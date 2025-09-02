Újabb brutális késelés történt Franciaországban, tunéziai férfi az elkövető

Öt embert megkéseltek kedden Marseille-ben egy szállodánál. A francia rendőrség agyonlőtte a támadót, egy tunéziai férfit – derült ki a város ügyészének bejelentéséből.

A sebesültek között van a szálloda tulajdonosa és annak fia is. Az egyik áldozat válságos állapotban van.

A két késsel és egy feszítővassal felfegyverkezett elkövetőt kidobták a szállodából, amiért nem fizetett.

Rendőrségi források szerint a támadás a belvárosban, egy drogkereskedők által frekventált környéken történt.