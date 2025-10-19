Ft
10. 19.
vasárnap
hadgyakorlat NATO kommunikáció lézer haditengerészet

Tesztelték az új NATO-rendszert: áttörés jöhet a haditengerészetben

2025. október 19. 11:09

Az új kommunikációs rendszer minden korábbi várakozást felülmúlt.

2025. október 19. 11:09
null

A NATO legnagyobb éves haditengerészeti gyakorlatán, a REPMUS 2025-ön sikeresen tesztelték a litván Astrolight vállalat POLARIS elnevezésű lézeralapú kommunikációs rendszerét, amely „lehallgathatatlan” és „zavarásmentes” adatátvitelt biztosított két hajó között, még nehéz időjárási körülmények közepette is – írta a Portfolio. 

A POLARIS, egy mindössze 16 kilogrammos, szabad térbeli optikai (FSO) technológiát használó rendszer, fényimpulzusokkal továbbít adatokat a hagyományos rádiófrekvenciás kommunikáció helyett, így biztonságosabb alternatívát kínál annál. A tesztek során 15 kilométeres távolságon stabil, titkosított kapcsolatot tartott fenn, kétszeresen túlszárnyalva az elvárásokat.

A rendszer több gigabájt adatot és tíz valós idejű HD videókapcsolatot továbbított esőben, ködben, nappali és éjszakai körülmények között is. Az Astrolight vezetői szerint a sikeres teszt bizonyítja a technológia megbízhatóságát, különösen GPS-zavarásokkal sújtott területeken. A cég a jövőben a technológia további tengeri alkalmazását és sarki kutatások támogatását tervezi.

Nyitókép forrása: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Összesen 9 komment

neszteklipschik
2025. október 19. 14:20
Biztos jó dolog, csak hát a távolság az csekély és a föld görbülete miatt eleve felső korlátja is van, hiszen a látóhatár alól nem lehet ezzel a módszerrel kommunikálni.
Válasz erre
1
0
SzkeptiKUSS
2025. október 19. 13:54
Már megint a hülyék dorbézolnak! A nagyhatalmak közötti háború végén mind megdöglünk. Nyertes csak a természet lehet. Milyen győzelem az ahol a családod elveszik és te maradsz hírmondónak? Ja, kinek mondod el, hogy ez még egyszer nem fordulhat elő?
Válasz erre
1
0
templar62
2025. október 19. 13:49
Wunderwaffe .
Válasz erre
1
0
obakapimaki
2025. október 19. 12:11
Tesztekben, szimulációban a nyugat mindig jó volt.. Csak azba fránya valóság ne kopogtatna néha az ablakon...😁😁😂😂
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!