„Zelenszkij elnök megint magából indult ki” – Szijjártó Péter villámgyorsan helyretette az ukrán elnököt

Mint arról beszámoltunk, pénteken Ungváron találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke. A találkozót követő sajtótájékoztatón Magyarország is szóba került. Az ukrán elnök szerint érthetetlen, hogy Magyarország miért ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, ha azt már Oroszország is elfogadja.

„Végre hallunk jelzéseket Oroszországból, hogy elfogadják Ukrajna európai uniós tagságát. Kár, hogy ilyen késéssel fogadják el a valóságot. Oroszország 2013 óta halad efelé az egyszerű gondolat felé, de most már Oroszország néhány más nagy európai barátjának is hallania kell ezt. Ha még Putyin sem ellenzi, akkor néhány ország, különösen Magyarország álláspontja a tárgyalásokon a klaszterekkel kapcsolatban igazán furcsának tűnik” – fogalmazott Zelenszkij.

Zelenszkij szavaira Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere is reagált a közösségi oldalán.

„Nos, Zelenszkij elnök megint magából indult ki.

Ellentétben vele, a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg. Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról. Minket az érdekel, hogy mit gondolnak a magyar emberek, ők pedig elmondták a véleményüket: nem akarják, hogy Ukrajna az EU tagja legyen!

Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat! Úgyhogy hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, mi nem fogjuk támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz!” – fogalmazott a tárcavezető.