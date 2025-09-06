Újabb fogalmat írhatunk a szótárba: itt a transz terrorizmus

Augusztus 27. reggelén Minneapolis városában egy helyi katolikus általános iskolában évnyitó misét tartottak. A kezdés után negyedórával egy feketébe öltözött alak jelent meg a templomnál és egy félautomata fegyverrel átlőtte az épület színes üvegablakait. Két perc alatt több, mint 100 lövést adott le, majd agyonlőtte magát. A támadásban két tíz év alatti gyermek meghalt, további tizennégy megsebesült, valamint lövési sérüléseket szenvedett még három idős felnőtt is. A rendőrség először annyit közölt, hogy a támadó egy fiatal férfi volt. A közösségi oldalakon gyorsan kiszivárgott: az elkövető egy olyan huszonéves fiú volt, aki nőként azonosította magát. A híroldalak eleinte igyekeztek elhallgatni a tényt, hogy a huszonhárom esztendős Robin Westmant eredetileg Robertnek hívták. Bár a Youtube eltávolította a videót, az interneten gyorsan elterjedt a gyilkos manifesztója, valamint a búcsúlevele. Westman puskáján ilyen feliratok voltak olvashatóak: „Hol van az Istened?” „Izraelnek meg kell buknia” „6 millió nem volt elég” „Öljük meg Trumpot!”. A videóban bemutatott naplóiban a gyilkos arról írt, hogy alig várta, hogy gyerekeket öljön. Az ABC News arról számolt be, hogy a férfi a gyilkosság előtt ellátogatott a templomba, amelyhez tartozó iskolába járt kisfiúként.

Robert "Robin" Westman, akit a legtöbb híroldal női névmásokkal írt le. Fotó: X

A lövöldözést követően a híroldalak nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy nőneműként azonosítsák a gyilkost, sőt az NPR rádió még egy korrekciót is közölt, miután egy demokrata szenátor férfiként hivatkozott a lövöldözőre. Minneapolis polgármestere már a támadás napján arról beszélt, hogy mennyire felháborítja, hogy az esetet a „transz közösség” ellen használják.

A woke időszakból éppen kilábaló amerikai média úgy kerülgette a lövöldöző identitását, mintha az radioaktív lenne.

Tették ezt annak ellenére, hogy nem ez az első eset, hogy egy transz identitású, radikális baloldali ideológiákban hívő személy tömeggyilkosságot követ el. Alig két éve rendkívül hasonló eset történt Nashville-ben, amely során Audrey Hale, aki férfiként azonosította magát szintén egy keresztény iskolában tartott vérengzést. Tavaly pedig Wisconsin államban készült egy transz diák iskolai lövöldözésre, az iskola azonban kirúgta a tizenhárom éves diákot, és elhallgatta az ügyet.

Egy trend, amiről tilos beszélni

Andy Ngo amerikai újságíró, aki az Antifa nevű szélsőbaloldali csoporttól írt könyvet, már évek óta követi az Antifa radikális transz ágát, amelyet gyűjtőnevén „Trantifának” neveznek. Ngo arról írt az oldalán, hogy a transzok által elkövetett erőszakos bűncselekményeknél gyakran figyelmen kívül hagyja a média, vagy igyekszik elrejteni a tényt, hogy az elkövető transz volt. Ennek egyszerű az oka:

az utóbbi években a gender ideológia térnyerésének köszönhetően a transzok lettek a baloldal és egyben a Demokrata Párt első számú „áldozati csoportja”, akiknek a jogaiért küzdeni kell.

Az aktivisták és a politikus létrehoztak egy hamis válságot: azt állították, hogy a transzok folyamatos támadás alatt állnak, és az identitásuk meg nem erősítése „gyűlölködőnek” lett nyilvánítva. Így talán nem is meglepő, hogy az amerikai főáramú média nem akart azzal foglalkozni, hogy egyre több transz identitású személy követ el erőszakos bűncselekményeket, különösen olyan férfiak, akik azt állítják magukról, hogy nők.

Egy nebraskai szenátor hisztérikusan protestál a transz közösség mellett:

Ngo a Newsmax csatornának adott interjúban elmondta: a minneapolisi lövöldözés nem vákuumban történt: „Ez a baloldali és a mainstream baloldali propaganda évek óta tartó kampányának eredményeként következett be, amelynek célja, hogy a transznemű aktivisták és a szélsőbaloldal körében elfogadottá tegye a sérelmek ideológiáját, olyannyira, hogy ma már minden transznemű jogokért tüntető demonstráción azt állítják, hogy folyamatos népirtás áldozatai.”

Általános lett erőszakkal fenyegetőzni, forradalmat ígérni, ha valaki nem támogatja a követeléseiket. Minnesota állam „transz menedékké” nyilvánította magát és a progresszív kormányzóhelyettese egy olyan pólót viselt a rendelet aláíráásnál, amin a „Védd meg a transz gyerekeket” felirat alatt egy csupasz pengéjű tőr van rajzolva.

