Netanjahu ígéretet tett: ha ez megtörténik, Izrael azonnal véget vet a háborúnak

Benjamin Netanjahu pénteken, az ENSZ Közgyűlése előtt arról beszélt, hogy ha a Hamász szabadon engedi azt a húsz izraeli túszt, akik feltehetően még életben vannak, Izrael azonnal befejezi a katonai akciót a Gázai övezetben – számolt be a BBC.

Netanjahu beszédéről többen tüntetőleg kivonultak, a bennmaradók ovációval fogadták / Forrás: Selcuk Acar / ANADOLU / Anadolu via AFP

Az izraeli miniszterelnök színpadra lépését követően többen tüntetőleg kivonultak, mások viszont hatalmas ovációval fogadták a beszédet.

Felszólalása elején Netanjahu emlékeztette a résztvevőket, hogy egy évvel ezelőtt, amikor ugyanott felszólalt, az iráni nukleáris fegyverkezés veszélyeire figyelmeztetett. Hozzátette: Irán hasadóanyag-készletének egy része mindig rendelkezésre áll, és meg kell akadályozni, hogy ismét kísérletezni kezdjen vele. Ezért fontos fenntartani az Irán elleni embargót.

Netanjahu szerint nem Izrael áll a béke útjában