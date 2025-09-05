Ft
Ft
27°C
15°C
Ft
Ft
27°C
15°C
09. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Volodimir Zelenszkij Szijjártó Péter ukrajna

„Zelenszkij elnök megint magából indult ki” – Szijjártó Péter villámgyorsan helyretette az ukrán elnököt

2025. szeptember 05. 17:10

Nem késlekedett a válasszal a tárcavezető.

2025. szeptember 05. 17:10
null

Mint arról beszámoltunk, pénteken Ungváron találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke. A találkozót követő sajtótájékoztatón Magyarország is szóba került. Az ukrán elnök szerint érthetetlen, hogy Magyarország miért ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, ha azt már Oroszország is elfogadja.

„Végre hallunk jelzéseket Oroszországból, hogy elfogadják Ukrajna európai uniós tagságát. Kár, hogy ilyen késéssel fogadják el a valóságot. Oroszország 2013 óta halad efelé az egyszerű gondolat felé, de most már Oroszország néhány más nagy európai barátjának is hallania kell ezt. Ha még Putyin sem ellenzi, akkor néhány ország, különösen Magyarország álláspontja a tárgyalásokon a klaszterekkel kapcsolatban igazán furcsának tűnik” – fogalmazott Zelenszkij.

Zelenszkij szavaira Szijjártó Péter Magyarország külgazdasági és külügyminisztere is reagált a közösségi oldalán.

„Nos, Zelenszkij elnök megint magából indult ki.

Ellentétben vele, a mi álláspontunkat nem külföldről határozzák meg. Minket nem érdekel, hogy mit gondolnak Moszkvában az ukrán EU-tagságról. Minket az érdekel, hogy mit gondolnak a magyar emberek, ők pedig elmondták a véleményüket: nem akarják, hogy Ukrajna az EU tagja legyen!

Nem akarják, hogy az ukránok tönkretegyék a gazdáinkat, a munkaerőpiacunkat és a biztonságunkat! Úgyhogy hiába bízik Zelenszkij elnök az oroszokban, mi nem fogjuk támogatni, hogy Ukrajna csatlakozzon az EU-hoz!” – fogalmazott a tárcavezető.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Összesen 60 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
angie1
2025. szeptember 05. 19:28
Eddig is egy pöcegödör az EU az idiotizmisaival, ha még a csendőr maffiák is belépnek, az lesz csak a káosz, és még rámegy a pénzünk is! A nagy lószart! Verje a pöcszongorista a sajátjával! Az oroszok is röhögve nézik a műsort, hogy tesz maga alá az EU.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. szeptember 05. 19:15
A DS bővítené Transzatlanti koncentrációs táborát új fegyőrökkel ?
Válasz erre
0
0
templar62
2025. szeptember 05. 19:13
Big Brother ( nagytesó ) imitátor .
Válasz erre
0
0
Medici
2025. szeptember 05. 19:04
Respect, hogy az "úr" titulus elmaradt. Ugyanakkor sajnálattal kell közölnöm, hogy ezt a csürhét beverik az Európai Unióba, -ahová nekünk mérhetetlenül káros volt belépni -, valamilyen fondorlatos úton. Ez nem egy ország vezető politikusának létkérdés.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!