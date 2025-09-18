Újabb áttörés jöhet a magyar-amerikai kapcsolatokban – Magyarország lenyűgözte az amerikai ügyvivőt

Itt a bejelentés: magyar zsenialitással változtatná meg a világot az Egyesült Államok
A budapesti amerikai nagykövetség ügyvivőjével, Robert Palladinóval készített exkluzív interjút a Hungary Today és az Ungarn Heute főszerkesztője, Deme Dániel.
Robert Palladino, aki hat hónapja érkezett Budapestre mint a nagykövetség ügyvivője, hangsúlyozta, hogy elsődleges célja a bizalom újjáépítése és a magyar-amerikai kapcsolatok új fejezetének megnyitása volt. Az előző amerikai adminisztráció alatt megromlott diplomáciai viszony helyreállítása érdekében Palladino a hagyományos diplomácia eszközeit alkalmazta:
A kapcsolat nem tranzakciós jellegű, hanem alapvető értékeken, kölcsönös bizalmon, szuverenitáson és közös örökségen alapul”
– mondta. A nagykövet szerint a két ország közös érdekekre, például kereskedelemre, beruházásokra, védelemre és kulturális kapcsolatokra fókuszál, ami új lendületet adott a kapcsolatnak.
Palladino számos konkrét eredményt emelt ki, amelyek az elmúlt hat hónapban valósultak meg. A vízummentességi program teljes körű visszaállítása lehetővé tette, hogy minden magyar állampolgár, születési helytől függetlenül, ESTA-engedéllyel utazhasson az Egyesült Államokba, ráadásul az engedély érvényessége egy évről két évre nőtt, és többszöri beutazást is lehetővé tesz.
Emellett újraindultak a közvetlen repülőjáratok Budapest és az Egyesült Államok között, ami jelentős hatással van az üzleti és családi kapcsolatokra. A nagykövet kiemelte, hogy politikai konfliktusokat is sikerült megszüntetni, például Rogán Antal és a paksi atomerőmű elleni szankciók eltörlésével.
Egy gyakran felmerülő probléma a kétoldalú adóegyezmény hiánya, amelynek lejártát az előző amerikai adminisztráció alatt nem újították meg. Palladino szerint ez sok amerikai és magyar vállalkozás számára nehézséget okoz, és a nagykövetség a legmagasabb szinten dolgozik az egyezmény újratárgyalásán.
További előrelépésként említette a Fulbright tudományos csereprogram bővítését, valamint egy új, a HUN-REN-nel közösen indított kutatócsere-programot, amely a két ország közötti tudományos kapcsolatokat erősíti.
Palladino szerint a magyar-amerikai kapcsolatok további erősítésének kulcsa egy vezetői találkozó lehetne Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök között. Bár konkrét bejelentést nem tett, hangsúlyozta, hogy a két vezető közötti szoros kapcsolat és kölcsönös tisztelet további lendületet adhat a kétoldalú együttműködésnek, legyen szó energiáról, kereskedelemről, védelemről vagy oktatásról.
Amikor a vezetők találkoznak, az eredményeket hoz és további lendületet teremt”
– fogalmazott.
A nagykövet cáfolta, hogy egyensúlytalanság lenne a két ország viszonyában. Példaként említette Szijjártó Péter külügyminiszter és Marco Rubio külügyminiszter közelmúltbeli tárgyalását, amely után Szijjártó úgy nyilatkozott, hogy a két ország kapcsolatai új dimenzióba léptek, amelyet barátság és kölcsönös tisztelet jellemez.
Palladino szerint ez nem csupán magyar részről optimizmus, hanem valós előrelépés, amely a Trump-adminisztráció első évében számos területen – kereskedelem, energia, védelem, űrkutatás és oktatás – megmutatkozik.
A diplomata kiemelte, hogy Magyarország, bár közepes méretű európai ország, jelentős befolyással bír az Egyesült Államokban.
Magyarország hangja tiszteletet vív ki, politikája értékelt, és meggyőződése miatt súlya van”
– mondta. A nagykövet szerint Magyarország példát mutat Európának az olyan értékek előtérbe helyezésével, mint a nemzeti érdek, a szuverenitás és az önrendelkezés. Az Egyesült Államok „Amerika első” politikája nem jelent elszigetelődést, hanem olyan országokkal való együttműködést, amelyek osztoznak ezekben az értékekben, mint például Magyarország. A határok védelme, a családok támogatása és a hagyományok tisztelete nem diktatórikus, hanem az önrendelkező kormányzás alapja, amely közös inspirációt nyújt a két ország számára.
A nagykövet tiszteletben tartja Magyarország szuverén döntését, hogy gazdasági kapcsolatait keleti irányba is bővíti, például Oroszországgal, Kínával és Törökországgal. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok Magyarország szövetségeseként a biztonság és jólét növelésére törekszik, például az energiaforrások diverzifikálásával. Az amerikai cégek jelentős beruházóként vannak jelen Magyarországon, 1500 vállalat mintegy százezer munkahelyet teremt, és magas színvonalú, képzést és előrelépési lehetőséget kínáló állásokat biztosítanak.
Palladino szerint a magyar-amerikai kapcsolatok nem csupán gazdasági és stratégiai szempontból erősek, hanem egy mélyebb, civilizációs szövetségen alapulnak.
A magyar diaszpóra, különösen az amerikai magyarság szerepéről szólva Palladino kiemelte, hogy Magyarország már most jelentős befolyással rendelkezik Washingtonban, amit más országok irigyelnének. A magyar-amerikai kapcsolatok erősítésében kulcsszerepet játszanak a közszereplők, akadémikusok és kutatók, akik rendszeresen találkoznak magyar partnereikkel, majd tapasztalataikat az amerikai kormányzatban kamatoztatják.
Jövőre, az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóján számos lehetőség lesz arra, hogy a magyar-amerikai közösség hozzájárulásait megünnepeljék, tovább erősítve a két ország közötti kötelékeket.
Palladino optimista a magyar-amerikai kapcsolatok jövőjét illetően, és úgy véli, hogy a jelenlegi „aranykor” kihasználásával szilárd alapokat lehet teremteni. A kereskedelem, energia, védelem, űrkutatás és oktatás területén bővülő kapcsolatok, valamint az emberek közötti csereprogramok olyan kötelékeket hoznak létre, amelyek túlmutatnak a politikai váltógazdaságon. Az ügyvivő szerint
a világ diplomáciája visszatér a hagyományos értékekhez, ahol a tisztelet és a kölcsönös érdekek állnak a középpontban, nem pedig a kioktatás vagy más országok átformálása.
„A civilizációs értékek, amelyeket közösen vallunk, elég erősek ahhoz, hogy fenntartsák kapcsolatainkat bármilyen jövőbeli változás ellenére” – zárta gondolatait Palladino.
