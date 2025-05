Ukrán drónt lőhetett le a honvédség Tokaj fölött pár nappal ezelőtt

Sajtóhírek szerint magyar honvédség lelőtt egy drónt, amelyet a tokaji radar észlelt Magyarország légterében. A hírszerzési ügyekre rálátó források szerint az eset egy hónapok óta tartó titkosszolgálati háború része, amely Ukrajna és Magyarország között zajlik.

A gyanú szerint a drón Ukrajna felől érkezett.

Az incidenst a múlt héten észlelték, de akkor nem kapott nyilvánosságot. Források szerint több drón is átrepült a határon, de legalább az egyiket a honvédség megsemmisítette. A Telex megkereste az ügyben a honvédséget, de egyelőre nem kaptak választ.

Az eset különösen annak fényében jelentős, hogy a titkosszolgálati konfliktus immár a katonai hírszerzés szintjére lépett. A tokaji drónészlelés a konfrontáció egyik legkonkrétabb, katonailag is értelmezhető momentuma. A magyar szolgálatok információi szerint az ukrán fél szabotázsakciókat is tervezhetett, amelyekhez Kárpátalján képeznek ki embereket, és ezek Budapest érintésével is megvalósulhattak volna.

A fokozódó hírszerzési aktivitás, a Magyarország területére irányuló műveletek és az észlelt drónmozgások jól jelzik, hogy a konfliktus már nem csupán diplomáciai és politikai, hanem katonai dimenziót is öltött.

Nyitókép forrása: Служба безпеки України YouTube-oldala

