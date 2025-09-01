Ft
09. 01.
hétfő
Disney Snoop Dogg lmbtq

Térdre kényszerítették Snoop Doggot: bocsánatot kért az „LMBTQ-ellenes” kijelentéseiért

2025. szeptember 01. 18:27

Villámgyorsan meghátrált az 53 éves rapper.

2025. szeptember 01. 18:27
null

Snoop Dogg néhány nappal azután kért bocsánatot, hogy a Disney Lightyear című filmje kapcsán heves kritikával illette az LMBTQ-témák gyerekfilmekben való megjelenítését. Az 53 éves rapper augusztus 20-án még egy podcastban beszélt arról, hogy „fél moziba menni”, miután unokájával nézve a filmet zavarba jött a homoszexuális pár láttán. „Nos, az unokám a film közepén megszólalt: 

»Papa Snoop? Hogy lehet, hogy neki egy nővel van gyereke? Ő is nő!«”

– idézte fel a helyzetet a rapper, hozzátéve: „Belekényszerítenek olyan helyzetekbe, amelyekre nincs válaszom.”

A nyilatkozat nagy vihart kavart, a közösségi médiában sorra támadták Snoop Doggot, ami miatt a rapper gyorsan meggondolta magát – számolt be róla az Index. Közösségi oldalán magyarázkodva így írt: „Csak váratlanul ért a helyzet, és nem tudtam mit mondani az unokámnak. Minden homoszexuális barátom tudja, mi a helyzet, szeretettel kerestek meg. Az én hibám, hogy nem tudtam választ adni egy hatévesnek.” 

Tanítsatok meg tanulni, nem vagyok tökéletes”

– tette hozzá. 

A korábban magabiztos, szókimondó rapper tehát kénytelen volt bocsánatot kérni, miután szavai sokakból ellenérzést váltottak ki.

A Lightyear körüli vita nem újkeletű: a 2022-ben bemutatott animációs film volt a Disney első alkotása, amely azonos nemű csókot és egy gyermeket nevelő meleg pár kapcsolatát mutatta be. A jelenetet több országban, köztük Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emirátusokban betiltották, a Disney pedig egyszer még ki is vágta, majd visszahelyezte azt. 

Snoop Dogg eredeti kirohanásában úgy fogalmazott: „Nem ezért a sz*rért jöttem. Csak azért jöttem, hogy megnézzem azt az istenverte filmet”, majd hozzátette: „Azt látod, amit látsz és mindenhová ezt teszik.” Végül azonban a közvélemény nyomása miatt a rapper elismerte tévedését, és nyilvánosan bocsánatot kért.

Nyitókép: VANESSA CARVALHO / BPP / BRAZIL PHOTO PRESS / Brazil Photo Press via AFP

