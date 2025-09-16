Ft
Rég került már ennyire kedvező helyzetbe Magyarország: példátlanul erős szövetséget kötött Orbán Viktor

2025. szeptember 16. 15:18

„Közösen teremtünk rendet a káoszban” – mondta az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője.

2025. szeptember 16. 15:18
null

Az 5. Geopolitikai Csúcstalálkozó első napját Robert Palladino, az Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivője zárta. Beszédében hangsúlyozta, hogy a mai világ rendkívüli zűrzavarai közepette „a rend keresése sürgető feladat” – írja a Danube Institute.

Charlie Kirk-ről megemlékezve úgy fogalmazott, a politikai erőszaknak nincs helye Nyugaton

– a rendet nem erőszakkal, hanem bátorsággal és párbeszéddel lehet megteremteni. Palladino kiemelte, hogy az USA és Magyarország szövetsége nem pusztán közös NATO-tagságukon alapul, hanem azon a meggyőződésen, hogy a szuverenitás, a hit, a család és a kultúra nem idejétmúlt fogalmak, hanem olyanok, mint az oxigén, és védeni kell őket, valamint kijelentette: „Az Egyesült Államok Magyarország mellett áll – nem patrónusként, nem kritikusként, hanem olyan civilizációs szövetségesként, aki kész arra, hogy közösen teremtsünk rendet a káoszban”.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

gyzoltan-2
2025. szeptember 16. 15:48
Az USA részéről már azt is előrelépésnek tekintem, ha nyíltan nincsenek ellenünk! Minden további plusz..!
Dixtroy
•••
2025. szeptember 16. 15:32 Szerkesztve
"Charlie Kirk-ről megemlékezve úgy fogalmazott, a politikai erőszaknak nincs helye Nyugaton" Ugyanezt lehet gondolni Irináról is, akit nyakon szúrt egy elitélt néger bűnöző a buszon .. és mindkettő az usában történt. Nincs helye, csak éppen ott fordul elő. A demokrácia hatvan éve őshazájában, ahol azelőtt külön klotyó és étterem volt a feketéknek.
Kanmacska
2025. szeptember 16. 15:29
: „Az Egyesült Államok Magyarország mellett áll – nem patrónusként, nem kritikusként, hanem olyan civilizációs szövetségesként, aki kész arra, hogy közösen teremtsünk rendet a káoszban”. Ez a legfontosabb! A fenének kell olyan szövetséges, amelyik rád akarja kényszeríteni a saját ideológiáját! Valóban rendet kell teremteni a káoszban, amit a jakobinosok, neomarxisták és társaik okoztak és okoznak. Európa nyugati részének már annyi, legalább a közepe és a keleti fele maradjon meg normálisnak!
