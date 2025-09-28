Szergej Lavrov nem finomkodott New Yorkban: burkolt fenyegetést tett az ENSZ-közgyűlésen

Találkozott Lavrov és Rubio: itt vannak az orosz–amerikai-csúcs részletei!
Lavrov keményen bírálta Kijev retorikáját.
Az orosz külügyminiszter határozott választ ígért az esetleges „provokációra”.
Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra az ukrajnai háború lezárásáról – jelentette ki az orosz külügyminiszter az ENSZ-közgyűlés 80. ülésszakának általános vitáján tartott felszólalásában szombaton New Yorkban.
Szergej Lavrov hangsúlyozta, hogy „Oroszország – ahogy eddig – továbbra is nyitott az egyeztetésekre a konfliktust kiváltó okok megszüntetéséről”. Azt hangoztatta, hogy Oroszország biztonságának, valamint létfontosságú érdekeinek biztosításáról egy „megbízható egyetértésre” kell jutni. A béketárgyalás további orosz feltételei közé sorolta a kijevi kormány fennhatósága alatt élő orosz közösség és oroszajkúak jogainak teljes helyreállítását.
Ezen az alapon készen állunk az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról tárgyalni”
– jelentette ki az orosz külügyminiszter.
Szergej Lavrov mintegy húszperces felszólalásában azt is kijelentette, hogy Oroszország nem tervez támadást az NATO vagy az Európai Unió ellen. Oroszország vezető diplomatája provokációnak nevezte a Nyugat elleni orosz katonai tervekről szóló híreszteléseket, és azt mondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ezeket „többször cáfolta”.
„Oroszországnak nincsenek ilyen szándékai” – fogalmazott, ugyanakkor hozzátette, hogy az országa elleni bármely agresszióra határozott lesz a válasz.
Ne legyenek ezzel kapcsolatban kétségek az NATO-ban és az Európai Unióban”
– tett burkolt fenyegetést a felszólalásában.
Szergej Lavrov beszédében védelmébe vette a Gázában élő palesztinokat. A gázai konfliktussal kapcsolatban kijelentette, hogy Oroszország elítéli a Hamász fegyveresei által vezetett 2023. október 7-i támadást, ugyanakkor ami azóta történik, „a gázai palesztinok elleni brutális gyilkosságok”, semmivel nem igazolhatók.
Az orosz külügyminiszter egyben „törvénytelennek” nevezte azokat a nyugati törekvéseket, amelyek ismételt szankciókkal sújtanák Iránt.
Nem finomkodott az orosz külügyminiszter.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/EPA/Reuters pool/Samil Zsumatov