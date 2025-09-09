Ft
09. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában

Retteg az ukrán hírszerzés vezetője: „Már ez sem tudja megállítani Moszkvát"

2025. szeptember 09. 13:41

Dermesztő rémület uralkodik Ukrajnában.

2025. szeptember 09. 13:41
Kirilo Budanov

Egyre komolyabb aggodalmat kelt Ukrajnában Vlagyimir Putyin orosz elnök egy lehetséges lépése – árulta el Kirilo Budanov. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője szerint ugyanis Oroszország könnyen végrehajthat egy újabb katonai mozgósítást,

ami komoly fenyegetést jelentene Ukrajna számára.

Kétségtelen tény, hogy egy ilyen lépés Oroszország számára is fájdalmas lenne, ugyanakkor Budanov reálisnak tartja a lehetőségét az Ukrajnában zajló háború jelenlegi szakaszában – szúrta ki a Kárpáthír.

Az Apostrof hírügynökségnek adott interjúban a hírszerzés vezetője arra a kérdésre, hogy újabb mozgósításba kezdhet-e Oroszország, a következő választ adta: „igen. Fájdalmas lenne Oroszország számára, de reális. És ez a fenyegetés sajnos fennáll”.

Később Budanov még azt is hozzátette, hogy a sorkatonák frontra küldése nem lenne hatékony,

de egy általános mozgósítással Oroszország növelni tudná csapatai létszámát, még ha az újoncokat magas kockázatú harci feladatokra is vetnék be.

Kitért arra is, hogy szerinte az esetleges háborúellenes tüntetések nem állítanák meg Moszkvát.

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Kaja Kallas nem tudta, hogy kik nyerték meg a második világháborút, miközben a papa, Siim Kallas vezető pozíciókat töltött be és a Szovjetunió Kommunista Pártjának tagja volt.

11 órája

piramis-2
2025. szeptember 09. 14:46
Halandzsa és blabla. Ennyi ez a "cikk". Kyiv Post Szánalmas.
Dixtroy
2025. szeptember 09. 14:36
"ami komoly fenyegetést jelentene Ukrajna számára" Háborúban álltok. Még mi a fasz tud fenyegetni?
NeMá
2025. szeptember 09. 14:26
1001 méylütés után meglepődik a csávo, hogy Oroszok is képesek lennének rá, csak Ukránokat kisöcsinek tartják és nem akarják totál kicsinálni. A harc Zeleszkíjék és slepje ellen folyik bele értve az összes lesipuskás EU vezetőt.
Csigorin
2025. szeptember 09. 14:14
masszoval ok meg nem is mozgositottak rendesen, ti meg mar fellabuakat meg vakokat is visztek.
