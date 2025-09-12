Az eddigi egyik legúlyosabb csapást mérték az ukránok Oroszországra: százával érkeztek a drónok

Az orosz védelmi erők a határ menti Brjanszk régióban lőtték le a legtöbb ukrán UAV-t, összesen 85 darabot, de Oroszországban majdnem az összes európai megyéjében észleltek ukrán légi eszközöket.

Továbbá, támadás érte a fővárost, Moszkvát is, ahol 9 drónt tudtak lelőni az orosz katonák, emellett Szentpétervárt is, ahol kiemelkedő mennyiségű, 28 drónt semlegesített a légvédelem. Kijelentehető, hogy ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadás Oroszország ellen, mióta Moszkva megkezdte a szomszédos ország invázióját.