A Kyiv Independent arról ír, hogy

Oroszország idén már 280 ezer katonát toborzott szerződéses alapon,

így várhatóan teljesíti az éves célkitűzéseit – ezt az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője, Vadim Szkibitszkij vezérőrnagy jelentette ki.

A katonatiszt egy szeptember 7-én megjelent interjúban közölte a számokat. Eszerint Oroszország 2025-ben összesen 343 ezer ember toborzását tűzte ki célul,

a havi toborzási terveket pedig könnyedén túlteljesíti.

A sikereket szerinte a jelentős pénzügyi támogatásnak és a kampányoknak köszönhetik az oroszok. Mint kiderült, Moszkva „nagy összegű kifizetéseket” biztosít a szerződéses katonáknak,

az első szerződés aláírásakor jelenleg 2 millió rubelt (körülbelül 24 612 dollárt, vagyis több mint 8 millió forintot!) fizetnek.

A lényeg, hogy Oroszország továbbra is havonta legalább 35 ezer katonát toboroz.