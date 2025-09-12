Ft
09. 12.
péntek
háború Moszkva Ukrajna Oroszország UAV Brjanszk

Az eddigi egyik legúlyosabb csapást mérték az ukránok Oroszországra: százával érkeztek a drónok

2025. szeptember 12. 08:06

A háború kitörése óta talán nem volt még példa ilyen mértékű ukrán támadásra.

2025. szeptember 12. 08:06
null

Az orosz védelmi minisztérium jelentéséből kiderült, hogy 221 ukrán drónt semlegesített a légvédelem az éjjel. Hozzáteszik, hogy mivel az elfogási ráta sosem 100%-os, az Oroszország ellen indított repülő eszközök száma ennél sokkal magasabb lehet – számolt be róla a Portfolio.

Az orosz védelmi erők a határ menti Brjanszk régióban lőtték le a legtöbb ukrán UAV-t, összesen 85 darabot, de Oroszországban majdnem az összes európai megyéjében észleltek ukrán légi eszközöket.

Továbbá, támadás érte a fővárost, Moszkvát is, ahol 9 drónt tudtak lelőni az orosz katonák, emellett Szentpétervárt is, ahol kiemelkedő mennyiségű, 28 drónt semlegesített a légvédelem. Kijelentehető, hogy ez volt az eddigi egyik legsúlyosabb ukrán dróntámadás Oroszország ellen, mióta Moszkva megkezdte a szomszédos ország invázióját.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

llnnhegyi
2025. szeptember 12. 08:17
Hogy mi van??? Szentpétervárt, Moszkvát támadják az ukrán fasiszták? Zelensky nem Ukrajnát védi. Ott százszámra pusztulnak az ukrán katonák.
Válasz erre
0
0
hernadvolgyi-2
2025. szeptember 12. 08:14
A lengyel testvérek elmehetnének egy tanulmányútra, hogy kell elfogni a drónokat. Az oroszok szívesen fogadnák őket.
Válasz erre
1
0
ihavrilla
2025. szeptember 12. 08:08
Csak próbálták! Csapás csak akkor van, ha eltalálják a célpontokat. Addig csak támadás.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!