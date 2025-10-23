Ft
A magyarok a közelmúlt legnagyobb demonstrációján álltak ki Orbán Viktort mellett – amerikai sztárinfluenszer a Békemenetről

2025. október 23. 19:56

A riporter kiemelte, hogy a tömegben csak magyar zászlókat lehetett látni, senkinél nem volt uniós, ukrán , vagy szivárványos lobogó, ami jól mutatja a magyar emberek álláspontját.

2025. október 23. 19:56
Több mint kétszázezer ember árasztotta el az utcákat a közelmúltbeli magyar történelem egyik legnagyobb megmozdulásán – számolt be X-oldalán Mario Nawfal amerikai sztárriporter az október 23-i Békemenetről.

Az influenszer felidézi, hogy Magyarország számára ez a nap a szovjet megszállás elleni felkelés emléknapja, és a nemzeti ellenállás, a függetlenség szimbóluma. 

Nawfal szerint idén ez a nemzeti kiállás Brüsszelnek és a háborúpárti Európának szólt.

„A felvonulók kezében csak magyar zászlókat lehett látni, senkinél nem volt uniós, ukrán, vagy szivárványos lobogó. A megemlékezésnek egy üzenete volt: állítsák meg a háborút, és védjék meg Magyarország szuverenitását” – olvasható a bejegyzésben.

Az amerikai riporter hozzáteszi, hogy a Békemenet egyértelmű kiállás volt Orbán Viktor, és a miniszterelnök háborúellenes álláspontja mellett, a brüsszeli háborús törekvésekkel szemben.

Nyitókép: Mandiner

 

kbexxx
•••
2025. október 23. 20:18 Szerkesztve
Amerikai influenszer nem értu a magyar mentalitást , magyar hazafiságot!?Talán elődeik ,a korábbi kormányok , viselkedését kellene tanulmányozni, kezdve onnan, mi miatt nem nyujtottak segítséget a 56 ban !? Magyarnak ,nem válik az aki él annak szüleni-e kell, Idegen ideológiai , miatt már rengeteget szenvedett nép, A mienk aminek , mindenért meg kellet , és fog harcolni. Történelmünk ,megtanitotta, hogy nem engedhető meg semmi gyengeség , és kompromisszum, abban a harcban ami 500-300-100 éve a kiirtásunkat ,tüzte ki.célul!
Válasz erre
0
0
ironlady111950
2025. október 23. 20:17
Én a felvetést sem értem, mit kerestek volna a felsorolt zászlók egy magyar nemzeti ünnepen?
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. október 23. 20:03
„A felvonulók kezében csak magyar zászlókat lehett látni, senkinél nem volt uniós, ukrán, vagy szivárványos lobogó. Mert ezek MAGYAROK.
Válasz erre
10
0
Mich99
2025. október 23. 20:01
CSAK A NEMZET!
Válasz erre
5
0
