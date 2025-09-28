Ft
Szergej Lavrov nem finomkodott New Yorkban: burkolt fenyegetést tett az ENSZ-közgyűlésen

2025. szeptember 28. 10:05

Az orosz külügyminiszter határozott választ ígért az esetleges „provokációra”.

2025. szeptember 28. 10:05
Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban.

Szergej Lavrov hangsúlyozta, hogy „Oroszország – ahogy eddig – továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről”. Azt hangoztatta, hogy Oroszország biztonságának, valamint létfontosságú érdekeinek biztosításáról egy „megbízható egyetértésre” kell jutni. A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és oroszajkúak jogainak teljes helyreállítását.

Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni”

– jelentette ki az orosz külügyminiszter.

Szergej Lavrov mintegy húszperces felszólalásában azt is kijelentette, hogy Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen. Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket „többször cáfolta”.

„Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai” – fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz.

Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek az NATO-ban és az Európai Unióban”

– tett burkolt fenyegetést a felszólalásában.

Szergej Lavrov beszédében védelmébe vette a Gázában élő palesztinokat. A gázai konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, „a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok”, semmivel nem igazolhatók.

Az orosz külügyminiszter egyben „törvénytelennek” nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák Iránt.

(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov

Ehetős Odó
2025. szeptember 28. 12:02 Szerkesztve
Megint agyhalottak szerkesztik a mandit. Lavrov nem fenygetőzött, ahogy a félanalfabéta firkász véli, hanem közölte, hogy az ellenük indított agresszió nem marad válasz nélkül. Ez csak a mandinak nem világos, meg a többi hoholszoponc hülyelipsinek.
counter-revolution
2025. szeptember 28. 10:35
"Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, „a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok”, semmivel nem igazolhatók." Ez a helyes alapállás, nem Orbánék hazaáruló Izrael-szopása.
hexahelicene
2025. szeptember 28. 10:30
Már megint egy csúsztatott cikk: Lavrov nem "fenyegetett" senkit - még burkoltan sem. Csupán határozott válaszlépést helyezett kilátásba a NATO és EU agresszióra. Önvédelem. Ennyi. Európa vezetői pedig folytatni fogják információs műveletüket: a lakosság áthangolását békepártról háborús üzemmódra - a nem létező orosz fenyegetés "növelésével".
cserresznye
2025. szeptember 28. 10:29
Igen erre mondják: hallgattassék meg a másik fél is!
