Európa woke Trump menedékjog

Van egy csoport „menekült”, akiket még Európa sem akar befogadni

2025. szeptember 12. 05:50

Az Egyesült Államok woke aktivistái Európába emigrálnak, meggyőződve arról, hogy Trump transzfób, nőgyűlölő diktatúrává változtatta Amerikát. Csakhogy Európa nem fogadja szívesen a „woke menekülteket”.

null

A Reuters hírügynökség ezen a héten arról számolt be, hogy egyre több amerikai állampolgár próbál menedékjogot kérni Európában azzal az indokkal, hogy transzneműek. Az egyik ilyen személy Veronica Clifford-Carlos, egy 28 éves művész San Franciscóból, aki  menekültstátuszt kérvényeztett Hollandiában. Clifford-Carlos azt állította, hogy az Egyesült Államok már nem biztonságos hely a transznemű emberek számára, és hogy az utcán emberek kiabálnak utána, hogy „buzi” . „Vannak, akik megfenyegetik az életemet, bántalmazással fenyegetnek, azzal, hogy követnek hazáig és megölik a családomat”írta panaszában, a European Conservative „woke menekültekről” szóló beszámolója szerint. 

Woke menekültek veszélyesnek tartják Trumpot. A képen alírja azt a rendeletet, ami kitiltja a biológiai férfiakat a női sportokból. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Woke menekültek veszélyesnek tartják Trumpot. A képen alírja azt a rendeletet, ami kitiltja a biológiai férfiakat a női sportokból. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Nem kérnek a „woke menekültekből”

Hollandia azonban, amely általában bárkit befogad bárhonnan most elutasította Clifford-Carlos kérelmét. Augusztusban az amerikai nő pert indított az elutasítás ellen – ez az első ilyen jellegű per. Clifford-Carlos azonban nem egyedül „menekült el” Trump Amerikájának állítólagos disztópikus pokolából.

A pert támogató érdekvédelmi csoport, az LGBT Asylum Support szerint jelenleg 20 másik transznemű amerikai állampolgárral dolgoznak együtt menedékjog iránti kérelmek benyújtásán.

A holland hatóságok hivatalos adatai szerint az év első felében összesen 29 amerikai állampolgár kért menedékjogot, bár az egyes esetek okát nem rögzítették. 

Ha a holland kormány – vagy bármely európai kormány – elfogadna egy amerikai menedékjog iránti kérelmet, az az amerikai kormány kritikáját jelentené. Ennél is fontosabb, hogy gyakorlatilag nincs ésszerű ok arra, hogy Hollandia vagy bármely más ország befogadja ezeket az amerikai „menekülteket” – mutat rá a cikk.

Egyik kényelmes székből, a másikba menekülő egyetemi tanárok 

Nem csak a transzneműek törekednek az Európába való könnyű áttelepülésre. Több száz kutató menekült el Trump állítólagos támadása elől az akadémiai körökben, és pályázott állásokra Franciaországban. Az Aix-Marseille Egyetem egy intézmény még „tudományos menedéket” is kínál azoknak az akadémikusoknak, akiknek a Trump-kormány csökkentette a finanszírozását. Júliusban az egyetem „Biztonságos hely a tudomány számára” programja nyolc amerikai akadémikust fogadott, akik remélték, hogy állást kapnak, hogy folytathassák kutatásaikat Franciaországban. A jelentkezők között volt egy klímakutató és felesége, akik a Politico szerint „a jogrendszerek és a demokráciák metszéspontját tanulmányozzák”. 

Eric Berton, az Aix-Marseille Egyetem rektora még tovább ment, és a DOGE költségcsökkentését a nácik által az akadémikusok ellen folytatott üldözéshez hasonlította. 

Európában kolbászból van a kerítés?

Az év első két hónapjában az amerikaiak ír útlevél iránti kérelmei a legmagasabb szintre emelkedtek az elmúlt tíz évben. 

Franciaországban is nőtt az amerikaiak hosszú távú vízumkérelmeinek száma. A cikk szerint azonban kénytelenek lesznek ráébredni az Európa felé induló amerikaiak, hogy mindenhol egyre népszerűbbek a populista pártok.

A European Conservative megjegyzi: 

„ha van valami pozitívum ebben a történetben, az az, hogy legalább az EU hírhedten működésképtelen menekültügyi rendszere még mindig képes ezeket az embereket kívül tartani.”

Nyitókép: Carolina Jaramillo / NurPhoto via AFP

