyen bent vannak már Pokrovszkban, értékes drónpilótákat és felhalmozott drónkészleteket is vesztenek. 

Ez a helyzet nem az ukrán katonák hibája, még csak nem is az utóbbi időben sokat szidott ukrán tábornokoké - ők csak azt teszik, amit a politika elvár tőlük. A lényeg, az ukránok sokkal rosszabb eredménnyel fogják zárni ezt a csatát, mint egyébként lehetett volna.

Lehet, hogy ezután egyes csatornák és elemzők majd elmagyarázzák, hogy az oroszok azért mégis rosszabbul jártak, meg hogy mennyi ideig tartott, stb. Nos, Takács Márkot idézném, ez a háború egy nyolcadrészére lassított film - elsősorban a drónok miatt. A régi mércével mérve még fél éve sem tart a teljes körű invázió, a pokrovszki csata meg ebből nem egészen két hónap. Csak osszunk el mindent 8-al. Nem az oroszok lassúak, a háború üteme változott meg.

Azt is el fogják magyarázni egyesek, hogy Pokrovszk nem igazán fontos már. De ez sem igaz, az agglomeráció lakossága közel 140 ezer volt az orosz invázió előtt. Ezzel a Liszicsanszk-Szeverodonyeck agglomeráció (ami kb 200 ezres volt) bevétele óta a legnagyobb agglomeriációt veszik be az oroszok 2022 nyara óta. Ráadásul egy gazdaságilag egész Ukrajna szempontjából rendkívül fontos térséget.”

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
•••
2025. október 31. 11:20 Szerkesztve
"Az ukrán katonák hősiesen küzdenek" próbálnának nem küzdeni, akkor hátulról kapnák a̶ ̶g̶o̶l̶y̶ó̶t̶ ̶a̶ ̶n̶y̶u̶g̶a̶t̶i̶ ̶z̶s̶o̶l̶d̶o̶s̶o̶k̶t̶ó̶l̶ a kritikát a nyugati civil tanácsadóktól
Válasz erre
1
0
Bájron
2025. október 31. 10:55
Sajnálom,a szerencsétleneket, de a patkányoknak hullani kell
Válasz erre
0
0
hexahelicene
2025. október 31. 10:40
Ukriner: "Az ukrán katonák hősiesen küzdenek" Inkább ostobán küzdenek. Értelmetlenül fognak meghalni a gonosz törpe parancsára.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. október 31. 10:27
A zsidaj fasz-zongoritának nem számít az ukránok élete. Az a szemét Boris Johnson meg boldogan bezsebeli a kenőpénzt az angol fegyvergyártó cégtől.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!