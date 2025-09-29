Trump kimondta a templomi tömegmészárlásról: Keresztények elleni célzott erőszakról van szó, a járványnak véget kell vetni azonnal

Michiganben meghalt a templomi fegyveres támadás egyik súlyos sebesültje, amivel kettőre növekedett a halálos áldozatok száma. Nyolc embert továbbra is kórházban ápolnak, egyiküket válságos állapotban – hangzott el a helyi idő szerint vasárnap késő délutáni órákban tartott sajtótájékoztatón.

A hatóságok bejelentették, hogy Thomas Jacob Sanfordként azonosították a férfit, aki

a vasárnap délelőtti istentisztelet alatt egy kisteherautóval hajtott be a mormon egyház templomába a főbejáraton keresztül.

A 40 éves elkövető egy gépkarabélyból tüzet nyitott a bent tartózkodó hívőkre, valamint felgyújtotta az épületet.

A Detroittól mintegy 80 kilométerre fekvő Grand Blanc Township temploma teljes egészében kiégett. A hatóságok korábban azt közölték, hogy az épületben akár emberek rekedhettek, így a halálos áldozatok száma növekedhet, amit a romok átvizsgálása után lehet megállapítani.