„A NATO-nak már nem kellene léteznie” – rémisztően nagyot alakítottak Kína képviselői Brüsszelben

Lexmann szerint különösen meglepő volt, hogy a kínai képviselők szinte szó szerint ismételték Moszkva érvelését a NATO „felelősségéről” az ukrajnai konfliktusban.

A zöldpárti Markéta Gregorová X-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Illúzió volt bármiféle párbeszédben reménykedni.”

Szerinte teljes képtelenség, hogy Peking hivatalosan a semlegességet és az állami szuverenitás tiszteletét hirdeti, miközben képviselői Brüsszelben nyíltan orosz propagandát ismételnek.

Az európai parlamenti képviselők emellett bírálatot fogalmaztak meg Kína ritkaföldfém-export korlátozása miatt is, ami kulcsfontosságú az európai ipar számára.

Bár a találkozó célja a kapcsolatok normalizálása lett volna, a végeredmény inkább diplomáciai hidegháborúra emlékeztetett. A felek ennek ellenére jövőre újabb ülést terveznek – ha addig marad miről tárgyalni.