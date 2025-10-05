Ft
A bölcs csehek

2025. október 05. 12:33

Szabadság, sör, Babiš – bravo, Česká republika!

2025. október 05. 12:33
Petri Lukács Ádám
Petri Lukács Ádám
Havel azt írta egy esszéjében, hogy a hatalom a saját hazugságainak foglya. Így mindent meghamisít: a jelent, a jövőt, a közbeszédet.

A csehek nemet mondtak erre a hatalomra.

Mert ahogy egy másik kitűnő cseh, Kundera, írta: „…a szabadság ajándékozza meg életüket azzal a boldog váratlansággal, amely a költészetnek is a forrása.”

Szabadság, sör, Babiš – bravo, Česká republika!

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

