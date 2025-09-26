Netanjahu ígéretet tett: ha ez megtörténik, Izrael azonnal véget vet a háborúnak

Brutális árat fizethetnek a britek a Palesztin Állam elismeréséért
Keir Starmer bejelentése a terroristák malmára hajthatja a vizet. Az Egyesült Királyság hivatalosan is elismerte a Palesztin Államot.
Az izraeli miniszterelnök pénteken az ENSZ Közgyűlésen szólalt fel. Netanjahu beszéde megosztotta a közönséget.
Benjamin Netanjahu pénteken, az ENSZ Közgyűlése előtt arról beszélt, hogy ha a Hamász szabadon engedi azt a húsz izraeli túszt, akik feltehetően még életben vannak, Izrael azonnal befejezi a katonai akciót a Gázai övezetben – számolt be a BBC.
Az izraeli miniszterelnök színpadra lépését követően többen tüntetőleg kivonultak, mások viszont hatalmas ovációval fogadták a beszédet.
Felszólalása elején Netanjahu emlékeztette a résztvevőket, hogy egy évvel ezelőtt, amikor ugyanott felszólalt, az iráni nukleáris fegyverkezés veszélyeire figyelmeztetett. Hozzátette: Irán hasadóanyag-készletének egy része mindig rendelkezésre áll, és meg kell akadályozni, hogy ismét kísérletezni kezdjen vele. Ezért fontos fenntartani az Irán elleni embargót.
A Hamász elleni háborúra kitérve felolvasta annak a húsz izraeli túsznak a nevét, akik még életben lehetnek a terroristák fogságában, és megígérte, hogy Izrael kiszabadítja mindannyiukat. Egyúttal a Hamászt is felszólította, hogy engedjék őket szabadon.
Ha elengedik az összes túszt, akkor Izrael azonnal befejezi a katonai akcióját a Gázai övezetben”
– fogadkozott.
Ezután kitért arra is, hogy Izrael nem hajlandó elismerni a Palesztin Államot, és azok az országok, amelyek így tesznek – például Franciaország vagy az Egyesült Királyság –, hátráltatják a terroristák elleni harcot. Hangsúlyozta: a Palesztinát elismerő országok hibát követnek el, ugyanis épp a palesztinok azok, akik nem a békés egymás mellett élés hívei.
Elutasította a vádakat, miszerint Izrael népirtást végez a Gázai övezetben, ugyanis
szerinte a Hamász a felelős azért, hogy a segélyszállítmányok nem jutnak el azokhoz, akiknek szükségük van rá.
Sőt, azt állította, hogy a terrorista szervezet eladja az adományokat, és az így megszerzett pénzből finanszírozza tovább a háborút.
Netanjahu arról is beszélt, hogy Izrael igyekszik megállapodni az új damaszkuszi vezetéssel, és reménykedik abban is, hogy sikerül jó kapcsolatot kialakítani Libanonnal, miután az ország vezetésének sikerül lefegyvereznie a Hezbollahot.
