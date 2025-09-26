Szijjártó a falig ment Ukrajnával kapcsolatban: Tíz éve folytatnak magyarellenes politikát

Breaking: kitiltottak három magas rangú magyar katonai vezetőt Ukrajnából
„Magyarország minden tiszteletlen lépésére megfelelő választ adunk” – írta közösségi oldalán Andrij Szibiha külügyminiszter.
A magyar tisztek Ukrajnából való kitiltására reagálva tett kinyilatkoztatást Szijjártó Péter.
„Az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát” – kezdte új Facebook-bejegyzését Szijjártó Péter.
A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránok módszeresen fosztják meg a jogaiktól és méltóságuktól az országukban élő magyarokat. Ennek kiemelt módszere a sokszor veréssel járó kényszersorozás.
Szijjártó Péter rámutatott arra is, hogy nem csak az Ukrajnában élő magyarok életével játszanak a keleti szomszédaink. Ukrajna ugyanis a Barátság kőolajvezeték folyamatos támadásával rendre veszélybe sodorja a magyar energiaellátást.
Ezt a helyzetet tetézi most az, hogy Ukrajna magyar katonai vezetőket tiltott ki az országából.
„S ők azok, akik elvárják, hogy támogassuk felvételüket az Európai Unióba” – hangsúlyozta Szijjártó Péter.
A bejegyzés egyébként arra reagálva született meg, hogy Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter három magyar tiszt Ukrajnába utazását lehetetlenítette el. A kitiltás oka az volt, hogy Magyarország korábban szintén kitiltotta a schengeni övezetből Robert Brovdy-t a Barátság kőolajvezeték ellen elkövetett dróntámadások parancsnokát.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
