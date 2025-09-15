Támadásban a német képviselő von der Leyen beszéde után: Brüsszel jogosan tartja vissza a pénzeket

Senki sincs biztonságban Németországban, már a politikusokra is rátámadnak
A német kormány tehetetlen az erőszakhullámmal szemben.
Matthias Ecke szerint Orbán Viktor hazudik, amikor a német AfD megbénításáról beszél, de a német politikus valós érveket nem tudott mondani.
A Klubrádiónak nyilatkozott az utcán megtámadott Matthias Ecke német szociáldemokrata európai parlamenti képviselő, miután Csernyánszky Judit riporter a State of the Union beszéd értékelését kérte tőle.
Ecke többek között úgy véli,
Orbán Viktor „az EU szétesését vizionálta megint”,
csak mert a magyar kormányfő szerint a mostani hétéves költségvetés soha nem látott adósságba kergeti a szövetséget, ami összeomlik az adósságteher alatt.
Hozzátette: „Azt gondolom, hogy a magyarok jó szomszédaink, akik profitáltak az uniós tagságból, mint ahogy mi, németek is profitáltunk abból, hogy az EU tagjai közt tudhatjuk Magyarországot. Szerintem pedig Orbánnak rossz a gazdaságpolitikája, ezért is erősödhetett meg a magyar ellenzék, amely most óriási nyomás alá helyezte, és ezért keresett újra magának egy bűnbakot, ami ismét az EU lett, ahogy ezt már megszoktuk. Pedig
Orbán megkaphatná ezeket az uniós forrásokat, ha tartaná magát a jogállami normákhoz. De őt ez nem izgatja, pedig szerintem teljesen jogos visszatartani a pénzeket,
amíg e téren nincs változás.”
A riporter megjegyezte, hogy Orbán Viktor Németországot is élesen bírálta a Kötcsén elhangzott, legutóbbi beszédében, és Franciaországot is megemlítette ennek kapcsán, hogy egyes pártok megtiltják a vele szembenállók politikai tevékenységét, és így a politikai váltópártiság választási intézményét, azaz a demokráciát számolják fel, utalva itt a német AfD és a francia Le Pen-párt megbénítására.
Ecke így válaszolt:
„Ez hazugság. Sem az AfD, se más párt nincs kitiltva a politikai szférából,
de az igaz, hogy alkotmányos rendünk szerint megakadályozható azok tevékenysége, akik a demokratikus rendszert létében fenyegetik. Sajnos, megtapasztaltuk a nemzetiszocialistákon keresztül, mit jelent lebontani a demokráciát, ezért e tekintetben nem lehetünk megengedőek. Ezért Németországban minden egyes pártnak nagyon szigorúan be kell tartania a demokratikus rendszer törvényeit. Értem ezen a hatalmi ágak közti megosztást, a választási törvények betartását.
Legyen az szélsőjobb vagy szélsőbal, egyiknek sem engedhető meg, hogy újra diktatúrát építsen ki.
Nem különböztethetjük meg az embereket csak azért például, mert nem Németországban születtek. Tartsák magukat a demokratikus alapelvekhez.”
Hozzátette: „Mi épp a demokráciát akarjuk így megvédeni. Annyi történt csupán, hogy akinek a feladata az ország alkotmányosságának a megvédése, az az intézmény aggályát konkrétan megfogalmazta, mert veszélybe került a német demokrácia. A legmagasabb közjogi intézmény egyelőre csak annyit mondott ki, hogy
az a párt, amelyik veszélyezteti a demokráciát, az nem indulhat a választáson. Azt nem tudjuk még, hogy felszólítása eredményes lesz-e. Azt tudjuk, hogy a háború végével ugyanez történt és az az intézkedés az 1950-es években eredményesnek bizonyult.
Azóta ilyen párt nem indulhatott a választásokon.”
