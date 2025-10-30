A háború kitörése óta vártak erre az ukránok: megsorozták az orosz városokat

Bár korábban is támadta Oroszország belső területeit Ukrajna, a csütörtök hajnali volt a háború kitörése óta a legnagyobb volumenű dróntámadás. A megjelent hírek szerint az orosz légvédelem

170 ukrán drónt lőtt le.

Bár hivatalos adatok egyelőre nincsenek, a legtöbb drónt az orosz-ukrán határ mentén sikerült lelőni, ebből 21-et Voronyezsnél, 14-et Rosztovnál, 10-et pedig Kurszk közelében. A csütörtök éjjel történt támadás során