Andy Ngo az Newsmax-nek adott interjúban elmondta, hogy öt évvel ezelőtt már feltűnt neki, hogy az Antifa tüntetéseken a letartóztatott személyek között aránytalanul sok volt a non-bináris és a transz. Szerinte az utóbbi időben egyre radikálisabb lett a nyelvezete ezeknek a csoportoknak.

„Olyan pontra jutottunk, hogy az Egyesült Államokban transzneműekből álló milíciák és félkatonai csoportok alakultak, amelyek azt állítják, hogy a transzneműek ellen elkövetett népirtás miatt harcolniuk kell az amerikai kormány ellen”

– fejtette ki az újságíró. Egy ilyen radikális transz militáns csoport például a „Zizian szekta”, amelyhez hat haláleset kötődik, köztük egy olyan idős férfié, akit egyszer már meg próbáltak ölni, félszemére megvakították, majd miután kivédte a támadást, a bírósági tárgyalás előtt meggyilkolták.

Az egyik népszerű szlogen az aktivisták körében a „transz jogok, vagy ha nem” és alá rózsaszín és kék gépfegyverek vannak rajzolva. Ilyen mintájú pólót bárki rendelhet az Amazonról néhány ezer forintért:

Fotó: Amazon

Az amerikai média pánikba esett, miután kiderült, hogy a minneapolisi elkövető transz volt, és azonnal konspirációs teóriának minősítették, ha valaki erre rámutatott. A demokraták azt állították, hogy semmit sem számít mi volt a lövöldöző identitása, és aki megemlíti az gyűlöletet kelt. Pedig egyértelműen egy mintázat látszik kirajzolódni: annak ellenére, hogy az amerikai lakosság egy igen apró százaléka azonosítja magát transzként, egyre nagyobb arányban jelennek meg az erőszakos incidensek statisztikáiban. A Gays Against Groomers elnevezésű transz ideológia ellenes melegjogi csoport szerint a transzok körében tapasztalható erőszak a hormonkezelések és mentális betegségek kombinációjából származik.

Az elmúlt néhány évben, különösen a Biden kormány alatt, általánossá vált a transz ideológia kormányzati terjesztése, és annak az ismételgetése, hogy ha valaki „félreazonosít” egy transz személyt, az gyűlölködés, sőt „erőszak”. Mindeközben a transz aktivisták egyre erőszakosabb nyelvezetet használtak ellenfeleikkel kapcsolatban, ahogy Andrew Doyle írta az UnHerd oldalán:

„Manapság már megszokott, hogy a transzaktivisták erőszakkal és nemi erőszakkal fenyegetik ellenfeleiket.”

Az egyik tüntetéseken felbukkanó szlogen például a „fejezzük le a TERF-eket” valamint „vágjuk pofán a TERF-eket” (a TERF kifejezést a radikális aktivisták használják a gender ideológia ellenes feministákra). A legnépszerűbb célpontja az aktivisták gyűlöletének J.K Rowling a Harry Potter sorozat írója, aki többszöt felszólalt az ellen, hogy a férfiakat beengedjék a női terekbe (mosdók, öltözők). Egy transz író ezért 2022-ben egy olyan horror regényt adott ki, amelyben brutálisan meggyilkolják Rowlingot.

Transz aktivistát tartóztatnak le New Yorkban. Fotó: AFP

Az Egyesült Államokban már megindult egy ellenreakció az utóbbi évek gender propagandája ellen, azonban nem fog nyomtalanul elmúlni ennek a közel egy évtizedes indoktrinációnak a hatása. Ez látszik azon, hogy egy héttel a minneapolisi lövöldözés után, a manifesztója, és a fegyverére írt jelszavak ellenére, még sokan mindig úgy tesznek, mintha „rejtély” lenne, hogy mitől radikálizálódott a gyilkos.

A republikánus adminsztráció azonban jelezte, hogy készek lépni az ügyben. „Akárcsak a Nashville-i keresztény iskola elleni transz támadás esetében... ideológiai kapcsolat van több ilyen támadás között, amelyek célpontjai ártatlan gyermekek, különösen keresztények és katolikusok. És ez nagyon, nagyon aggasztó” – mondta Sebastian Gorka, Trump tanácsadója a CNN-nek adott interjúban. Gorka azt is elmondta, hogy a Trump-kormány „foglalkozni fog a transznemű belföldi terrorizmus kérdésével”.

Nyitókép: Aktivisták tüntetnek a Houstoni Egyetemem egy konzervatív dokumentumfilm ellen, ami bemutatja transz ideológiát/Reginald Mathalone/NurPhoto)(Photo by Reginald Mathalone/NurPhoto)