Rég került már ennyire kedvező helyzetbe Magyarország: példátlanul erős szövetséget kötött Orbán Viktor

Az 5. Geopolitikai Csúcstalálkozó első napját Robert Palladino, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője zárta. Beszédében hangsúlyozta, hogy a mai világ rendkívüli zűrzavarai közepette „a rend keresése sürgető feladat” – írja a Danube Institute.

Charlie Kirk-ről megemlékezve úgy fogalmazott, a politikai erőszaknak nincs helye Nyugaton

– a rendet nem erőszakkal, hanem bátorsággal és párbeszéddel lehet megteremteni. Palladino kiemelte, hogy az USA és Magyarország szövetsége nem pusztán közös NATO-tagságukon alapul, hanem azon a meggyőződésen, hogy a szuverenitás, a hit, a család és a kultúra nem idejétmúlt fogalmak, hanem olyanok, mint az oxigén, és védeni kell őket, valamint kijelentette: „Az Egyesült Államok Magyarország mellett áll – nem patrónusként, nem kritikusként, hanem olyan civilizációs szövetségesként, aki kész arra, hogy közösen teremtsünk rendet a káoszban”.