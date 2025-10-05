„Győzött az igazság!” – Orbán Viktor reagált Andrej Babis győzelmére (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint ez nagy lépés Csehországnak, és jó hír Európának.
Szabadság, sör, Babiš – bravo, Česká republika!
Havel azt írta egy esszéjében, hogy a hatalom a saját hazugságainak foglya. Így mindent meghamisít: a jelent, a jövőt, a közbeszédet.
A csehek nemet mondtak erre a hatalomra.
Mert ahogy egy másik kitűnő cseh, Kundera, írta: „…a szabadság ajándékozza meg életüket azzal a boldog váratlansággal, amely a költészetnek is a forrása.”
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán