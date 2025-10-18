Ft
10. 19.
vasárnap
háború Ukrajna Kína Oroszország EU

„A NATO-nak már nem kellene léteznie” – rémisztően nagyot alakítottak Kína képviselői Brüsszelben

2025. október 18. 21:17

Hét év után először ültek egy asztalhoz az EU és Kína parlamenti képviselői, de a diplomáciai közeledés helyett kínos szóváltások jellemezték az ülést.

2025. október 18. 21:17
null

Feszült légkörben zajlott le az első, 2018 óta megtartott EU–Kína parlamenti találkozó: 

a kínai delegáció nemcsak megkérdőjelezte a NATO létét, hanem az ukrajnai háború kapcsán több ponton is visszhangozta az orosz narratívát

 – véli az Euractiv szerzője.

A háromórás brüsszeli ülésen, amelyen az Európai Parlament Kína-delegációja és a kínai Országos Népi Gyűlés tagjai vettek részt, az európai képviselők diplomáciai párbeszédre számítottak. 

A találkozó ugyanakkor gyorsan feszültté vált, miután a kínai fél kijelentette:

a Szovjetunió megszűnésével a NATO-nak sincs többé létjogosultsága”.

Engin Eroglu, a német liberális képviselő, a delegáció elnöke ezt „abszurdnak” nevezte, különösen Oroszország Ukrajna és Kelet-Európa elleni agressziójának fényében.

A szlovák néppárti képviselő, Miriam Lexmann szerint a találkozó inkább „monológ” volt, mint párbeszéd. Mint elmondta, hiába vetette fel az emberi jogok helyzetét Tibetben, Hszincsiangban és Hongkongban, a kínai fél nem reagált érdemben. Ehelyett 

a Nyugatot hibáztatták Izrael és a Hamász háborúja miatt, miközben azt hangsúlyozták, hogy Kína együttműködik Brüsszellel a klímavédelem terén. 

Lexmann szerint különösen meglepő volt, hogy a kínai képviselők szinte szó szerint ismételték Moszkva érvelését a NATO „felelősségéről” az ukrajnai konfliktusban.

A zöldpárti Markéta Gregorová X-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Illúzió volt bármiféle párbeszédben reménykedni.” 

Szerinte teljes képtelenség, hogy Peking hivatalosan a semlegességet és az állami szuverenitás tiszteletét hirdeti, miközben képviselői Brüsszelben nyíltan orosz propagandát ismételnek. 

Az európai parlamenti képviselők emellett bírálatot fogalmaztak meg Kína ritkaföldfém-export korlátozása miatt is, ami kulcsfontosságú az európai ipar számára.

Bár a találkozó célja a kapcsolatok normalizálása lett volna, a végeredmény inkább diplomáciai hidegháborúra emlékeztetett. A felek ennek ellenére jövőre újabb ülést terveznek – ha addig marad miről tárgyalni.

Nyitókép: European Parliament / Euractiv

figyelő4322
2025. október 18. 23:50
pontius 2025. október 18. 22:30 "Ez az egykori, európai racionális gondolkodás vége!" Igazad van, ezek nem csupán teljesen FOGALMATLAN sakkbábuk, de még racionális gondolkodásra is tök képtelenek... Az biztos, hogy nem az értelmi képességükért választotta ki őket gazdájuk.
figyelő4322
2025. október 18. 23:33
Ezek az ajrópai képviselők hatalmas EGÓVAL rendelkeznek, de mögötte csak nagy üresség, semmi más. Minden egyes alkalommal akár a kínaiakkal, akár Trumppal tárgyalnak, lejáratják magukat, és ezzel az EU-t is - sajnos. A Van Lejjebb luvnya nem volt ott? Nagy kár, hiszen már előkészítették neki a sámlit!
Ehetős Odó
2025. október 18. 23:18
Hja, az eurolipsiknek még szokniuk kell, ha valaki kimondja róluk a frankót. Szokniuk kell, hogy a világ 90%-án leszarják a nyomorult eus seggfejek hülyeségeit.
Lami66
2025. október 18. 23:06
Remek! A kinaiak ismét meg lettek erősitve, hogy európában csak a magyarokkal érdemes tárgyalni, csak ide érdemes befektetéseket hozni.
