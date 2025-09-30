Több mint 10 év után hozta meg a józan döntést Németország: elkezdődött a szír migránsok kitoloncolása

Kritikus szintre jutott a migránshelyzet: végső elkeseredésében Európa a tálibok felé kezd nyitni
Miközben egyre több európai ország keres megoldást a migránsok visszatoloncolására, a tálib vezetés diplomáciai előnyt kovácsol a helyzetből.
Németország szeretne megállapodni Szíriával és mihamarabb kitoloncolni a bűnözőket és az illegális bevándorlókat.
Németország kormánya mihamarabb megállapodást kíván kötni Szíriával az elutasított menedékkérők kitoloncolásával kapcsolatban – számolt be a Kárpáthír.
Az elhatározást Alexander Dobrindt német belügyminiszter jelentette be.
Még ebben az évben szeretnénk megállapodásra jutni Szíriával, és először a bűnözőket toloncolnánk ki, majd azokat, akik nem rendelkeznek tartózkodási engedéllyel”
– fogalmazott a miniszter.
Dobrint kiemelte, hogy utasítást adtak a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatalnak, hogy vizsgálja újra a szírek felfüggesztett menekültügyi eljárásait, aminek hatására felgyorsulhat az illegális menedékkérők kitoloncolása.
Fontos kiemelni, hogy ez egy hatalmas lépés a német migrációs politikában, ugyanis Németország 2012 óta nem toloncolt ki senkit a szíriai bevándorlók közül.
