Ursula von der Leyen is támogatja ezt az ötletet, szerinte európaiak millióinak van szüksége rá

Komoly gondot jelent az európai autóipar számára, hogy az árak egyre jobban mennek felfelé, az európai vásárló pedig árérzékeny, így a kereslet csökken a kontinensünkön előállított termékekre, ezért robbanhatott be ennyire a kínai autóipar.

Ahogy a modern autóktól egyre nagyobb biztonságot és kisebb károsanyag-kibocsátást várnak el, a gyártási és fejlesztési költségek felfelé kúsznak, ami egyre meredekebb árcímkéket eredményez – magyarázza a Totalcar.

Az autós magazin szerint az európai autógyártók új, olcsóbb és hatékonyabb gyártási metódusok, technológiák és működési struktúrák kialakítása helyett a nagyobb árréssel eladható nagyobb modellek felé mozdult, amikért már nem képesek vagy nem hajlandóak többet fizetni a vásárlók.

Így hát mostanra átszervezésbe és hatékonyságnövelésbe kezdett a válságba került Volkswagen csoport és Stellantis is.

Bár a kínai autókra komoly büntetővám van érvényben, mivel ők az ár/érték arányt maximalizálják, még így is olcsóbban tudják eladni az autóikat, mint a minőségben hasonló vagy magasabb szintet áruló európai konkurencia.