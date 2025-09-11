Ft
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Ursula von der Leyen védelem Európai Bizottság Európai Unió beszéd

Navracsics: Rendkívül veszélyes kijelentés Ursula von der Leyentől, hogy Európa harcban áll

2025. szeptember 11. 23:02

A közigazgatási és területfejlesztési miniszter Balázs Péter közgazdásszal, diplomatával, a Bajnai-kormány külügyminiszterével értékelte az Európai Bizottság elnökének beszédét.

2025. szeptember 11. 23:02
null

Nagyon veszélyes mondattal indította Ursula von der Leyen szerdai évértékelő beszédét az Európai Parlamentben – emelte ki Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter Balázs Péter közgazdásszal, diplomatával, a Bajnai-kormány külügyminiszterével értékelte az Európai Bizottság elnökének beszédét.

Navracsics szerint rendkívül veszélyes kijelentés az Európai Bizottság vezetőjétől, hogy

Európa harcban áll.

A miniszter emlékeztetett, befolyásolhatta az elnök harcias beszédét, hogy éppen ezen a napon sértették meg Lengyelország légterét orosz drónok, az incidensről ráadásul megoszlanak a vélemények. Navracsics ugyanakkor rámutatott egy fontos változásra az orosz-ukrán konfliktus kapcsán:

tíz évvel ezelőtt az EU egy olyan megállapodást segített tető alá hozni, amely Ukrajnában a háború első szakaszában tartós tűzszünetet eredményezett. Ezzel szemben most a háborús retorika és az eszkaláció irányába mutat Brüsszel retorikája.

Balázs Péter szerint Európa valóban háborúban áll, mégpedig három kulcsterületen:

  • a feltörekvő keleti országok egyre inkább kétségbe vonják Európa globális vezető szerepét;
  • miközben Trump vámokat vetett ki az uniós árukra, szembeszállva a WTO szabályaival, protekcionalista módon;
  • ráadásul Európa önmagával is harcol, saját belső nézeteltérései miatt.

A két politikus egyetértett abban, hogy nem lesz könnyű feladat összehangolni az EU védelmi politikáját, jelenleg Európa nem tekinthető biztonságpolitikai tényezőnek, mivel egyrészt összemosódik a NATO-val, másrészt az Egyesült Államok az európai biztonsági struktúra szerves része volt az utolsó időkig. Nincs emellett uniós hadsereg és nincs hatása a globális védelmi politikára sem. Nem véletlen, hogy az EU nem kapott helyet az amerikai és az orosz tárgyalásokon az ukrajnai háború lezárásának folyamatában.

Jól jár Magyarország a védelmi beruházásokkal

Az Európai Unió Magyarországi Képviselete által szervezett beszélgetésen szóba került, hogy Európa soha korábban nem látott beruházást indít, 800 milliárd euró értékben, amely kiegészül további 150 milliárd euróval. Navracsics arra hívta fel a figyelmet, hogy a SAFE programban nem csak a közvetlen védelmi beruházásokra lehet forrásokat, kedvezményes kölcsönöket felhasználni, hanem infrastruktúra fejlesztésre, például a gyorsforgalmi úthálózat felújítására. Megjegyezték: 

Magyarország Európa élmezőnyében van a védelem területén, 

éppen ezért is számíthat a közös védelmi alapból jelentős forrásokra, akkora összegre, mint Franciaország.

„Ursula von der Leyen úgy viselkedett, mint az Európai Bizottság elnöke”

Meglepően pozitívan vélekedett Navracsics Tibor a bizottsági elnök és Donald Trumppal skóciai tárgyalásáról, szerinte 

Ursula von der Leyen pontosan úgy viselkedett, ahogy kell az Európai Bizottság elnökének.

Elismerő szavait a miniszter azzal támasztotta alá, hogy az EB vezetőjének az a feladata, hogy tárgyaljon, nem pedig az, hogy nevelje a tagállamokat. Balázs Péter ugyanakkor károsnak tartja az EU-USA vámmegállapodást, miközben véleménye szerint Donald Trump egy személyben indított globális vámháborút. 

A politikusok összességében nem értékelték túl sokra von der Leyen beszédét, megállapították, hogy elég nehéz politikai helyzetben van, amit az is jelez, hogy – vélhetően – a baloldali frakciók nyomására keményen bírálta Izraelt a gázai helyzet és a palesztinok elleni harcok miatt. Navracsics megjegyezte, egyre kevesebb Európában az olyan ország, ahol a zsidó emberek biztonságban érzik magukat, szerencsére Magyarország ilyen ország. 

Szóba került a vétó megszüntetése, vagyis az a brüsszeli terv, amely a jövőben megakadályozná, hogy egy ország vétója a további 26 tagország akaratával szemben is megakassza a közös európai állásfoglalást. Balázs Péter megjegyezte: számtalan olyan lehetősége van az EU-nak, amellyel a tagállami vétőt megkerülheti, bár nem szerencsés ezeknek a kiskapuknak a használata. Utalva a magyar kormányfőre azt mondta, a tagállamok nagyon unják már, hogy mindig van egy különutas vezető, miközben az egység hiánya árt az unió tekintélyének.

Navracsics válaszában arra mutatott rá, kíváncsi lenne arra a szituációra, amikor Franciaország nem vétózhat. Hozzátette: a francia érdekek érvényesülését jól mutatja, hogy a Párizs számára kellemetlen javaslatok sokszor francia nyomásra a tárgyalási szakaszig sem jutnak el.

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

***

