09. 08.
hétfő
Vadim Szkibitszkij szerződéses katona Oroszország toborzás

Valóra váltak az ukrán félelmek: sikeres az orosz toborzás, százezrek állnak be katonának

2025. szeptember 08. 07:16

Nyílik az olló az orosz és ukrán haderő között, brutális számokat hoznak az oroszok.

2025. szeptember 08. 07:16
null

A Kyiv Independent arról ír, hogy

 Oroszország idén már 280 ezer katonát toborzott szerződéses alapon,

így várhatóan teljesíti az éves célkitűzéseit – ezt az ukrán katonai hírszerzés helyettes vezetője, Vadim Szkibitszkij vezérőrnagy jelentette ki.

A katonatiszt egy szeptember 7-én megjelent interjúban közölte a számokat. Eszerint Oroszország 2025-ben összesen 343 ezer ember toborzását tűzte ki célul,

 a havi toborzási terveket pedig könnyedén túlteljesíti.

 A sikereket szerinte a jelentős pénzügyi támogatásnak és a kampányoknak köszönhetik az oroszok. Mint kiderült, Moszkva „nagy összegű kifizetéseket” biztosít a szerződéses katonáknak, 

az első szerződés aláírásakor jelenleg 2 millió rubelt (körülbelül 24 612 dollárt, vagyis több mint 8 millió forintot!) fizetnek. 

A lényeg, hogy Oroszország továbbra is havonta legalább 35 ezer katonát toboroz.

A vezérőrnagy hozzátette: a 2022-es, népszerűtlen részleges mozgósítás után egy újabb nagyszabású sorozás elkerülése érdekében Moszkva a jövedelmező szerződésekre és kiterjedt toborzási kampányokra helyezte a hangsúlyt, jelentős aláírási bónuszokat és kedvező juttatási csomagot kínálva, 

sőt, júliusban olyan törvényjavaslatot nyújtottak be, amely lehetővé tenné az egész éven át tartó sorozást.

 Ha elfogadják, az új rendszer felváltaná a hagyományos, évente kétszer tartott sorozást, lehetővé téve a katonai állomány folyamatos feltöltését – írják.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
szantofer
2025. szeptember 08. 08:15
Valaki azt mondta, már győztek.
Obsitos Technikus
2025. szeptember 08. 08:10
És mi lenne ha egy orosz katonatisztet kérdeznétek meg? Csak egyszer, próbaképp...
jobbos-nem-orbanista
2025. szeptember 08. 08:02
"To avoid another large-scale draft following the deeply unpopular partial mobilization in 2022, Moscow has leaned on lucrative contracts and extensive recruitment campaigns, offering large signing bonuses and a generous benefits package. Russia has also resorted to enlisting hundreds of thousands of convicts and recruiting people with chronic medical conditions, including HIV and hepatitis." ja, és kapnak ~24 ezer USD-t a szerződés aláírásakor. Ezzel a többszázezer elítélttel igazi ork hadsereg, csupa igazi hazafi. "Siker" :) Amúgy most is ott áll mögöttük a politikai tiszt pisztollyal a kezében, mint a vörös hadseregben?
pipa89
2025. szeptember 08. 07:56
A legnagyobb gond a hajlandó őrültekkel van (Micron, Merz, Starmer) beleérve a bilderberges aszott szatyrot, von der Pfeizert. Ha őket kivesszük a képletből, kitör egyből a béke, és még Ukrajnából is marad valami. Sajnos ebben a változatlan felállásban két dolog nem lesz: 1. Ukrajna 2. Európai Unió
