„Zsidóknak tilos a belépés” – olvasható egy német bolt bejáratán

Flensburgban egy bolt tulajdonosa országos felháborodást keltett egyetlen táblával – írta az Euronews. Hans Velten Reisch, a Duburger Straße-n található kis szaküzlet tulajdonosa szerdán egy feliratot helyezett ki üzlete kirakatába. A táblán olvasható felirat így szólt:

Zsidók nem léphetnek be! Nem személyes. Nem antiszemitizmus. Csak nem bírlak titeket.”

A rendőrséget szerda este értesítették az esetről, és Philipp Renoncourt rendőrségi szóvivő a helyi médiának elmondta, hogy a feliratot eltávolították a veszély elhárítása érdekében, és a közrend megzavarásának elkerülése miatt. A felirat azonban nem tűnt el teljesen. Helyi tudósítások szerint a tábla már nem lóg a kirakatban, de továbbra is jól látható a bejárati ajtóval szemben, a bolt belső falán.

Az eset heves vitát váltott ki Flensburgban, valamint jelentős felháborodást váltott ki a közösségi médiában. Számos felhasználó kifejezte megdöbbenését és elítélte a tábla diszkriminatív tartalmát. Egyesek úgy érezték,