09. 02.
kedd
Marseilles késelés Franciaország

Újabb brutális késelés történt Franciaországban, tunéziai férfi az elkövető

2025. szeptember 02. 18:48

Kidobták egy szállodából, amiért nem fizetett.

2025. szeptember 02. 18:48
null

Öt embert megkéseltek kedden Marseille-ben egy szállodánál. A francia rendőrség agyonlőtte a támadót, egy tunéziai férfit – derült ki a város ügyészének bejelentéséből.

A sebesültek között van a szálloda tulajdonosa és annak fia is. Az egyik áldozat válságos állapotban van.

A két késsel és egy feszítővassal felfegyverkezett elkövetőt kidobták a szállodából, amiért nem fizetett.

Rendőrségi források szerint a támadás a belvárosban, egy drogkereskedők által frekventált környéken történt.

(MTI)

Nyitókép: illusztráció/Pixabay

Gubbio
2025. szeptember 02. 19:50
Az lenne a hír, ha nem telne el nap ilyen esemény nélkül!
zrx8
2025. szeptember 02. 19:28
Cúna dolog a szegregáció, de hasznos.
Mendi
2025. szeptember 02. 19:21
Milyen jó, hogy mi inkább fizetjük prüsszelnek a milliós migráns-ügyi adót!
lutra
2025. szeptember 02. 19:21
A szike nem kés.
