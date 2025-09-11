Navracsics: Rendkívül veszélyes kijelentés Ursula von der Leyentől, hogy Európa harcban áll

Nagyon veszélyes mondattal indította Ursula von der Leyen szerdai évértékelő beszédét az Európai Parlamentben – emelte ki Navracsics Tibor. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter Balázs Péter közgazdásszal, diplomatával, a Bajnai-kormány külügyminiszterével értékelte az Európai Bizottság elnökének beszédét.

Navracsics szerint rendkívül veszélyes kijelentés az Európai Bizottság vezetőjétől, hogy

Európa harcban áll.

A miniszter emlékeztetett, befolyásolhatta az elnök harcias beszédét, hogy éppen ezen a napon sértették meg Lengyelország légterét orosz drónok, az incidensről ráadásul megoszlanak a vélemények. Navracsics ugyanakkor rámutatott egy fontos változásra az orosz-ukrán konfliktus kapcsán: