palesztinpárti sztrájk Spanyolország Barcelona Palesztina

„A népirtóknak bűnhődniük kell” – így gyújtogatnak Barcelona utcáin a palesztinpárti tüntetők (Videó)

2025. október 15. 21:53

Spanyolországban a szakszervezetek általános sztrájkot hirdettek Palesztina mellett. A palesztinpárti tüntetők a rendőrökre is rátámadtak.

null

Spanyolországban több nagyobb szakszervezet és diákszervezet közösen általános sztrájkot hirdetett október 15-e szerdára „szolidaritásból Palesztina mellett”. A megmozdulás keretében már szerda délelőtt erőszakos tüntetések törtek ki Barcelonában, amelyeknek a rendőrség vetett véget.

A palesztinpárti tüntetéssorozat este is folytatódott. A Reuters élő videófelvételén jól látható, hogy a tüntetők az utcán gyújtogattak, és a rendőrökkel is összecsaptak.

A délelőtt feloszlatott egyik tüntetésen David Caño, a Katalóniai Szakszervezeti Szövetség (IAC) szóvivője azt mondta, hiába írták alá a tűzszünetet, a gázai helyzet nem oldódott meg.

A népirtóknak bűnhődniük kell” 

– jelentette ki, és figyelmeztetett, addig nem hagyják abba a tüntetést, amíg az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanjahu nemzetközi bíróság elé nem áll. Továbbá követelte, hogy Spanyolország szüntessen meg minden „kereskedelmi, kulturális és gazdasági együttműködést Izraellel”.

A szakszervezetek mellett diákok is tüntetnek kora reggel óta, nemcsak Barcelonában, hanem országszerte kétszáz különböző helyszínen.

Nyitókép: Képernyőkép

 

