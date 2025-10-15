„A népirtóknak bűnhődniük kell” – így gyújtogatnak Barcelona utcáin a palesztinpárti tüntetők (Videó)

Trump kirúgná Spanyolországot a NATO-ból
Az Egyesült Államok elnöke azt követelte, hogy a szövetségesek GDP-jük 5 százalékát védelmi kiadásokra fordítsák. Spanyolország volt az egyetlen ország, amely megtagadta az erre való elköteleződést.
Spanyolországban a szakszervezetek általános sztrájkot hirdettek Palesztina mellett. A palesztinpárti tüntetők a rendőrökre is rátámadtak.
Spanyolországban több nagyobb szakszervezet és diákszervezet közösen általános sztrájkot hirdetett október 15-e szerdára „szolidaritásból Palesztina mellett”. A megmozdulás keretében már szerda délelőtt erőszakos tüntetések törtek ki Barcelonában, amelyeknek a rendőrség vetett véget.
A palesztinpárti tüntetéssorozat este is folytatódott. A Reuters élő videófelvételén jól látható, hogy a tüntetők az utcán gyújtogattak, és a rendőrökkel is összecsaptak.
A délelőtt feloszlatott egyik tüntetésen David Caño, a Katalóniai Szakszervezeti Szövetség (IAC) szóvivője azt mondta, hiába írták alá a tűzszünetet, a gázai helyzet nem oldódott meg.
A népirtóknak bűnhődniük kell”
– jelentette ki, és figyelmeztetett, addig nem hagyják abba a tüntetést, amíg az izraeli miniszterelnök Benjamin Netanjahu nemzetközi bíróság elé nem áll. Továbbá követelte, hogy Spanyolország szüntessen meg minden „kereskedelmi, kulturális és gazdasági együttműködést Izraellel”.
A szakszervezetek mellett diákok is tüntetnek kora reggel óta, nemcsak Barcelonában, hanem országszerte kétszáz különböző helyszínen.
