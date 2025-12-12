Az unió szinte már egy sorosista NGO – Bayer és Ambrózy megint nem fogta vissza magát

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájából is szemezgetett Bayer. Az egyik mondatot lényegében úgy lehet értelmezni, hogy az Európai Unió és politikája, valamint a hozzájuk kapcsolódó NGO-k veszélyesek.

Fel is merült a kérdés a műsorban:

akkor ez az új stratégia az uniót is egy Soros-féle NGO-nak tekintheti? Bayer és Ambrózy szerint igen.

Szó volt még a műsorban szuverenitásról, orosz energiáról, migrációról, az álságos német gondolkodásról.

A Pikk legújabb részét itt tekintheti meg: