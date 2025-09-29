Trump-Netanjahu találkozó: A háború leállítását fogja követelni az amerikai elnök

Feszültnek ígérkezik a washingtoni Trump-Netanjahu találkozó. Az amerikai elnök a tanácsadói szerint két választást fog adni Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek: vagy elfogadja a gázai háború befejezésére vonatkozó amerikai tervet, vagy kockáztatja a nyilvános szakítást az Egyesült Államokkal és a még súlyosabb nemzetközi elszigeteltséget. Trump a Fehér Házba való visszatérése óta először készül arra, hogy nyomást gyakoroljon Izraelre – mondták amerikai tisztviselők az Axios riporterének.

Jön az újabb Trump-Netanjahu találkozó. Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Trump vasárnap az Axiosnak elmondta, hogy gázai terve „végső fázisban” van, és Netanjahu is támogatja. Az izraeli miniszterelnök nyilvános nyilatkozatai azonban sokkal kétértelműbbek voltak.

Feszültség a Trump-Netanjahu találkozón

A két politikus hétfőn találkozik a Fehér Házban, ahol ebédre és sajtótájékoztatóra is sor kerül. Trump reméli, hogy a találkozó után bejelentheti a megállapodást.