„A népirtóknak bűnhődniük kell” – így gyújtogatnak Barcelona utcáin a palesztinpárti tüntetők (Videó)

Spanyolországban több nagyobb szakszervezet és diákszervezet közösen általános sztrájkot hirdetett október 15-e szerdára „szolidaritásból Palesztina mellett”. A megmozdulás keretében már szerda délelőtt erőszakos tüntetések törtek ki Barcelonában, amelyeknek a rendőrség vetett véget.

A palesztinpárti tüntetéssorozat este is folytatódott. A Reuters élő videófelvételén jól látható, hogy a tüntetők az utcán gyújtogattak, és a rendőrökkel is összecsaptak.

A délelőtt feloszlatott egyik tüntetésen David Caño, a Katalóniai Szakszervezeti Szövetség (IAC) szóvivője azt mondta, hiába írták alá a tűzszünetet, a gázai helyzet nem oldódott meg.