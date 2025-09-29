Ft
kisteherautó charlie kirk erőszak tömeggyilkosság mormon egyház istentisztelet Michigan

Trump kimondta a templomi tömegmészárlásról: Keresztények elleni célzott erőszakról van szó, a járványnak véget kell vetni azonnal

2025. szeptember 29. 06:00

A 40 éves elkövető egy gépkarabélyból tüzet nyitott a bent tartózkodó hívőkre.

2025. szeptember 29. 06:00
null

Michiganben meghalt a templomi fegyveres támadás egyik súlyos sebesültje, amivel kettőre növekedett a halálos áldozatok száma. Nyolc embert továbbra is kórházban ápolnak, egyiküket válságos állapotban – hangzott el a helyi idő szerint vasárnap késő délutáni órákban tartott sajtótájékoztatón.

A hatóságok bejelentették, hogy Thomas Jacob Sanfordként azonosították a férfit, aki

a vasárnap délelőtti istentisztelet alatt egy kisteherautóval hajtott be a mormon egyház templomába a főbejáraton keresztül.

A 40 éves elkövető egy gépkarabélyból tüzet nyitott a bent tartózkodó hívőkre, valamint felgyújtotta az épületet.

A Detroittól mintegy 80 kilométerre fekvő Grand Blanc Township temploma teljes egészében kiégett. A hatóságok korábban azt közölték, hogy az épületben akár emberek rekedhettek, így a halálos áldozatok száma növekedhet, amit a romok átvizsgálása után lehet megállapítani.

A rendőrfőnök elmondta, hogy az előzetes vizsgálat szerint a támadó több tucat lövést adott le a templomban, majd ahogy onnan távozott,

 tűzpárbajba keveredett két rendőrtiszttel, akik ártalmatlanították. 

Thomas Jacob Sanford meghalt, a sajtótájékoztatón az erőszakos cselekmény indítékát egyelőre nem közölték.

Az egyház szóvivője azt mondta, hogy első áttekintésük alapján nincs kapcsolat a támadó és a célba vett gyülekezet között.

A mormon egyház (Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza) közleményben kérte érintett tagjait, hogy működjenek együtt a hatóságokkal a nyomozás érdekében. A szemtanúk beszámolója szerint 

a templomban mintegy 150 hívő tartózkodott 

a támadás idején.

Donald Trump elnök közösségi oldalán fejezte ki együttérzését. Az Egyesült Államokban elkövetett, keresztények elleni célzott erőszak egy újabb példájának nevezte a támadást. 

Az erőszak ezen járványának véget kell vetni, azonnal”

 – írta.

Az elnök egy másik közleményben nyilvánította részvétét a mormon egyház szombaton elhunyt, egykori elnöke, a 101 éves kort megért Russel M. Nelson halála kapcsán. A halálesetnek a feltételezések szerint nincs köze az egyház michigani templomát ért támadáshoz.

Az erőszakos cselekmény nyomán megdöbbenésének adott hangot a Kongresszus alsóházának demokrata frakcióvezetője, Hakeem Jeffries, aki úgy fogalmazott, hogy az ország kicsúszik az ellenőrzés alól. Azonnali változást sürgetett.

Szeptember elején Minneapolis egyik katolikus iskolájának templomát érte fegyveres támadás a tanév első szentmiséje közben. Akkor egy 8 és egy 10 éves kisdiák vesztette életét, 20-nál többen megsebesültek, köztük sok iskolás. A támadó, a 23 éves Robin Westman az ablakon keresztül nyitott tüzet a bent tartózkodókra, majd a templom mellett öngyilkos lett.

(MTI)

Nyitókép: MTI/AP/Julie J

 

hazafi-974
2025. szeptember 29. 08:34
Trumppal is úgy vagyok mostanában hogy hiszem ha látom. Sokat beszél, igér de nem sokat cselekedik. Kivévé a vámokat, ami csak az ő hazájának jó..... 😵‍💫
ujujuj
2025. szeptember 29. 08:12
eddig azt hittük, hogy a templomokban történő tömegmészárlás amolyan igazi afrikaikum, amihez az emberiség bölcsőjében értenek, és máshol nem művelik. De a progresszív nyugat ezt is a magáévá tette. De gondolom ezért is a konzervatívok "gyűlöletkeltése" a felelős, és a tettes pedigrés trumpista.
auditorium
2025. szeptember 29. 08:08
Érdekes lenne egy olyan cikket olvasni itt a Mandieren, mely az utóbbi 1O évben történt keresztény templomok elleni támadást, gyújtogatást, hivek öldöklését sorolná fel a 6 kontinensen.
recipracio-2
2025. szeptember 29. 07:28
Trump jóváhagyta Ukrajna nagy hatótávolságú fegyvereinek bevetését Oroszország ellen — Keith Kellogg Höhöö....ezért Orbánnak triplán kell lecumizni Putyint höhööö
