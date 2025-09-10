Már Brüsszelben is észrevették: „Ursula von der Leyen úgy beszélt ma, mintha katonai vezető lenne”

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Ursula von der Leyen szerdán megtartotta az Európai Unió helyzetéről szóló beszédét. Az Euractiv szerint a Bizottság elnöke úgy beszélt az Európai Parlament előtt, mintha egy katonai vezető lenne. Arról beszélt, hogy az Uniót, amely egy „alapvetően békepolitikai projekt”, át kell alakítani, és hozzátette, hogy az Unió keleti tagállamainak „fel kell készülniük”.

Beszédében a „harc” és „erő” szavakat körülbelül harmincszor említette.

A brüsszeli lap szerint Von der Leyen harcias retorikája – eredeti szándékával ellentétben – éppen Brüsszel hatáskörének korlátaira világított rá. A katonai ügyek nagyrészt nemzeti hatáskörbe tartoznak, amelyekbe Brüsszelnek nincs beleszólása.