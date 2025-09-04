Világgazdasági földrengés jöhet: Trump új terve Magyarországot is megrázhatja

Döntését Trump azzal indokolta, hogy amíg az általa elrendelt vámok életben voltak, addig azok – gazdasági megállapodás esetén – hatalmas tárgyalási előnyt jelentettek az Egyesült Államoknak, hiszen ilyen esetekben az USA megemelhette az importadókat anélkül, hogy a kereskedelmi partnerek viszonozták volna azt.

„Ha azonban nem nyerjük meg ezt az ügyet a bíróságon, országunk rendkívüli módon fog szenvedni”

– fogalmazott Trump.

Az amerikai elnök közölte, hogy adminisztrációja már szerdán a Legfelsőbb Bírósághoz fordul gyorsított eljárásért, annak érdekében, hogy hatályon kívül helyezzék a bírósági döntést, amely szerint jogellenesen hivatkozott egy vészhelyzeti törvényre az úgynevezett „kölcsönös” vámok bevezetésekor.

Trump, hogy a vészhelyzetet kezelje országspecifikus vámokat vezetne be a Kongresszus bevonása nélkül. Ezen vámok nélkül kérdéses, hogy Trump rendelkezne-e a szükséges felhatalmazással, hogy egyoldalúan kereskedelmi megállapodásokat kössön.

