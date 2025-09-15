Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Usula von der Leyen Matthias Ecke Németország AfD Orbán Viktor

Támadásban a német képviselő von der Leyen beszéde után: Brüsszel jogosan tartja vissza a pénzeket

2025. szeptember 15. 08:54

Matthias Ecke szerint Orbán Viktor hazudik, amikor a német AfD megbénításáról beszél, de a német politikus valós érveket nem tudott mondani.

2025. szeptember 15. 08:54
null

A Klubrádiónak nyilatkozott az utcán megtámadott Matthias Ecke német szociáldemokrata európai parlamenti képviselő, miután Csernyánszky Judit riporter a State of the Union beszéd értékelését kérte tőle.

Ecke többek között úgy véli, 

Orbán Viktor „az EU szétesését vizionálta megint”, 

csak mert a magyar kormányfő szerint a mostani hétéves költségvetés soha nem látott adósságba kergeti a szövetséget, ami összeomlik az adósságteher alatt.

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette: „Azt gondolom, hogy a magyarok jó szomszédaink, akik profitáltak az uniós tagságból, mint ahogy mi, németek is profitáltunk abból, hogy az EU tagjai közt tudhatjuk Magyarországot. Szerintem pedig Orbánnak rossz a gazdaságpolitikája, ezért is erősödhetett meg a magyar ellenzék, amely most óriási nyomás alá helyezte, és ezért keresett újra magának egy bűnbakot, ami ismét az EU lett, ahogy ezt már megszoktuk. Pedig 

Orbán megkaphatná ezeket az uniós forrásokat, ha tartaná magát a jogállami normákhoz. De őt ez nem izgatja, pedig szerintem teljesen jogos visszatartani a pénzeket,

 amíg e téren nincs változás.”

Ezt is ajánljuk a témában

A riporter megjegyezte, hogy Orbán Viktor Németországot is élesen bírálta a Kötcsén elhangzott, legutóbbi beszédében, és Franciaországot is megemlítette ennek kapcsán, hogy egyes pártok megtiltják a vele szembenállók politikai tevékenységét, és így a politikai váltópártiság választási intézményét, azaz a demokráciát számolják fel, utalva itt a német AfD és a francia Le Pen-párt megbénítására.

Ecke így válaszolt:

 „Ez hazugság. Sem az AfD, se más párt nincs kitiltva a politikai szférából, 

de az igaz, hogy alkotmányos rendünk szerint megakadályozható azok tevékenysége, akik a demokratikus rendszert létében fenyegetik. Sajnos, megtapasztaltuk a nemzetiszocialistákon keresztül, mit jelent lebontani a demokráciát, ezért e tekintetben nem lehetünk megengedőek. Ezért Németországban minden egyes pártnak nagyon szigorúan be kell tartania a demokratikus rendszer törvényeit. Értem ezen a hatalmi ágak közti megosztást, a választási törvények betartását. 

Legyen az szélsőjobb vagy szélsőbal, egyiknek sem engedhető meg, hogy újra diktatúrát építsen ki. 

Nem különböztethetjük meg az embereket csak azért például, mert nem Németországban születtek. Tartsák magukat a demokratikus alapelvekhez.”

Ezt is ajánljuk a témában

Hozzátette: „Mi épp a demokráciát akarjuk így megvédeni. Annyi történt csupán, hogy akinek a feladata az ország alkotmányosságának a megvédése, az az intézmény aggályát konkrétan megfogalmazta, mert veszélybe került a német demokrácia. A legmagasabb közjogi intézmény egyelőre csak annyit mondott ki, hogy 

az a párt, amelyik veszélyezteti a demokráciát, az nem indulhat a választáson. Azt nem tudjuk még, hogy felszólítása eredményes lesz-e. Azt tudjuk, hogy a háború végével ugyanez történt és az az intézkedés az 1950-es években eredményesnek bizonyult.

 Azóta ilyen párt nem indulhatott a választásokon.”

Nyitókép: JULIEN DE ROSA / AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2025. szeptember 15. 10:50
Már megint egy német szocdem akarja megszakérteni a magyar jogrendszert, hiszen újságírást, közgázt és némi politológiát tanult, tehát mindenhez is ért. És még a magyar gazdaságról is hülyeséget mondott. A nem létező, megszüntetett klubrádióban természetesen isszák is a szavait. És ezek birkáznak.
Válasz erre
2
0
statiszta
•••
2025. szeptember 15. 10:22 Szerkesztve
" Szerintem pedig Orbánnak rossz a gazdaságpolitikája, ezért is erősödhetett meg a magyar ellenzék" Akkor két időközin miért ugyanolyan a támogatottsága mint 22-ben, amikor eddigi legnagyobb ellenzéki pofára esés volt? Ha nektek "jó" a gazdaságpolitikátok, akkor kancellárotok miért ajvékol? Nem lehet, hogy Orbán a ti szarotokból ennyit tud kihozni? Csak mert mi nem vagyunk recesszióban... "Orbán megkaphatná ezeket az uniós forrásokat, ha tartaná magát a jogállami normákhoz. De őt ez nem izgatja, pedig szerintem teljesen jogos visszatartani a pénzeket" Mert Orbán tud számolni és a "jogállami normák" értsd: migránseltartás, ukrán háborús támogatás, orosz olcsó gázról olajról való leválás már most majdnem annyit kostál mint amennyit ti perkálnátok... Úgyhogy sajnos mondjál jobbat, mert ezért nem éri meg. Majd ha beveszitek (alapszabály ellenesen) Ukrajnát, mi is ilyen vehemenciával fogunk pluszba befizetni.
Válasz erre
1
0
lemez
2025. szeptember 15. 09:47
A náci német utódok.Ennyi.Nem tanultak a történelemböl.
Válasz erre
3
0
szemlelo-2
•••
2025. szeptember 15. 09:35 Szerkesztve
Egyértelműen megmondta: Mi nevezzük meg, kik veszélyeztetik a demokráciát és azokat betiltjuk. Ezt hívják a németek "a mi demokráciánknak".
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!