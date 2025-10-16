A németek is Ausztria sorsára jutottak – Magyarország viszont nem sétált bele a csapdába

Óriási hibát követtek el Ausztriában, menekülnek Bécsből: Budapest és Pozsony az új célpont
A vezérigazgató szerint Ausztria reménytelen versenyképességi hátrányban van.
A Ryanair Ausztria után Németországot is megfenyegette a magas légiforgalmi adók miatt. „Jelenleg egyszerűen nincs értelme Németországban terjeszkednünk” – jelentették ki a fapados vezetői.
„Jelenleg egyszerűen nincs értelme Németországban terjeszkednünk” – jelentette ki Dara Brady, a Ryanair marketing-igazgatója a berlini sajtótájékoztatón. A VG szemléje alapján a Ryanair a közelgő téli menetrendben mintegy 10 százalékkal csökkenti tervezett németországi járatait, ezzel növelve a német kormányra nehezedő nyomást.
A légitársaság kifejezetten a német adópolitikát és a magas díjakat okolja a döntéséért, különösen a légiforgalmi adót nehezményezi.
Néhány héttel korábban Ausztria kapcsán fogalmazott meg éles kritikákat a fapados: Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója bejelentette, hogy három bécsi repülőgépet áthelyeznek Pozsonyba az osztrák légiközlekedési adók és magas reptéri díjak miatt.
