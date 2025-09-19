Ft
Oroszország Dmitrij Medvegyev Vlagyimir Putyin Szergej Svecov

Sötét jóslat Moszkvából: évekre katonai pályán ragadhat Oroszország

2025. szeptember 19. 10:33

Szergej Svecov kijelentette, hogy az állami költségvetés még hosszú évekig a hadikiadásokra fog összpontosítani.

2025. szeptember 19. 10:33
Szergej Svecov, a Moszkvai Tőzsde Felügyelőbizottságának elnöke kijelentette, fel kell készülni arra az esetre, hogy az állami költségvetés még hosszú évekig a hadikiadásokra fog összpontosítani, mivel Oroszországnak helyre kell állítania készleteit és infrastruktúráját, valamint újrafegyverkezésre lesz szükség – számolt be a Moscow Times.



Van egy problémánk, ez pedig a költségvetés. A költségvetés katonai, ahogy Dmitrij Anatoljevics Medvegyev nevezte. És ilyen is marad még 5–8 évig, mert mit csinálnak egy háború befejezése után? Felkészülnek a következő háborúra

– mondta Sevcov a Moszkvai Pénzügyi Fórumon.

A gazdasági szakember véleménye szerint ez egy normális jelenség, hiszen újra kell építeni egy megrongálódott infrastruktúrát, feltölteni a kimerülő készleteket, továbbá új fegyvereket beszerezni a megrongálódott vagy megsemmisült fegyverek helyett.

Ezért azt mondani, hogy »még egy évet kibírunk, aztán jön a béke, és a költségvetés visszatér a 2021-es állapotába« illúzió. Nem fog visszatérni

– szögezte le.

A lap megjegyezte, hogy a Biztonsági Tanács jelenlegi alelnöke és Oroszország volt elnöke, Dmitrij Medvegyev „katonainak” nevezte a 2026-os évre előkészítés alatt álló költségvetést, a „kiegyensúlyozott költségvetés” kifejezést pedig eufemizmusnak minősítette. Medvegyev ezzel kapcsolatban hozzátette, hogy a kiegyensúlyozottság nem írhatja felül azon célokat, amelyeket Vlagyimir Putyin elnök tűzött ki.

A lap még arról is beszámolt, hogy mára mér Oroszország védelmi kiadásai elérték a hidegháború óta mért legmagasabb szintet, és a 2025-ös szövetségi költségvetés egyharmadát teszik ki. Ebből kifolyólag a hadiipar vált az orosz gazdaság fő hajtóerejévé, miközben a polgári szektor termelése csökken. A védelemre és nemzetbiztonságra fordított összesített kiadások legalább 17 ezer-millió rubelt (67,4 ezer-millió forint), azaz a GDP 8 százalékát teszik ki.

Nyitókép forrása: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml poo/Vjacseszlav Prokofjev

