Ft
Ft
30°C
15°C
Ft
Ft
30°C
15°C
09. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
ENSZ Ukrajna eszkaláció Szijjártó Péter ENSZ Közgyűlés

Szijjártó Péter: Normál esetben az ENSZ Közgyűlése a béke reményét hozhatná el, de most nincsenek illúzióink

2025. szeptember 22. 08:33

A külügyminiszter New Yorkba indult.

2025. szeptember 22. 08:33
null

Az elmúlt néhány hónapban több háborús konfliktust is sikerült a megoldás irányába vinni a világban. Sajnos ez alól pont az a háború képez a leginkább kivételt, ami hozzánk a legközelebb van, ezzel még nagyobb veszélyt jelent ránk nézve – írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán hétfőn reggel.

A miniszter a Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: normál esetben az ENSZ Közgyűlése a béke reményét hozhatná el, de 

látva az eszkalációs eseményeket és a háborúpárti álláspontokat, nincsenek illúzióink.

Ugyanakkor ez semmiképpen sem jelenti azt, hogy ne kellene mindent megtenni annak érdekében, hogy az ENSZ Közgyűlése közelebb vigyen minket a béke ügyéhez – tette hozzá.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ezért a következő egy hétben mi minden olyan kezdeményezést támogatni fogunk, ami közelebb visz a béke ügyéhez és el fogunk utasítani mindent, ami az eszkaláció kockázatát jelenti” – jelentette ki Szijjártó Péter.

„Hajnalban már New Yorkban kezdünk!” 

– írta a bejegyzésben.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Agricola
2025. szeptember 22. 09:35
Az ENSZ alapokmánya úgy rendelkezett, hogy a Biztonsági Tanács tagjainak egyetértése szükséges ahhoz, hogy hatásos lépéseket tehessen az ENSZ háborús konfliktus helyzetek gyors megoldására. Mivel ez az egyetértés az alapítás óta meggyengült, az ENSZ hatékonysága is lecsökkent. Amikor alapították a szervezetet, még úgy látszott, hogy a II. Világháború győztes hatalmainak, a Biztonsági Tanács állandó tagjainak egyetértése örökké fennmarad.
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. szeptember 22. 09:30
Tud valaki példát mondani arra, hogy az ENSZ hatékonyan megoldott valamilyen komoly problémát?
Válasz erre
0
0
herden100
2025. szeptember 22. 08:44
Péter! Sok siker kívánok Magyarország képviseletében. IRODALOM: istenanya.hu napfényes.hu/cikkek terebess.hu/keletkultinfo/#psziche napfenyesetterem.hu/hat-vilagvallas-egy-asztalnal-2/ m.youtube.com/watch?v=xTREYL7gZHs&pp=ygUESnVuZw%3D%3D
Válasz erre
2
0
Dixtroy
2025. szeptember 22. 08:38
A háttérhatalom erőltetni fogja a visszamaradtatott álláspontját az orosz agresszióról, a világ nagyobbik fele meg szarik az egészre. Ennyi fog történni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!