„A NATO-nak már nem kellene léteznie” – rémisztően nagyot alakítottak Kína képviselői Brüsszelben

Hét év után először ültek egy asztalhoz az EU és Kína parlamenti képviselői, de a diplomáciai közeledés helyett kínos szóváltások jellemezték az ülést.
Feszült légkörben zajlott le az első, 2018 óta megtartott EU–Kína parlamenti találkozó:
a kínai delegáció nemcsak megkérdőjelezte a NATO létét, hanem az ukrajnai háború kapcsán több ponton is visszhangozta az orosz narratívát
– véli az Euractiv szerzője.
A háromórás brüsszeli ülésen, amelyen az Európai Parlament Kína-delegációja és a kínai Országos Népi Gyűlés tagjai vettek részt, az európai képviselők diplomáciai párbeszédre számítottak.
A találkozó ugyanakkor gyorsan feszültté vált, miután a kínai fél kijelentette:
a Szovjetunió megszűnésével a NATO-nak sincs többé létjogosultsága”.
Engin Eroglu, a német liberális képviselő, a delegáció elnöke ezt „abszurdnak” nevezte, különösen Oroszország Ukrajna és Kelet-Európa elleni agressziójának fényében.
A szlovák néppárti képviselő, Miriam Lexmann szerint a találkozó inkább „monológ” volt, mint párbeszéd. Mint elmondta, hiába vetette fel az emberi jogok helyzetét Tibetben, Hszincsiangban és Hongkongban, a kínai fél nem reagált érdemben. Ehelyett
a Nyugatot hibáztatták Izrael és a Hamász háborúja miatt, miközben azt hangsúlyozták, hogy Kína együttműködik Brüsszellel a klímavédelem terén.
Lexmann szerint különösen meglepő volt, hogy a kínai képviselők szinte szó szerint ismételték Moszkva érvelését a NATO „felelősségéről” az ukrajnai konfliktusban.
A zöldpárti Markéta Gregorová X-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Illúzió volt bármiféle párbeszédben reménykedni.”
Szerinte teljes képtelenség, hogy Peking hivatalosan a semlegességet és az állami szuverenitás tiszteletét hirdeti, miközben képviselői Brüsszelben nyíltan orosz propagandát ismételnek.
Az európai parlamenti képviselők emellett bírálatot fogalmaztak meg Kína ritkaföldfém-export korlátozása miatt is, ami kulcsfontosságú az európai ipar számára.
Bár a találkozó célja a kapcsolatok normalizálása lett volna, a végeredmény inkább diplomáciai hidegháborúra emlékeztetett. A felek ennek ellenére jövőre újabb ülést terveznek – ha addig marad miről tárgyalni.
