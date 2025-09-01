Térdre kényszerítették Snoop Doggot: bocsánatot kért az „LMBTQ-ellenes” kijelentéseiért

A nyilatkozat nagy vihart kavart, a közösségi médiában sorra támadták Snoop Doggot, ami miatt a rapper gyorsan meggondolta magát – számolt be róla az Index. Közösségi oldalán magyarázkodva így írt: „Csak váratlanul ért a helyzet, és nem tudtam mit mondani az unokámnak. Minden homoszexuális barátom tudja, mi a helyzet, szeretettel kerestek meg. Az én hibám, hogy nem tudtam választ adni egy hatévesnek.”

Tanítsatok meg tanulni, nem vagyok tökéletes”

– tette hozzá.

A korábban magabiztos, szókimondó rapper tehát kénytelen volt bocsánatot kérni, miután szavai sokakból ellenérzést váltottak ki.

A Lightyear körüli vita nem újkeletű: a 2022-ben bemutatott animációs film volt a Disney első alkotása, amely azonos nemű csókot és egy gyermeket nevelő meleg pár kapcsolatát mutatta be. A jelenetet több országban, köztük Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emirátusokban betiltották, a Disney pedig egyszer még ki is vágta, majd visszahelyezte azt.

Snoop Dogg eredeti kirohanásában úgy fogalmazott: „Nem ezért a sz*rért jöttem. Csak azért jöttem, hogy megnézzem azt az istenverte filmet”, majd hozzátette: „Azt látod, amit látsz és mindenhová ezt teszik.” Végül azonban a közvélemény nyomása miatt a rapper elismerte tévedését, és nyilvánosan bocsánatot kért.

