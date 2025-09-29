Ft
09. 29.
hétfő
Fehér Ház gázai háború Benjamin Netanjahu Donald Trump

Trump-Netanjahu találkozó: A háború leállítását fogja követelni az amerikai elnök

2025. szeptember 29. 13:39

Hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trump és Benjamin Netanjahu, és az elnök tanácsadói szerint Trump kész nyomást helyezni az izraeli vezetőre, hogy fejezze be a gázai hadműveletet.

Feszültnek ígérkezik a washingtoni Trump-Netanjahu találkozó. Az amerikai elnök a tanácsadói szerint két választást fog adni Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnöknek: vagy elfogadja a gázai háború befejezésére vonatkozó amerikai tervet, vagy kockáztatja a nyilvános szakítást az Egyesült Államokkal és a még súlyosabb nemzetközi elszigeteltséget. Trump a Fehér Házba való visszatérése óta először készül arra, hogy nyomást gyakoroljon Izraelre – mondták amerikai tisztviselők az Axios riporterének. 

Jön az újabb Trump-Netanjahu találkozó. Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP
Jön az újabb Trump-Netanjahu találkozó. Fotó: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Trump vasárnap az Axiosnak elmondta, hogy gázai terve „végső fázisban” van, és Netanjahu is támogatja. Az izraeli miniszterelnök nyilvános nyilatkozatai azonban sokkal kétértelműbbek voltak.

Feszültség a Trump-Netanjahu találkozón 

A két politikus hétfőn találkozik a Fehér Házban, ahol ebédre és sajtótájékoztatóra is sor kerül. Trump reméli, hogy a találkozó után bejelentheti a megállapodást.

A tervekben részt vevő egyik Trump-tanácsadó az Axiosnak azt mondta: „Az arabok 100%-ban egyetértenek vele. Most arra várunk, hogy az elnök meggyőzze Netanjahut.”

A Trump-tanácsadó szerint a Fehér Ház álláspontja az, hogy ha Netanjahu nem fogadja el a megállapodást, ő lesz a felelős a háború folytatódásáért.

Trump soha nem vádolta nyilvánosan Netanjahut a Hamásszal folytatott háború elhúzásával vagy azzal, hogy nem sikerült megállapodást kötnie a fennmaradó túszok szabadon bocsátásáról. De ha Netanjahu ezúttal nemet mond, Trump néhány tanácsadója szerint az elnök ellene fordulhat a miniszterelnöknek. Izrael és a gázai háború támogatottsága új mélypontra süllyedt, beleértve a Fehér Házat és a MAGA-világot is.

„Mindenki – és tényleg mindenki – dühös Bibire” 

– mondta egy, a béketárgyalásokat ismerő kormányzati tisztviselő.

Trump néhány tanácsadója azt mondta neki, hogy a gázai békefolyamat teszteli globális hitelességét. Egy tanácsadó szerint mindaz, amit Trump a Közel-Keleten elérni szeretne, meghiúsul, amíg nem tudja meggyőzni Netanjahut a háború befejezéséről.

Steve Witkoff, a Fehér Ház különleges képiselője, és Trump veje, Jared Kushner vasárnap New Yorkban több órás megbeszélést folytattak Netanjahuval, hogy megpróbálják áthidalni az Egyesült Államok és Izrael között fennmaradó nézeteltéréseket Trump 21 pontos béketervével kapcsolatban.

Nyitókép: Khames Alrefi / ANADOLU / Anadolu via AFP

***

 

