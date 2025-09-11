Navracsics: Rendkívül veszélyes kijelentés Ursula von der Leyentől, hogy Európa harcban áll

Ursula von der Leyen pontosan úgy viselkedett, ahogy kell az Európai Bizottság elnökének.
Elismerő szavait a miniszter azzal támasztotta alá, hogy az EB vezetőjének az a feladata, hogy tárgyaljon, nem pedig az, hogy nevelje a tagállamokat. Balázs Péter ugyanakkor károsnak tartja az EU-USA vámmegállapodást, miközben véleménye szerint Donald Trump egy személyben indított globális vámháborút.
A politikusok összességében nem értékelték túl sokra von der Leyen beszédét, megállapították, hogy elég nehéz politikai helyzetben van, amit az is jelez, hogy – vélhetően – a baloldali frakciók nyomására keményen bírálta Izraelt a gázai helyzet és a palesztinok elleni harcok miatt. Navracsics megjegyezte, egyre kevesebb Európában az olyan ország, ahol a zsidó emberek biztonságban érzik magukat, szerencsére Magyarország ilyen ország.