Világgazdasági földrengés jöhet: Trump új terve Magyarországot is megrázhatja

Megkapta a végső ultimátumot Putyin: ha nem lép, kő kövön nem marad
Donald Trump világosan elmagyarázta a helyzetet.
Bíróságok fenyegetik Trump vámjait.
Döntését Trump azzal indokolta, hogy amíg az általa elrendelt vámok életben voltak, addig azok – gazdasági megállapodás esetén – hatalmas tárgyalási előnyt jelentettek az Egyesült Államoknak, hiszen ilyen esetekben az USA megemelhette az importadókat anélkül, hogy a kereskedelmi partnerek viszonozták volna azt.
„Ha azonban nem nyerjük meg ezt az ügyet a bíróságon, országunk rendkívüli módon fog szenvedni”
– fogalmazott Trump.
Az amerikai elnök közölte, hogy adminisztrációja már szerdán a Legfelsőbb Bírósághoz fordul gyorsított eljárásért, annak érdekében, hogy hatályon kívül helyezzék a bírósági döntést, amely szerint jogellenesen hivatkozott egy vészhelyzeti törvényre az úgynevezett „kölcsönös” vámok bevezetésekor.
Trump, hogy a vészhelyzetet kezelje országspecifikus vámokat vezetne be a Kongresszus bevonása nélkül. Ezen vámok nélkül kérdéses, hogy Trump rendelkezne-e a szükséges felhatalmazással, hogy egyoldalúan kereskedelmi megállapodásokat kössön.
