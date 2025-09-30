Ft
09. 30.
kedd
Előfizetés
Hírek
Vélemények
Hetilap
Németország migráns Alexander Dobrindt Szíria

Több mint 10 év után hozta meg a józan döntést Németország: elkezdődött a szír migránsok kitoloncolása

2025. szeptember 30. 12:26

Németország szeretne megállapodni Szíriával és mihamarabb kitoloncolni a bűnözőket és az illegális bevándorlókat.

2025. szeptember 30. 12:26
null

Németország kormánya mihamarabb megállapodást kíván kötni Szíriával az elutasított menedékkérők kitoloncolásával kapcsolatban – számolt be a Kárpáthír.

Az elhatározást Alexander Dobrindt német belügyminiszter jelentette be.

Még ebben az évben szeretnénk megállapodásra jutni Szíriával, és először a bűnözőket toloncolnánk ki, majd azokat, akik nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel”

– fogalmazott a miniszter.

Dobrint kiemelte, hogy utasítást adtak a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatalnak, hogy vizsgálja újra a szírek felfüggesztett menekültügyi eljárásait, aminek hatására felgyorsulhat az illegális menedékkérők kitoloncolása.

Fontos kiemelni, hogy ez egy hatalmas lépés a német migrációs politikában, ugyanis Németország 2012 óta nem toloncolt ki senkit a szíriai bevándorlók közül.

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

***

survivor
2025. szeptember 30. 13:24
A szírekre sok mindent lehet mondani, de az biztos hogy NEM négerek.
survivor
2025. szeptember 30. 13:23
illegális menedékkérők kitoloncolása. Aber , wer ist illegal, sage Ich... :-)
survivor
2025. szeptember 30. 13:21
A fotón két NÉGER. :-))
snfbvksan
2025. szeptember 30. 13:20
"Németország 2012 óta nem toloncolt ki senkit a szíriai bevándorlók közül" És továbbra sem fog. Legföljebb beszélni róla. A politikában az elég.
