A magyarok a közelmúlt legnagyobb demonstrációján álltak ki Orbán Viktort mellett – amerikai sztárinfluenszer a Békemenetről

Nincs megállás: Orbán Viktor már Brüsszelből posztolt
A miniszterelnök az Európai Tanács ülésére érkezett a belga fővárosba.
A riporter kiemelte, hogy a tömegben csak magyar zászlókat lehetett látni, senkinél nem volt uniós, ukrán , vagy szivárványos lobogó, ami jól mutatja a magyar emberek álláspontját.
Több mint kétszázezer ember árasztotta el az utcákat a közelmúltbeli magyar történelem egyik legnagyobb megmozdulásán – számolt be X-oldalán Mario Nawfal amerikai sztárriporter az október 23-i Békemenetről.
Az influenszer felidézi, hogy Magyarország számára ez a nap a szovjet megszállás elleni felkelés emléknapja, és a nemzeti ellenállás, a függetlenség szimbóluma.
Nawfal szerint idén ez a nemzeti kiállás Brüsszelnek és a háborúpárti Európának szólt.
„A felvonulók kezében csak magyar zászlókat lehett látni, senkinél nem volt uniós, ukrán, vagy szivárványos lobogó. A megemlékezésnek egy üzenete volt: állítsák meg a háborút, és védjék meg Magyarország szuverenitását” – olvasható a bejegyzésben.
Az amerikai riporter hozzáteszi, hogy a Békemenet egyértelmű kiállás volt Orbán Viktor, és a miniszterelnök háborúellenes álláspontja mellett, a brüsszeli háborús törekvésekkel szemben.
Nyitókép: Mandiner