09. 28.
vasárnap
09. 28.
vasárnap
Lövöldözés volt egy amerikai templomban, többen meghaltak – lángokban áll az épület (VIDEÓ)

2025. szeptember 28. 19:20

Egyelőre nem tisztázott, hány embert lőttek meg és milyen súlyosak a sérülések.

2025. szeptember 28. 19:20
null

Több embert meglőttek egy mormon templomban Michiganben, a rendőrség szerint a fegyveres „semlegesítve” lett – írja az Independent.

A lövöldözés a Grand Blanc Township-ben található Latter Day Saints templomban tört ki vasárnap helyi idő szerint 11 óra után, mintegy 90 kilométerre Detroittól

 – közölte a Grand Blanc-i rendőrség.

„Fegyveres támadás történt a McCandlish Roadon található Latter Day Saints templomban. Több áldozat van, a fegyveres pedig semlegesítve lett” – áll a rendőrség közleményében.

A hatóságok szerint nincs folyamatos veszély a lakosságra nézve, ugyanakkor a templom lángokban áll. 

Egyelőre nem tisztázott, hány embert lőttek meg és milyen súlyosak a sérülések. A rendőrség arra kérte az embereket, hogy kerüljék a környéket.

Nyitókép: Fox News/Facebook

jetilovag
2025. szeptember 28. 20:32
ez amerika....
neszteklipschik
2025. szeptember 28. 20:29
Ott is épül a Szeretetország...
manuel
2025. szeptember 28. 19:48
Pár emberéletet bőven megér a szabad fegyvertartás joga, mondta nemrég egy híres ember, aztán lelőtték. C'est la vie.
Csomorkany
2025. szeptember 28. 19:39
Ez valami nemzeti sport arrafelé.
