Siránkozik a liberális média, miután Orbán Viktor lesöpörte az ukrán vádakat a drónincidensről

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn elutasította azokat a vádakat, miszerint magyar felderítő drónok megsértették volna Ukrajna légterét – nyavalyog a Politico.

A kormányfő így fogalmazott: „Tegyük fel, hogy pár métert átrepültek [Ukrajnába], na és akkor mi van?” Hozzátette, szerinte

Ukrajna nem független ország, nem szuverén állam, hiszen fennmaradása teljes mértékben a nyugati támogatásoktól függ”.

A magyar kormányfő arra emlékeztetett, hogy Ukrajna már elvesztette területének egyötödét Oroszországgal szemben, és úgy vélte, Kijevnek inkább a keleti határára kellene koncentrálnia, ahol ténylegesen háború zajlik. „Innen senki nem fogja megtámadni. Két, három vagy négy magyar drón, akár átlépte a határt, akár nem, nem ez az ügy, amivel az ukránoknak foglalkozniuk kellene” – mondta.