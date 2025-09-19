Ft
Elképesztő: a beáramló ukránok miatt brutálisan megemelkedtek az ungvári ingatlanárak

2025. szeptember 19. 22:41

Óriási különbségek vannak az ingatlanárak között Ukrajnában.

2025. szeptember 19. 22:41
null

Idén minden eddiginél nagyobb különbség figyelhető meg az ukrajnai lakásárakon – írta meg a KISZó. Míg a frontvonalhoz közel alig 15 ezer dollárért (5 millió forintért) árulnak ingatlanokat, Kijevben és a nyugati nagyvárosokban egy millió forint feletti négyzetméterárakkal lehet találkozni. Sőt, a kijevi luxus lakóparkokban akár kétmillió forintba is kerülhet egy négyzetméter.

Kijev után Lembergben a legdrágábbak az ingatlanok a belső migrációnak köszönhetően, 

a harmadik helyen pedig Ungvár található, ahol 20-30 százalékos emelkedést regisztráltak, és 300-400 ezer forintnak megfelelő négyzetméter áron hirdetik az ingatlanokat.

Ezzel szemben a frontvonal mentén található Herszonban és Zaporzzsjában az ungvári áraknak kevesebb, mint a feléért lehet ingatlant vásárolni.

Az ingatlanpiaci szakértők szerint ez a tendencia közeljövőben is folytatódni fog. A nyugati nagyvárosokban tovább fognak emelkedni az árak, a frontvonalaknál pedig vagy stagnálnak, vagy tovább esnek mindaddig, amíg a háborús helyzet fennáll.

Nyitókép: Denis Meyer / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

 


 

 

