Pária állammá válhat Izrael? – Interjú Aliza Bin-Noun-nal

Olyan személyként, aki sok éven át foglalkozott Izrael külkapcsolataival, azt mondhatom, hogy valóban nem vagyunk jó helyzetben. Látjuk az elítéléseket, látjuk a bojkottokat, látjuk a tüntetéseket. Látjuk az antiszemitizmus növekedését. Látunk konkrét terrortámadásokat, amelyeket zsidó közösségek és izraeli állampolgárok ellen hajtanak végre. De mégsem hiszem, hogy Izrael pária állammá válik, mert szerintem még mindig nagyon sok minden köti össze Izraelt a nyugati civilizációval, a nyugati értékekkel. Azt hiszem, hogy amikor Izrael megtámadta Iránt, valójában a Nyugat piszkos munkáját végezte el, ami azt jelenti, hogy Izraelnek és a nyugati világnak közös értékei vannak. Azt is gondolom, hogy Izrael egy sokkal kiterjedtebb háború élvonalában harcol, ez már zajlik, és ez hatással van az európai és más nyugati társadalmak életére is. Tehát úgy vélem, hogy végül felismerik majd, hogy Izraelt a Közel-Kelet egyetlen demokráciájaként, olyan országként, amely valóban tükrözi a nyugati értékeket, támogatniuk kell.

Igaz, hogy jelen pillanatban a helyzetünk nem túl jó. De azt hiszem, ez visszafordítható.

Úgy gondolom, hogy a közel-keleti változások folytatódni fognak. Azt állítom, hogy Izrael megtartása a Közel-Kelet érdeke is, mivel Izrael sokkal járulhat hozzá a Közel-Kelet országaihoz, és ugyanígy neki is sok előnye származhat az ezen országokkal fennálló kapcsolatokból.

Magyarország osztja ezt a víziót, a magyar kormány szintén úgy érzi, hogy Európának a közös külső fenyegetés miatt Izrael mellett kell állnia. Ön Izrael budapesti nagykövete volt 15 évvel ezelőtt, tanúja volt, ahogy a két ország közötti viszony átalakul, ahogy a Fidesz és az Orbán-kormány Izrael-támogató erővé vált. Melyek azok az tényezők, amelyek hozzájárultak ehhez a változáshoz?

2007 és 2011 között voltam nagykövet Magyarországon, így már akkor figyeltem a Fideszt, amikor még ellenzékben volt. Találkoztam a Fidesz embereivel is, és soha nem gondoltam, hogy a Fidesz antiszemita lenne, ahogy egykor a sztereotípia élt a magyarországi jobboldali pártokról. Egyetértek, az évek során a magyar kormányzati politika egyre pozitívabbá vált Izrael irányába.

Ma pedig elmondható, hogy Magyarország Izrael legfontosabb barátja Európában.

Sok oka van ennek. Mindenekelőtt történelmi, vallási oka van. Mindkét nép közös értékeket vall magáéinak. Az izraeli magyarok hídként szolgálnak Magyarország és Izrael között, és ugyanez mondható el a magyarországi zsidó közösségekről is. Aztán ott vannak a gazdasági együttműködések. És ott vannak a mindkét országot érintő fenyegetések, amelyek veszélyeztetik mindkét ország biztonságát. Valójában ugyanabba az irányba tartunk, hogy biztosítsuk népeink biztonságát. Úgy gondolom, ezek a közös érdekek egyre inkább összehozták Izraelt és Magyarországot. És persze még egy tényező: a két ország vezetõi, Orbán és Netanyahu úr jó viszonyban vannak egymással. Nagyon fontosak a jó személyes kapcsolatok. A két ország nem csupán két baráti ország, ezek a kapcsolatok mindkét ország számára előnyösek, és nagyon remélem, hogy idővel mind erősebbek lesznek.

A beszélgetés a Danube Institute Lectures nevű podcast-jának leirata. Az eredeti interjút itt hallgathatja meg:

