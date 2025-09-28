Lövöldözés volt egy amerikai templomban, többen meghaltak – lángokban áll az épület (VIDEÓ)

Több embert meglőttek egy mormon templomban Michiganben, a rendőrség szerint a fegyveres „semlegesítve” lett – írja az Independent.

A lövöldözés a Grand Blanc Township-ben található Latter Day Saints templomban tört ki vasárnap helyi idő szerint 11 óra után, mintegy 90 kilométerre Detroittól

– közölte a Grand Blanc-i rendőrség.

„Fegyveres támadás történt a McCandlish Roadon található Latter Day Saints templomban. Több áldozat van, a fegyveres pedig semlegesítve lett” – áll a rendőrség közleményében.

A hatóságok szerint nincs folyamatos veszély a lakosságra nézve, ugyanakkor a templom lángokban áll.