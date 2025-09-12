Ft
09. 12.
péntek
Von der Leyen Renault Európai Unió autóipar

Ursula von der Leyen is támogatja ezt az ötletet, szerinte európaiak millióinak van szüksége rá

2025. szeptember 12. 06:37

Az időzítés nem véletlen.

2025. szeptember 12. 06:37
null

Komoly gondot jelent az európai autóipar számára, hogy az árak egyre jobban mennek felfelé, az európai vásárló pedig árérzékeny, így a kereslet csökken a kontinensünkön előállított termékekre, ezért robbanhatott be ennyire a kínai autóipar. 

Ahogy a modern autóktól egyre nagyobb biztonságot és kisebb károsanyag-kibocsátást várnak el, a gyártási és fejlesztési költségek felfelé kúsznak, ami egyre meredekebb árcímkéket eredményez – magyarázza a Totalcar.

Az autós magazin szerint az európai autógyártók új, olcsóbb és hatékonyabb gyártási metódusok, technológiák és működési struktúrák kialakítása helyett a nagyobb árréssel eladható nagyobb modellek felé mozdult, amikért már nem képesek vagy nem hajlandóak többet fizetni a vásárlók. 

Így hát mostanra átszervezésbe és hatékonyságnövelésbe kezdett a válságba került Volkswagen csoport és Stellantis is.

Bár a kínai autókra komoly büntetővám van érvényben, mivel ők az ár/érték arányt maximalizálják, még így is olcsóbban tudják eladni az autóikat, mint a minőségben hasonló vagy magasabb szintet áruló európai konkurencia. 

A Stellantis-csoport és a Renault egy ideje azért kampányol, hogy az Európai Unió hozzon létre egy új járműosztályt, kicsi, könnyű és olcsó autók számára. Az elképzelés szerint az ebbe a kategóriába tartozó járművek mentesülnének bizonyos követelmények és adóterhek alól, így megmentve a kihalás szélére sodródott európai kisautókat, és konkurenciát adva a kínai márkáknak.

Bár az Európai Bizottság korábban is jelezte, hogy nyitott lenne egy hasonló kategória bevezetésére, most először fordult elő, hogy Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke nyíltan a támogatását fejezte ki az ötlet iránt. 

Európaiak milliói akarnak megfizethető európai autókat vásárolni. Nem engedhetjük meg, hogy Kína és mások uralják ezt a piacot”

– közölte Von der Leyen, aki szerint az E-car néven hivakozott kategóriának tisztának, hatékonynak és könnyűnek kell lennie, az autókat pedig Európában, európai beszállítók segítségével kell építeni.

Az időzítés nem véletlen: az Európai Unió tisztviselői szeptember 12-én fogadják az európai autóipar képviselőit, hogy harmadjára is a kontinens autóiparának jövőjéről tárgyaljanak.

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

haxima
2025. szeptember 12. 07:58
Ha egyszer lesz szólásszabadság majd az egyetemeken fogják tanítani, hogy hogyan baszott el néhány liberális barom egy egész kontinensnyi szuperhatalmat. Nagyjából 15 év alatt. Hihetetlen. Persze volt már ilyen a történelemben, a Szovjetuniót se úgy kellett volna csinálni, meg Kína is csinált hülyeségeket. Ursula meg a brancs az autóiparról. 1. Találjunk ki teljesítheten feltételeket. Fogyasztás emisszió, 30ra csak elektromos legyen. 2. Kötelezzünk bele egy rakat felesleges szart, mint automata segélyhívó meg társai. 3. Kötelezzük a gyártókat drága és szarabb anyagok használatára mert az környezetbarát. 4. Oldjuk meg, hogy az energia rohadt drága legyen. 5. Tegyünk büntetővámokat a kínaiakra, mert sokkal olcsóbban teljesítenek minden feltételt. 6. Boldogan szopjuk be a vámot a még egyetlen megmaradt piac irányába. 7. Álljon ki a világ esze, hogy "nem engedjük, hogy a kínaiak uralják a piacot.
kimirszen
2025. szeptember 12. 07:51
Kormánypárti2 2025. szeptember 12. 07:38 Egyre környezetkímélőbben vagyunk. Mennyivel is fogyasztanak kevesebbet a mai autók mint a régiek? Semennyivel!! Régen volt az általános 1,9 2 literes diesel adagolós motor 90LE teljesítménnyel. 6-8 literes fogyasztással. Ma ugyan ebből a térfogatból kihoznak 140-220 LE. Ahhoz kegyetlennek kell lenned hogy 10l/100km vidd a fogyasztást. Ja és az autók súlya is növekedett párszáz kilót. Tele a kényelmi és biztonsági fejlesztésekkel.
kimirszen
•••
2025. szeptember 12. 07:50 Szerkesztve
kimirszen
2025. szeptember 12. 07:45
Chekke-Faint 2025. szeptember 12. 07:35 • Szerkesztve kimirszen 2025. szeptember 12. 07:29 Van ismeret hiányod rendesen. Nekem? :)))))) Neked. Márkák szűnnek meg vagy márkákat adnak el és vesznek meg. Simca Matra Talbot Steyer-Puch NSU. Ezen gyártók autóit én még élőben láttam. Az USAban megszünt gyártókat hagyjuk. Mit akartál mondani? Volt már ilyen lesz ilyen. Nokia.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.