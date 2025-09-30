Több mint 10 év után hozta meg a józan döntést Németország: elkezdődött a szír migránsok kitoloncolása

Dobrint kiemelte, hogy utasítást adtak a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatalnak, hogy vizsgálja újra a szírek felfüggesztett menekültügyi eljárásait, aminek hatására felgyorsulhat az illegális menedékkérők kitoloncolása.

Fontos kiemelni, hogy ez egy hatalmas lépés a német migrációs politikában, ugyanis Németország 2012 óta nem toloncolt ki senkit a szíriai bevándorlók közül.

Nyitókép: Thibaud MORITZ / AFP

***