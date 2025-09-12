Van egy csoport „menekült”, akiket még Európa sem akar befogadni

A holland hatóságok hivatalos adatai szerint az év első felében összesen 29 amerikai állampolgár kért menedékjogot, bár az egyes esetek okát nem rögzítették.
Ha a holland kormány – vagy bármely európai kormány – elfogadna egy amerikai menedékjog iránti kérelmet, az az amerikai kormány kritikáját jelentené. Ennél is fontosabb, hogy gyakorlatilag nincs ésszerű ok arra, hogy Hollandia vagy bármely más ország befogadja ezeket az amerikai „menekülteket” – mutat rá a cikk.
Egyik kényelmes székből, a másikba menekülő egyetemi tanárok
Nem csak a transzneműek törekednek az Európába való könnyű áttelepülésre. Több száz kutató menekült el Trump állítólagos támadása elől az akadémiai körökben, és pályázott állásokra Franciaországban. Az Aix-Marseille Egyetem egy intézmény még „tudományos menedéket” is kínál azoknak az akadémikusoknak, akiknek a Trump-kormány csökkentette a finanszírozását. Júliusban az egyetem „Biztonságos hely a tudomány számára” programja nyolc amerikai akadémikust fogadott, akik remélték, hogy állást kapnak, hogy folytathassák kutatásaikat Franciaországban. A jelentkezők között volt egy klímakutató és felesége, akik a Politico szerint „a jogrendszerek és a demokráciák metszéspontját tanulmányozzák”.
Eric Berton, az Aix-Marseille Egyetem rektora még tovább ment, és a DOGE költségcsökkentését a nácik által az akadémikusok ellen folytatott üldözéshez hasonlította.