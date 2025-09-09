Retteg az ukrán hírszerzés vezetője: „Már ez sem tudja megállítani Moszkvát”

Pengeélen táncol a magyar energiaellátás: most már egyértelművé vált, még Magyarországot sem kímélné Zelenszkij
Kiderült, hogy átfogó támadást hajtott végre az ukrán katonai hírszerzés.
Dermesztő rémület uralkodik Ukrajnában.
Egyre komolyabb aggodalmat kelt Ukrajnában Vlagyimir Putyin orosz elnök egy lehetséges lépése – árulta el Kirilo Budanov. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője szerint ugyanis Oroszország könnyen végrehajthat egy újabb katonai mozgósítást,
ami komoly fenyegetést jelentene Ukrajna számára.
Kétségtelen tény, hogy egy ilyen lépés Oroszország számára is fájdalmas lenne, ugyanakkor Budanov reálisnak tartja a lehetőségét az Ukrajnában zajló háború jelenlegi szakaszában – szúrta ki a Kárpáthír.
Az Apostrof hírügynökségnek adott interjúban a hírszerzés vezetője arra a kérdésre, hogy újabb mozgósításba kezdhet-e Oroszország, a következő választ adta: „igen. Fájdalmas lenne Oroszország számára, de reális. És ez a fenyegetés sajnos fennáll”.
Később Budanov még azt is hozzátette, hogy a sorkatonák frontra küldése nem lenne hatékony,
de egy általános mozgósítással Oroszország növelni tudná csapatai létszámát, még ha az újoncokat magas kockázatú harci feladatokra is vetnék be.
Kitért arra is, hogy szerinte az esetleges háborúellenes tüntetések nem állítanák meg Moszkvát.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
