Az unió szinte már egy sorosista NGO – Bayer és Ambrózy megint nem fogta vissza magát

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
Az Európai Unió és politikája, valamint a hozzájuk kapcsolódó NGO-k veszélyesek – így értelmezték a Pikkben Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának egyik mondatát.
Felolvasóestet tartott a Pikkben, a Magyar Nemzet politikailag inkorrekt beszélgető műsorában Bayer Zsolt publicista Ambórzy Áronnak, a Pestisárcok.hu munkatársának, így próbálták megfejteni a közéleti történéseket. Szó esett Belgium csuklóztatásáról, amely nem akarja odaadni háborúra az Európai Uniónak a zárolt orosz vagyont, mert azzal bűncselekményt követnének el. Bayer hosszan idézett az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájáról szóló írásból is, amelyben nagyon súlyos mondatok hangzanak el az Európai Unióval kapcsolatban is.
A Pikkben elhangzott,
a belga miniszterelnök tudja, hogyha átadná a zárolt vagyont, bűncselekményt követne el, és nemzetközi perek után országának saját zsebből, egyedül kellene visszafizetni az elkobzott javakat.
Ezt a belgák nem akarják, sőt Tokió is felemelte a szavát, hogy nem lehet elvenni a zárolt orosz vagyont.
Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájából is szemezgetett Bayer. Az egyik mondatot lényegében úgy lehet értelmezni, hogy az Európai Unió és politikája, valamint a hozzájuk kapcsolódó NGO-k veszélyesek.
Fel is merült a kérdés a műsorban:
akkor ez az új stratégia az uniót is egy Soros-féle NGO-nak tekintheti? Bayer és Ambrózy szerint igen.
Szó volt még a műsorban szuverenitásról, orosz energiáról, migrációról, az álságos német gondolkodásról.
Nyitókép forrása: Magyar Nemzet