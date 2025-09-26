Szijjártó a falig ment Ukrajnával kapcsolatban: Tíz éve folytatnak magyarellenes politikát

„Az ukrán állam tíz éve folytat magyarellenes politikát” – kezdte új Facebook-bejegyzését Szijjártó Péter.

A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy az ukránok módszeresen fosztják meg a jogaiktól és méltóságuktól az országukban élő magyarokat. Ennek kiemelt módszere a sokszor veréssel járó kényszersorozás.

Szijjártó Péter rámutatott arra is, hogy nem csak az Ukrajnában élő magyarok életével játszanak a keleti szomszédaink. Ukrajna ugyanis a Barátság kőolajvezeték folyamatos támadásával rendre veszélybe sodorja a magyar energiaellátást.