Tesztelték az új NATO-rendszert: áttörés jöhet a haditengerészetben

A NATO legnagyobb éves haditengerészeti gyakorlatán, a REPMUS 2025-ön sikeresen tesztelték a litván Astrolight vállalat POLARIS elnevezésű lézeralapú kommunikációs rendszerét, amely „lehallgathatatlan” és „zavarásmentes” adatátvitelt biztosított két hajó között, még nehéz időjárási körülmények közepette is – írta a Portfolio.

A POLARIS, egy mindössze 16 kilogrammos, szabad térbeli optikai (FSO) technológiát használó rendszer, fényimpulzusokkal továbbít adatokat a hagyományos rádiófrekvenciás kommunikáció helyett, így biztonságosabb alternatívát kínál annál. A tesztek során 15 kilométeres távolságon stabil, titkosított kapcsolatot tartott fenn, kétszeresen túlszárnyalva az elvárásokat.

A rendszer több gigabájt adatot és tíz valós idejű HD videókapcsolatot továbbított esőben, ködben, nappali és éjszakai körülmények között is. Az Astrolight vezetői szerint a sikeres teszt bizonyítja a technológia megbízhatóságát, különösen GPS-zavarásokkal sújtott területeken. A cég a jövőben a technológia további tengeri alkalmazását és sarki kutatások támogatását tervezi.

Nyitókép forrása: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP