Ft
Ft
15°C
6°C
Ft
Ft
15°C
6°C
10. 16.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 16.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
repülőtér Michael O ' Leary Németország Magyarország menetrend Ausztria Ryanair

A németek is Ausztria sorsára jutottak – Magyarország viszont nem sétált bele a csapdába

2025. október 16. 14:09

A Ryanair Ausztria után Németországot is megfenyegette a magas légiforgalmi adók miatt. „Jelenleg egyszerűen nincs értelme Németországban terjeszkednünk” – jelentették ki a fapados vezetői.

2025. október 16. 14:09
null

„Jelenleg egyszerűen nincs értelme Németországban terjeszkednünk” – jelentette ki Dara Brady, a Ryanair marketing-igazgatója a berlini sajtótájékoztatón. A VG szemléje alapján a Ryanair a közelgő téli menetrendben mintegy 10 százalékkal csökkenti tervezett németországi járatait, ezzel növelve a német kormányra nehezedő nyomást.

A légitársaság kifejezetten a német adópolitikát és a magas díjakat okolja a döntéséért, különösen a légiforgalmi adót nehezményezi.

Néhány héttel korábban Ausztria kapcsán fogalmazott meg éles kritikákat a fapados: Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója bejelentette, hogy három bécsi repülőgépet áthelyeznek Pozsonyba az osztrák légiközlekedési adók és magas reptéri díjak miatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Halil Sagirkaya

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!