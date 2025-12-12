Ft
magyar nemzet bayer zsolt ambrózy

Az unió szinte már egy sorosista NGO – Bayer és Ambrózy megint nem fogta vissza magát

2025. december 12. 18:30

Az Európai Unió és politikája, valamint a hozzájuk kapcsolódó NGO-k veszélyesek – így értelmezték a Pikkben Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájának egyik mondatát.

2025. december 12. 18:30
null

Felolvasóestet tartott a Pikkben, a Magyar Nemzet politikailag inkorrekt beszélgető műsorában Bayer Zsolt publicista Ambórzy Áronnak, a Pestisárcok.hu munkatársának, így próbálták megfejteni a közéleti történéseket. Szó esett Belgium csuklóztatásáról, amely nem akarja odaadni háborúra az Európai Uniónak a zárolt orosz vagyont, mert azzal bűncselekményt követnének el. Bayer hosszan idézett az Egyesült Államok nemzetbiztonsági stratégiájáról szóló írásból is, amelyben nagyon súlyos mondatok hangzanak el az Európai Unióval kapcsolatban is.

A Pikkben elhangzott,

a belga miniszterelnök tudja, hogyha átadná a zárolt vagyont, bűncselekményt követne el, és nemzetközi perek után országának saját zsebből, egyedül kellene visszafizetni az elkobzott javakat.

Ezt a belgák nem akarják, sőt Tokió is felemelte a szavát, hogy nem lehet elvenni a zárolt orosz vagyont.

Az Egyesült Államok új nemzetbiztonsági stratégiájából is szemezgetett Bayer. Az egyik mondatot lényegében úgy lehet értelmezni, hogy az Európai Unió és politikája, valamint a hozzájuk kapcsolódó NGO-k veszélyesek.

Fel is merült a kérdés a műsorban: 

akkor ez az új stratégia az uniót is egy Soros-féle NGO-nak tekintheti? Bayer és Ambrózy szerint igen.

Szó volt még a műsorban szuverenitásról, orosz energiáról, migrációról, az álságos német gondolkodásról.

A Pikk legújabb részét itt tekintheti meg:

Nyitókép forrása: Magyar Nemzet
 

