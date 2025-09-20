Ukrán csapda: aknára futott az orosz hadsereg egyik speciális szállítójárműve (VIDEÓ)

A HUR pénteki jelentése alapján a „Viking” tengeri műveleti központ katonái éjszaka szálltak partra, és aknákat telepítettek a fekete-tenger sekélyében fekvő zátony mentén – írja a Kyiv Independent.

Hozzáteszik, hogy állításuk szerint ezután az aknák között lelte végzetét a orosz Vityaz DT-10 típusú lánctalpas vontatójármű.

Az ukrán katonai hírszerzés az akció pontos dátumát nem hozta nyilvánosságra. Az eseménysorozatról egy videót is megtalálható az interneten.

A Tendra-sziget összességében egy keskeny, de annál hosszabb turzás, vagyis homokos szigetszerű képződmény, amely Ukrajna Herszon régiójától délnyugatra fekszik. Oroszország pedig, nagyjából a régió háromnegyedét kontrollálja. A Vityaz DT-10 egy lánctalpas, kétéltű jármű, amelyet a Szovjetunió anno sarkköri körülményekre tervezett. Kiváló terepjáró képességei okán az orosz erők most olyan logisztikai feladatokra használják, mint például: csapatok, fegyverek és ellátmány frontvonalra szállítása. Az orosz védelmi minisztérium egyébként nem tett említést a zátonyon történt akcióról a jelentéseiben.