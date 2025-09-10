Ft
Ft
28°C
16°C
Ft
Ft
28°C
16°C
09. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Ursula von der Leyen Európai Unió

Már Brüsszelben is észrevették: „Ursula von der Leyen úgy beszélt ma, mintha katonai vezető lenne”

2025. szeptember 10. 17:42

Az Euractivnak is feltűnt az Európai Bizottság elnökének harciassága.

2025. szeptember 10. 17:42
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Ursula von der Leyen szerdán megtartotta az Európai Unió helyzetéről szóló beszédét. Az Euractiv szerint a Bizottság elnöke úgy beszélt az Európai Parlament előtt, mintha egy katonai vezető lenne. Arról beszélt, hogy az Uniót, amely egy „alapvetően békepolitikai projekt”, át kell alakítani, és hozzátette, hogy az Unió keleti tagállamainak „fel kell készülniük”.

Beszédében a „harc” és „erő” szavakat körülbelül harmincszor említette.

A brüsszeli lap szerint Von der Leyen harcias retorikája – eredeti szándékával ellentétben – éppen Brüsszel hatáskörének korlátaira világított rá. A katonai ügyek nagyrészt nemzeti hatáskörbe tartoznak, amelyekbe Brüsszelnek nincs beleszólása.

Ezt is ajánljuk a témában

Ursula von der Leyen ezt az akadályt újabb hatáskörelvonással oldaná meg. Az Európai Bizottság elnöke megszüntetné az egyhangú döntéshozatalt a kül- és biztonságpolitika területén is, leginkább azért, hogy kikerülje Magyarország vétóját az Ukrajnát érintő kérdésekben. A tagállamokat megkerülve Von der Leyen végcélja egy „Európai Védelmi Unió” megalkotása lenne – amellyel végleg megszüntetné a tagállamok szuverenitását – beszédében burkoltan utalt is erre:

egy új Európának kell megszületnie”

– fogalmazott.

Ismert, beszéde után bizalmatlansági indítványt kezdeményezett Ursula von der Leyen ellen a Patrióták frakciója.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: Michael Kappeler / POOL / AFP

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Csigorin
2025. szeptember 10. 17:50
epp csak az ausradieren hianyzik
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. szeptember 10. 17:49
elmebeteg Führerin
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!