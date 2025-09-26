Ft
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Palesztin Állam Benjamin Netanjahu Franciaország Hamász Egyesült Királyság izraeli miniszterelnök ENSZ Közgyűlés

Netanjahu ígéretet tett: ha ez megtörténik, Izrael azonnal véget vet a háborúnak

2025. szeptember 26. 19:42

Az izraeli miniszterelnök pénteken az ENSZ Közgyűlésen szólalt fel. Netanjahu beszéde megosztotta a közönséget.

2025. szeptember 26. 19:42
null

Benjamin Netanjahu pénteken, az ENSZ Közgyűlése előtt arról beszélt, hogy ha a Hamász szabadon engedi azt a húsz izraeli túszt, akik feltehetően még életben vannak, Izrael azonnal befejezi a katonai akciót a Gázai övezetben – számolt be a BBC.

Netanjahu
Netanjahu beszédéről többen tüntetőleg kivonultak, a bennmaradók ovációval fogadták / Forrás: Selcuk Acar / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az izraeli miniszterelnök színpadra lépését követően többen tüntetőleg kivonultak, mások viszont hatalmas ovációval fogadták a beszédet.

Felszólalása elején Netanjahu emlékeztette a résztvevőket, hogy egy évvel ezelőtt, amikor ugyanott felszólalt, az iráni nukleáris fegyverkezés veszélyeire figyelmeztetett. Hozzátette: Irán hasadóanyag-készletének egy része mindig rendelkezésre áll, és meg kell akadályozni, hogy ismét kísérletezni kezdjen vele. Ezért fontos fenntartani az Irán elleni embargót.

Netanjahu szerint nem Izrael áll a béke útjában

A Hamász elleni háborúra kitérve felolvasta annak a húsz izraeli túsznak a nevét, akik még életben lehetnek a terroristák fogságában, és megígérte, hogy Izrael kiszabadítja mindannyiukat. Egyúttal a Hamászt is felszólította, hogy engedjék őket szabadon.

Ha elengedik az összes túszt, akkor Izrael azonnal befejezi a katonai akcióját a Gázai övezetben”

– fogadkozott.

Ezután kitért arra is, hogy Izrael nem hajlandó elismerni a Palesztin Államot, és azok az országok, amelyek így tesznek – például Franciaország vagy az Egyesült Királyság –, hátráltatják a terroristák elleni harcot. Hangsúlyozta: a Palesztinát elismerő országok hibát követnek el, ugyanis épp a palesztinok azok, akik nem a békés egymás mellett élés hívei.

Ezt is ajánljuk a témában

Elutasította a vádakat, miszerint Izrael népirtást végez a Gázai övezetben, ugyanis 

szerinte a Hamász a felelős azért, hogy a segélyszállítmányok nem jutnak el azokhoz, akiknek szükségük van rá.

Sőt, azt állította, hogy a terrorista szervezet eladja az adományokat, és az így megszerzett pénzből finanszírozza tovább a háborút.

Netanjahu arról is beszélt, hogy Izrael igyekszik megállapodni az új damaszkuszi vezetéssel, és reménykedik abban is, hogy sikerül jó kapcsolatot kialakítani Libanonnal, miután az ország vezetésének sikerül lefegyvereznie a Hezbollahot.

Nyitókép: Selcuk Acar / ANADOLU / Anadolu via AFP

vi-ktt
2025. szeptember 26. 20:28
„Bárkinek, aki meg akarja akadályozni egy palesztin állam létrehozását, támogatnia kell a Hamász megerősítését és a pénz Hamásznak történő átutalását" – mondta Netanjahu Likud pártjának Kneszet-tagjai előtt 2019 márciusában. „Ez a stratégiánk része" x.com/haaretzcom/status/1711329340804186619
neszteklipschik
•••
2025. szeptember 26. 20:22 Szerkesztve
Az álláhuákbározás árát Izraelben meg kell fizetni. Az EU-ban nem. Sőt itt új otthonra lelnek... a terrorizmus meg hát "szerves része" az európai életnek, ideje megbarátkozni vele, nem igaz? Álláhuákbározók-antiszemiták-lippsik! Gyerünk, kéz a kézben tüntessetek a terror mellett! Aki pedig az ellen harcol, az "fasiszta"! Például Izrael.
vi-ktt
2025. szeptember 26. 20:19
És hogy miért üres a terem? Mert előzőleg minden ember kivonult onnan. Csak ember alatti lények maradtak ott... youtube.com/shorts/sVuipJ62gbU youtube.com/shorts/1MQQXudzo0g
survivor
2025. szeptember 26. 20:17
Nyaljatok csak az arab segget. Fogadjatok be a paleszeket az EU ba Ezzel is RUSt segítitek. Nem tanultatok történelmet ? Izrael Államot az ANGOLSZASZOK hoztak létre. Hitler es a SZU is támogatta az arabokat--- más okból ugyan....
