09. 26.
péntek
09. 26.
péntek
háború béke túsz Donald Trump Izrael Hamász gázai övezet

Trump a gázai háborúról: Úgy tűnik, megszületett a megállapodás

2025. szeptember 26. 21:10

Az amerikai elnök arról is beszélt, mik a következő lépések.

2025. szeptember 26. 21:10
null

Donald Trump amerikai elnök pénteken a gázai konfliktus lezárásáról született új megállapodásról beszélt Washingtonban, és elmondta: úgy tűnik, megszületett a megállapodás Izrael és a Hamász között.

Az amerikai elnök a Fehér Házból New Yorkba indulva csak röviden nyilatkozott, a részletekkel kapcsolatban annyit közölt, hogy az egyezség eredményeként a Hamász kiadja a még fogságban lévő izraeli túszokat, és ezzel együtt a háború is véget érhet.

„Béke lesz” – szögezte le az elnök, és utalt rá, hogy hamarosan bejelentik a pontos részleteket is.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök pénteken az ENSZ Közgyűlés előtt elmondott beszédében ígéretet tett, hogy amennyiben a Hamász elengedi a túszokat, Izrael befejezi a háborút.



(MTI)

Nyitókép: AFP / Shawn Thew

 

