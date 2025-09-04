Ft
09. 04.
csütörtök
vámtarifa Egyesült Államoknak Donald Trump Legfelsőbb Bíróság

Világgazdasági földrengés jöhet: Trump új terve Magyarországot is megrázhatja

2025. szeptember 04. 05:59

Bíróságok fenyegetik Trump vámjait.

2025. szeptember 04. 05:59
null

Ha a bíróságok Trump vámtarifáit jogelleneseknek minősítik meglehet, hogy Donald Trump az Amerikai Egyesült Államok összes kereskedelmi megállapodását felbontaná – számolt be szerdán a Bloomberg.

Ez a kijelentés elsősorban az Európai Uniót, Japánt és Dél-Koreát érintené.

Döntését Trump azzal indokolta, hogy amíg az általa elrendelt vámok életben voltak, addig azok – gazdasági megállapodás esetén – hatalmas tárgyalási előnyt jelentettek az Egyesült Államoknak, hiszen ilyen esetekben az USA megemelhette az importadókat anélkül, hogy a kereskedelmi partnerek viszonozták volna azt.

„Ha azonban nem nyerjük meg ezt az ügyet a bíróságon, országunk rendkívüli módon fog szenvedni”

– fogalmazott Trump.

Az amerikai elnök közölte, hogy adminisztrációja már szerdán a Legfelsőbb Bírósághoz fordul gyorsított eljárásért, annak érdekében, hogy hatályon kívül helyezzék a bírósági döntést, amely szerint jogellenesen hivatkozott egy vészhelyzeti törvényre az úgynevezett „kölcsönös” vámok bevezetésekor.

Trump, hogy a vészhelyzetet kezelje országspecifikus vámokat vezetne be a Kongresszus bevonása nélkül. Ezen vámok nélkül kérdéses, hogy Trump rendelkezne-e a szükséges felhatalmazással, hogy egyoldalúan kereskedelmi megállapodásokat kössön.

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Chekke-Faint
2025. szeptember 04. 06:25
Bidéék elbaszták, Trump meg nem tudja helyrehozni. Szerintem most ez az amerikai helyzet....DDD
