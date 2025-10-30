Ft
10. 30.
csütörtök
A háború kitörése óta vártak erre az ukránok: megsorozták az orosz városokat

2025. október 30. 07:36

Moszkvában megszólaltak a szirénák.

2025. október 30. 07:36
null

Bár korábban is támadta Oroszország belső területeit Ukrajna, a csütörtök hajnali volt a háború kitörése óta a legnagyobb volumenű dróntámadás. A megjelent hírek szerint az orosz légvédelem

170 ukrán drónt lőtt le.

Bár hivatalos adatok egyelőre nincsenek, a legtöbb drónt az orosz-ukrán határ mentén sikerült lelőni, ebből 21-et Voronyezsnél, 14-et Rosztovnál, 10-et pedig Kurszk közelében. A csütörtök éjjel történt támadás során 

az ukrán drónok elérték Moszkvát is, az orosz főváros környékén a légvédelem kilenc drónt szedett le. 

Fotó: Thibaud MORITZ / AFP

Obsitos Technikus
2025. október 30. 08:08
A Szlovákiából Ukrajnába jelenleg menő 750 MW teljesítmény lényegében visszafolyik Magyarországra és Romániába, mert nem tudják továbbítani az ország belsejébe. app.electricitymaps.com/map/live/fifteen_minutes
Obsitos Technikus
2025. október 30. 08:01
liveuamap.com/en/2025/30-october-03-cruise-missiles-have-entered-airspace-of-ukraine Aha, tényleg 😂😁 Most lőtték szét a burstyni erőművet. Az oroszok. Ingyipingyi portfólió :-)
falcatus-2
2025. október 30. 07:55
"A háború kitörése óta vártak erre az ukránok: megsorozták az orosz városokat,Moszkvában megszólaltak a szirénák...." ....az orosz légvédelem 170 ukrán drónt lőtt le. megint a takarítónő helyettesített?
Vadperkelt
2025. október 30. 07:55
Sok itt a ruszkiszoponc,de nem gond Orbán Balázs szerint ha bejönnének Magyarországra meg kell adni magunkat és engedni,hogy a szétbasszák a magyar anyákat és lánytesókat lelövöldözzék az ellenállókat és nyaljuk a Cirill és Metód féne ánuszt.Ha engedik jönnek azok nem csak Záhonyig hanem tovább is,mert a birodalmi törekvéseik igényt tartanak nem csak a volt szovjet hanem a volt KGST-s országokra is.Ha nem engedik nekik akkor nem jönnek,de a békegalamb szerint engedni kell nekik és akkor majd jól nem jönnek, ezzel logikával azért csak a Kárpát meddncében lehet 16 évig hatalmon maradni.A ruszkik maradtak volna a valagukon elég nagy az orosz föderáció Kalinyingrádtól-Magadanig van benne hely,de nekik az ukrik területei is kellenek.Putyin keverte a szart a grúz háborúban is meg az örmény-azeri háborúban is,de persze az ukrik a hibásak, mert a Holodomor után nem szertnék az orosz faszt egyetlen nyílásukban sem ellentéten Orbán Balázs elvtással.
