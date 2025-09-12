Van egy csoport „menekült”, akiket még Európa sem akar befogadni

A Reuters hírügynökség ezen a héten arról számolt be, hogy egyre több amerikai állampolgár próbál menedékjogot kérni Európában azzal az indokkal, hogy transzneműek. Az egyik ilyen személy Veronica Clifford-Carlos, egy 28 éves művész San Franciscóból, aki menekültstátuszt kérvényeztett Hollandiában. Clifford-Carlos azt állította, hogy az Egyesült Államok már nem biztonságos hely a transznemű emberek számára, és hogy az utcán emberek kiabálnak utána, hogy „buzi” . „Vannak, akik megfenyegetik az életemet, bántalmazással fenyegetnek, azzal, hogy követnek hazáig és megölik a családomat” – írta panaszában, a European Conservative „woke menekültekről” szóló beszámolója szerint.

Woke menekültek veszélyesnek tartják Trumpot. A képen alírja azt a rendeletet, ami kitiltja a biológiai férfiakat a női sportokból. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Nem kérnek a „woke menekültekből”

Hollandia azonban, amely általában bárkit befogad bárhonnan most elutasította Clifford-Carlos kérelmét. Augusztusban az amerikai nő pert indított az elutasítás ellen – ez az első ilyen jellegű per. Clifford-Carlos azonban nem egyedül „menekült el” Trump Amerikájának állítólagos disztópikus pokolából.