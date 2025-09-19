Sötét jóslat Moszkvából: évekre katonai pályán ragadhat Oroszország

Szergej Svecov, a Moszkvai Tőzsde Felügyelőbizottságának elnöke kijelentette, fel kell készülni arra az esetre, hogy az állami költségvetés még hosszú évekig a hadikiadásokra fog összpontosítani, mivel Oroszországnak helyre kell állítania készleteit és infrastruktúráját, valamint újrafegyverkezésre lesz szükség – számolt be a Moscow Times.