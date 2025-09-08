Valóra váltak az ukrán félelmek: sikeres az orosz toborzás, százezrek állnak be katonának

Új fejezet nyílhat a háborúban: Trump hamarosan telefonon tárgyal Putyinnal
Nyílik az olló az orosz és ukrán haderő között, brutális számokat hoznak az oroszok.
A Kyiv Independent arról ír, hogy
Oroszország idén már 280 ezer katonát toborzott szerződéses alapon,
így várhatóan teljesíti az éves célkitűzéseit – ezt az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője, Vadim Szkibitszkij vezérőrnagy jelentette ki.
A katonatiszt egy szeptember 7-én megjelent interjúban közölte a számokat. Eszerint Oroszország 2025-ben összesen 343 ezer ember toborzását tűzte ki célul,
a havi toborzási terveket pedig könnyedén túlteljesíti.
A sikereket szerinte a jelentős pénzügyi támogatásnak és a kampányoknak köszönhetik az oroszok. Mint kiderült, Moszkva „nagy összegű kifizetéseket” biztosít a szerződéses katonáknak,
az első szerződés aláírásakor jelenleg 2 millió rubelt (körülbelül 24 612 dollárt, vagyis több mint 8 millió forintot!) fizetnek.
A lényeg, hogy Oroszország továbbra is havonta legalább 35 ezer katonát toboroz.
A vezérőrnagy hozzátette: a 2022-es, népszerűtlen részleges mozgósítás után egy újabb nagyszabású sorozás elkerülése érdekében Moszkva a jövedelmező szerződésekre és kiterjedt toborzási kampányokra helyezte a hangsúlyt, jelentős aláírási bónuszokat és kedvező juttatási csomagot kínálva,
sőt, júliusban olyan törvényjavaslatot nyújtottak be, amely lehetővé tenné az egész éven át tartó sorozást.
Ha elfogadják, az új rendszer felváltaná a hagyományos, évente kétszer tartott sorozást, lehetővé téve a katonai állomány folyamatos feltöltését – írják.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Gavriil Grigorov / POOL / AFP
Kijev kormányzati központja még 99 százalékban ép, és a Dnyeper hidak is azok egy kivételével.
Legkevesebb három halottról szólnak a jelentések.