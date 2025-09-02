Ft
Romániában dísztóban udvar felügyelet tragédia kisgyerek

Tragédia Romániában: dísztóba fulladt egy kisgyermek, miután egyedül hagyták

2025. szeptember 02. 21:25

Szinte felfoghatatlan felelőtlenség vezetett egy kisgyermek halálához egy temesvári óvodában.

2025. szeptember 02. 21:25
null

Egy kevesebb mint két éves kisfiú halt meg egy temesvári étterem udvarán található dísztóban – olvasható a román Observator cikkében

Az orvosok már nem tudták megmenteni az életét. A rendőrség nyomozást indított annak megállapítására, ki felelős a tragédiáért.

A mindössze 1 év és 8 hónapos kisfiú az óvodája udvarával szomszédos étterem kertjében játszott társaival, ahova az óvónők rendszeresen átengedték a gyerekeket. Az óvoda dolgozói néhány percre felügyelet nélkül hagyták a kicsiket. A fiú így kerülhetett az étterem dísztóval rendelkező részéhez, ahol megcsúszott és beleesett a vízbe. A megfulladt óvodás hiányát csak a létszámellenőrzésnél vették észre.

Sajnálatos módon, az orvosi személyzet újraélesztési kísérletei ellenére a kisfiú életét vesztette. A rendőrség gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával indított eljárást, és vizsgálja a gyermekek felügyeletének körülményeit is”

– nyilatkozta a temesvári rendőrség szóvivője.

Nyitókép: képernyőkép / Observator

***

 

 

