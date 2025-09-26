Ft
tisztek Ukrajna Barátság külügyminiszter Szijjártó Péter EU kőolajvezeték

Szijjártó a falig ment Ukrajnával kapcsolatban: Tíz éve folytatnak magyarellenes politikát

2025. szeptember 26. 15:13

A magyar tisztek Ukrajnából való kitiltására reagálva tett kinyilatkoztatást Szijjártó Péter.

2025. szeptember 26. 15:13
null

Az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát” – kezdte új Facebook-bejegyzését Szijjártó Péter.

A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránok módszeresen fosztják meg a jogaiktól és méltóságuktól az országukban élő magyarokat. Ennek kiemelt módszere a sokszor veréssel járó kényszersorozás.

Szijjártó Péter rámutatott arra is, hogy nem csak az Ukrajnában élő magyarok életével játszanak a keleti szomszédaink. Ukrajna ugyanis a Barátság kőolajvezeték folyamatos támadásával rendre veszélybe sodorja a magyar energiaellátást.

Ezt a helyzetet tetézi most az, hogy Ukrajna magyar katonai vezetőket tiltott ki az országából.

„S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.

A bejegyzés egyébként arra reagálva született meg, hogy Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter három magyar tiszt Ukrajnába utazását lehetetlenítette el. A kitiltás oka az volt, hogy Magyarország korábban szintén kitiltotta a schengeni övezetből Robert Brovdy-t a Barátság kőolajvezeték ellen elkövetett dróntámadások parancsnokát.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Orange79
2025. szeptember 26. 15:40
Az a baj, hogy senki sem fog mellénk állni, sőt még örülnek is neki, hogy az ukránok elvégzik helyettük a piszkos munkát. Mindent rá lehet fogni a háborúra.
Válasz erre
0
0
letsgobrandon-2
2025. szeptember 26. 15:39
le kéne zárni minden teherforgalmat a határon... baszódjanak meg.. se ki, se be... ki járna rosszabbul
Válasz erre
1
0
Kókuszka
2025. szeptember 26. 15:23
Felesleges a szájkarate ... Első lépésként gázt elzárni, hiszen orosz molekulák vannak benne.
Válasz erre
0
0
oberennsinnen49
2025. szeptember 26. 15:22
Péter, csak így tovább, a legjobbakat. Jó kondit!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!