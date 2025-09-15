Támadásban a német képviselő von der Leyen beszéde után: Brüsszel jogosan tartja vissza a pénzeket

Hozzátette: „Azt gondolom, hogy a magyarok jó szomszédaink, akik profitáltak az uniós tagságból, mint ahogy mi, németek is profitáltunk abból, hogy az EU tagjai közt tudhatjuk Magyarországot. Szerintem pedig Orbánnak rossz a gazdaságpolitikája, ezért is erősödhetett meg a magyar ellenzék, amely most óriási nyomás alá helyezte, és ezért keresett újra magának egy bűnbakot, ami ismét az EU lett, ahogy ezt már megszoktuk. Pedig

Orbán megkaphatná ezeket az uniós forrásokat, ha tartaná magát a jogállami normákhoz. De őt ez nem izgatja, pedig szerintem teljesen jogos visszatartani a pénzeket,

amíg e téren nincs változás.”