Retteg az ukrán hírszerzés vezetője: „Már ez sem tudja megállítani Moszkvát”

Egyre komolyabb aggodalmat kelt Ukrajnában Vlagyimir Putyin orosz elnök egy lehetséges lépése – árulta el Kirilo Budanov. Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) vezetője szerint ugyanis Oroszország könnyen végrehajthat egy újabb katonai mozgósítást,

ami komoly fenyegetést jelentene Ukrajna számára.

Kétségtelen tény, hogy egy ilyen lépés Oroszország számára is fájdalmas lenne, ugyanakkor Budanov reálisnak tartja a lehetőségét az Ukrajnában zajló háború jelenlegi szakaszában – szúrta ki a Kárpáthír.

Az Apostrof hírügynökségnek adott interjúban a hírszerzés vezetője arra a kérdésre, hogy újabb mozgósításba kezdhet-e Oroszország, a következő választ adta: „igen. Fájdalmas lenne Oroszország számára, de reális. És ez a fenyegetés sajnos fennáll”.

Később Budanov még azt is hozzátette, hogy a sorkatonák frontra küldése nem lenne hatékony,