Havel azt írta egy esszéjében, hogy a hatalom a saját hazugságainak foglya. Így mindent meghamisít: a jelent, a jövőt, a közbeszédet.

A csehek nemet mondtak erre a hatalomra.

Mert ahogy egy másik kitűnő cseh, Kundera, írta: „…a szabadság ajándékozza meg életüket azzal a boldog váratlansággal, amely a költészetnek is a forrása.”