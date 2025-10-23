A magyarok a közelmúlt legnagyobb demonstrációján álltak ki Orbán Viktort mellett – amerikai sztárinfluenszer a Békemenetről

Több mint kétszázezer ember árasztotta el az utcákat a közelmúltbeli magyar történelem egyik legnagyobb megmozdulásán – számolt be X-oldalán Mario Nawfal amerikai sztárriporter az október 23-i Békemenetről.

Az influenszer felidézi, hogy Magyarország számára ez a nap a szovjet megszállás elleni felkelés emléknapja, és a nemzeti ellenállás, a függetlenség szimbóluma.

Nawfal szerint idén ez a nemzeti kiállás Brüsszelnek és a háborúpárti Európának szólt.

„A felvonulók kezében csak magyar zászlókat lehett látni, senkinél nem volt uniós, ukrán, vagy szivárványos lobogó. A megemlékezésnek egy üzenete volt: állítsák meg a háborút, és védjék meg Magyarország szuverenitását” – olvasható a bejegyzésben.

Az amerikai riporter hozzáteszi, hogy a Békemenet egyértelmű kiállás volt Orbán Viktor, és a miniszterelnök háborúellenes álláspontja mellett, a brüsszeli háborús törekvésekkel szemben.