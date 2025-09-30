Siránkozik a liberális média, miután Orbán Viktor lesöpörte az ukrán vádakat a drónincidensről

Drónügy: megjött a Honvédelmi Minisztérium válasza Zelenszkij vádjaira
A tárca folyamatos kapcsolatban áll az ukrán féllel, de tőlük sem érkezett erre vonatkozó tájékoztatás.
A miniszterelnök világossá tette: Magyarország nem fenyegeti Ukrajnát, a valódi veszély Ukrajna keleti határánál van.
Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn elutasította azokat a vádakat, miszerint magyar felderítő drónok megsértették volna Ukrajna légterét – nyavalyog a Politico.
A kormányfő így fogalmazott: „Tegyük fel, hogy pár métert átrepültek [Ukrajnába], na és akkor mi van?” Hozzátette, szerinte
Ukrajna nem független ország, nem szuverén állam, hiszen fennmaradása teljes mértékben a nyugati támogatásoktól függ”.
A magyar kormányfő arra emlékeztetett, hogy Ukrajna már elvesztette területének egyötödét Oroszországgal szemben, és úgy vélte, Kijevnek inkább a keleti határára kellene koncentrálnia, ahol ténylegesen háború zajlik. „Innen senki nem fogja megtámadni. Két, három vagy négy magyar drón, akár átlépte a határt, akár nem, nem ez az ügy, amivel az ukránoknak foglalkozniuk kellene” – mondta.
Az ukrán vezetés eközben vizsgálatot rendelt el: Volodimir Zelenszkij elnök pénteken kijelentette, hogy „feltehetően magyar” drónok hajtottak végre felderítő repülést ukrán ipari létesítmények felett.
A vádakat Szijjártó Péter külügyminiszter azonnal visszautasította, és azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy „elveszítette a józan ítélőképességét anti-magyar rögeszméje miatt”.
Az ukrán elnök bezzeg nem volt ilyen harcias, amikor ukrán drónok repültek be Magyarország légterébe.
A sajtóhírek szerint a Magyar Honvédség május elején lelőtt egy drónt Tokaj felett, miután azt a helyi radar észlelte Magyarország légterében.
A gyanú szerint az eszköz Ukrajna felől érkezett, és az eset egy hónapok óta zajló titkosszolgálati háború újabb fejezete lehet a két ország között.
Információk szerint több drón is átrepült a határon, ám legalább az egyiket a magyar légvédelem megsemmisítette.
A magyar szolgálatok úgy vélik, az ukrán fél szabotázsakciókat is előkészíthetett,
amelyhez Kárpátalján képezhettek ki embereket, és ezek Magyarország területét is érinthették volna.
A tokaji incidens jelentősége abban áll, hogy a konfliktus immár nem csupán diplomáciai vagy politikai síkon zajlik, hanem a katonai hírszerzés szintjére is kiterjedt, komoly biztonsági kockázatot teremtve Magyarország számára.
Nyitókép: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / AFP