Újabb áttörés jöhet a magyar-amerikai kapcsolatokban – Magyarország lenyűgözte az amerikai ügyvivőt

– mondta. A nagykövet szerint a két ország közös érdekekre, például kereskedelemre, beruházásokra, védelemre és kulturális kapcsolatokra fókuszál, ami új lendületet adott a kapcsolatnak.

Konkrét eredmények és előrelépések

Palladino számos konkrét eredményt emelt ki, amelyek az elmúlt hat hónapban valósultak meg. A vízummentességi program teljes körű visszaállítása lehetővé tette, hogy minden magyar állampolgár, születési helytől függetlenül, ESTA-engedéllyel utazhasson az Egyesült Államokba, ráadásul az engedély érvényessége egy évről két évre nőtt, és többszöri beutazást is lehetővé tesz.

Emellett újraindultak a közvetlen repülőjáratok Budapest és az Egyesült Államok között, ami jelentős hatással van az üzleti és családi kapcsolatokra. A nagykövet kiemelte, hogy politikai konfliktusokat is sikerült megszüntetni, például Rogán Antal és a paksi atomerőmű elleni szankciók eltörlésével.

Egy gyakran felmerülő probléma a kétoldalú adóegyezmény hiánya, amelynek lejártát az előző amerikai adminisztráció alatt nem újították meg. Palladino szerint ez sok amerikai és magyar vállalkozás számára nehézséget okoz, és a nagykövetség a legmagasabb szinten dolgozik az egyezmény újratárgyalásán.