A németek is Ausztria sorsára jutottak – Magyarország viszont nem sétált bele a csapdába

„Jelenleg egyszerűen nincs értelme Németországban terjeszkednünk” – jelentette ki Dara Brady, a Ryanair marketing-igazgatója a berlini sajtótájékoztatón. A VG szemléje alapján a Ryanair a közelgő téli menetrendben mintegy 10 százalékkal csökkenti tervezett németországi járatait, ezzel növelve a német kormányra nehezedő nyomást.

A légitársaság kifejezetten a német adópolitikát és a magas díjakat okolja a döntéséért, különösen a légiforgalmi adót nehezményezi.

Néhány héttel korábban Ausztria kapcsán fogalmazott meg éles kritikákat a fapados: Michael O'Leary, a Ryanair vezérigazgatója bejelentette, hogy három bécsi repülőgépet áthelyeznek Pozsonyba az osztrák légiközlekedési adók és magas reptéri díjak miatt.