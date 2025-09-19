Ft
Németország antiszemitizmus Izrael

„Zsidóknak tilos a belépés” – olvasható egy német bolt bejáratán

2025. szeptember 19. 06:53

A bolt tulajdonosa szerint ő nem antiszemita, csak nem szereti azokat a zsidókat, akik támogatják Izraelt.

2025. szeptember 19. 06:53
null

Flensburgban egy bolt tulajdonosa országos felháborodást keltett egyetlen táblával – írta az Euronews. Hans Velten Reisch, a Duburger Straße-n található kis szaküzlet tulajdonosa szerdán egy feliratot helyezett ki üzlete kirakatába. A táblán olvasható felirat így szólt:

Zsidók nem léphetnek be! Nem személyes. Nem antiszemitizmus. Csak nem bírlak titeket.”

A rendőrséget szerda este értesítették az esetről, és Philipp Renoncourt rendőrségi szóvivő a helyi médiának elmondta, hogy a feliratot eltávolították a veszély elhárítása érdekében, és a közrend megzavarásának elkerülése miatt. A felirat azonban nem tűnt el teljesen. Helyi tudósítások szerint a tábla már nem lóg a kirakatban, de továbbra is jól látható a bejárati ajtóval szemben, a bolt belső falán.

Az eset heves vitát váltott ki Flensburgban, valamint jelentős felháborodást váltott ki a közösségi médiában. Számos felhasználó kifejezte megdöbbenését és elítélte a tábla diszkriminatív tartalmát. Egyesek úgy érezték, 

mintha a náci korszakba csöppentek volna vissza. 

Sokan bojkottra szólítottak fel, mások tudni akarták, melyik boltról van szó. Csütörtök reggelre a bolt kirakatát már olyan szlogenekkel kenték össze, mint „Kifelé a nácikkal!” vagy, hogy a tábla a „történelem legsötétebb fejezeteire emlékeztet”.

A városi tanács azonnal reagált a táblára.

Ez a történelem legsötétebb fejezeteire emlékeztet, és nincs helye ebben a városban”

– mondta Fabian Geyer, Flensburg polgármestere. A tábla nem véleménynyilvánítás, hanem „egyértelmű állásfoglalás a társadalmunkban élő zsidók ellen” – fogalmazott. 

undefined

Szijjártó Péter

Facebook

Idézőjel

Mi, Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdettünk

Nem véletlen, hogy az izraeli labdarúgó-válogatott nem valamelyik nyugat-európai országban, hanem Magyarországon játssza a hazai mérkőzéseit.

Csütörtök reggel a flensburgi rendőrség a Stern magazinnak megerősítette, hogy legalább négy feljelentést kaptak Hans Velten Reisch ellen. „Ezeket most az ügyészség vizsgálja lehetséges bűncselekmények miatt” – mondta egy szóvivő. Többek között az uszítás vádját is fontolóra veszik.

Reisch maga visszautasítja, hogy szélsőséges lenne. A förde.news-nak adott interjúban „kicsit balra, kicsit jobbra – de nem radikálisan” jellemezte magát. „Nem vagyok náci” – hangsúlyozta. Továbbá kritizálta a mai németországi nyelvhasználatot, szerinte olyan kifejezéseket, mint a „rasszizmus”, túl könnyedén használnak. „Ma már akkor is náci vagy, ha cigánypecsenyét rendelsz” – mondta. 

Nyitókép forrása: RALF HIRSCHBERGER / AFP

