Ursula von der Leyen is támogatja ezt az ötletet, szerinte európaiak millióinak van szüksége rá

Navracsics: Rendkívül veszélyes kijelentés Ursula von der Leyentől, hogy Európa harcban áll
Sorsdöntő időszak vár az Európai Unióra.
Az időzítés nem véletlen.
Komoly gondot jelent az európai autóipar számára, hogy az árak egyre jobban mennek felfelé, az európai vásárló pedig árérzékeny, így a kereslet csökken a kontinensünkön előállított termékekre, ezért robbanhatott be ennyire a kínai autóipar.
Ahogy a modern autóktól egyre nagyobb biztonságot és kisebb károsanyag-kibocsátást várnak el, a gyártási és fejlesztési költségek felfelé kúsznak, ami egyre meredekebb árcímkéket eredményez – magyarázza a Totalcar.
Az autós magazin szerint az európai autógyártók új, olcsóbb és hatékonyabb gyártási metódusok, technológiák és működési struktúrák kialakítása helyett a nagyobb árréssel eladható nagyobb modellek felé mozdult, amikért már nem képesek vagy nem hajlandóak többet fizetni a vásárlók.
Így hát mostanra átszervezésbe és hatékonyságnövelésbe kezdett a válságba került Volkswagen csoport és Stellantis is.
Bár a kínai autókra komoly büntetővám van érvényben, mivel ők az ár/érték arányt maximalizálják, még így is olcsóbban tudják eladni az autóikat, mint a minőségben hasonló vagy magasabb szintet áruló európai konkurencia.
A Stellantis-csoport és a Renault egy ideje azért kampányol, hogy az Európai Unió hozzon létre egy új járműosztályt, kicsi, könnyű és olcsó autók számára. Az elképzelés szerint az ebbe a kategóriába tartozó járművek mentesülnének bizonyos követelmények és adóterhek alól, így megmentve a kihalás szélére sodródott európai kisautókat, és konkurenciát adva a kínai márkáknak.
Bár az Európai Bizottság korábban is jelezte, hogy nyitott lenne egy hasonló kategória bevezetésére, most először fordult elő, hogy Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke nyíltan a támogatását fejezte ki az ötlet iránt.
Ezt is ajánljuk a témában
Sorsdöntő időszak vár az Európai Unióra.
Európaiak milliói akarnak megfizethető európai autókat vásárolni. Nem engedhetjük meg, hogy Kína és mások uralják ezt a piacot”
– közölte Von der Leyen, aki szerint az E-car néven hivakozott kategóriának tisztának, hatékonynak és könnyűnek kell lennie, az autókat pedig Európában, európai beszállítók segítségével kell építeni.
Az időzítés nem véletlen: az Európai Unió tisztviselői szeptember 12-én fogadják az európai autóipar képviselőit, hogy harmadjára is a kontinens autóiparának jövőjéről tárgyaljanak.
Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP