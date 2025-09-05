Ft
09. 05.
péntek
Putyin hidegvérrel közölte: az európai katonákat sem kíméli

2025. szeptember 05. 16:25

Legitim célpontnak tekintik azokat, akik Ukrajnába mennek.

2025. szeptember 05. 16:25
null

Az orosz elnök pénteken kijelentette, hogy „gyakorlatilag lehetetlen” megállapodásra jutni Ukrajnával kulcsfontosságú kérdésekben, és megismételte Moszkva határozott elutasítását Ukrajna NATO-tagságával szemben – írja a Euronews.

Moszkva minden külföldi katona ukrán földön történő telepítését »jogos megsemmisítési célpontnak« tekinti”

– jelentette ki Vlagyimir Putyin. „Ha bármilyen hadsereg megjelenik ott, különösen most, a harcok alatt, feltételezzük, hogy jogos megsemmisítési célpontok lesznek” – hangsúlyozta Putyin a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon tartott nyitóbeszédében.

„És ha olyan döntések születnek, amelyek békéhez, hosszú távú békéhez vezetnek, akkor egyszerűen nem látom értelmét jelenlétüknek Ukrajna területén. Ha ezek a megállapodások létrejönnek, senki sem kételkedik abban, hogy Oroszország teljes mértékben végrehajtja azokat” – folytatta az orosz elnök.

Putyin megjegyzései azután hangzottak el, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, francia kollégája, Emmanuel Macron kíséretében csütörtökön elmondta, hogy az úgynevezett Hajlandók Koalíciójának tagjaiként 26 európai állam kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a háború után, egy esetleges békemegállapodást követően.

Ukrajna európai partnerei nem javasolták harcoló csapatok Ukrajnába küldését a folyamatban lévő háború alatt, 

hanem csak egy esetleges tűzszünet vagy békemegállapodás után vetnének be valamiféle nemzetközi békefenntartókat. 

Ezek az erők nem harcolnának, hanem csak a megállapodás megkötése után lennének a béke megfigyelésével és fenntartásával megbízva.

Az orosz elnök azonban kétségeit fejezte ki ezzel a lehetőséggel kapcsolatban, mondván, hogy „gyakorlatilag lehetetlen” lesz Ukrajnával kulcsfontosságú kérdésekben megállapodásra jutni a Kreml teljes körű inváziójának befejezése érdekében, amely jelenleg a negyedik évében jár. Megismételte Moszkva határozott elutasítását Ukrajna NATO-védelmi szövetségbeli tagságával kapcsolatban. Ugyanakkor a Kreml nem ellenzi Ukrajna azon szándékát, hogy csatlakozzon az Európai Unióhoz, állítja Putyin.

Azt állította, hogy „Ukrajna NATO-val kapcsolatos döntése nem mérlegelhető Oroszország érdekeinek figyelembevétele nélkül”, de Kijev EU-törekvései szerinte „legitimek”. Putyin kiemelte:

Ismétlem, Ukrajna legitim választása, hogyan építse ki nemzetközi kapcsolatait, hogyan biztosítsa érdekeit a gazdasági szférában, kivel kössön szövetséget”.

Macron francia elnök szerint az úgynevezett Hajlandók Koalíciójának tagjai egy „biztonsági erőt” voltak hajlandóak bevetni Ukrajna számára.

A francia elnök és Keir Starmer, az Egyesült Királyság miniszterelnöke megjegyezte, hogy ehhez a kezdeményezéshez az Egyesült Államok támogatása szükséges.

Macron továbbá kijelentette, hogy Európa kész betartani ezeket a garanciákat Ukrajna békéjének és stabilitásának biztosítása érdekében, és további gazdasági szankciókkal fenyegette meg Moszkvát, hogy fokozza a nyomást és a tárgyalóasztalhoz kényszerítse az oroszokat.

Donald Trump amerikai elnök nem kommentálta az európai javaslatot, de kijelentette, hogy hamarosan további tárgyalásokat tervez Putyinnal.

Trump ezt a megjegyzést csütörtökön tette, miközben a Fehér Házban vacsorára fogadott amerikai technológiai óriások vezetőit. Elmondta, hogy „nagyon jó párbeszédet” folytat az orosz vezetővel, és reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok vezette békefenntartási erőfeszítések hamarosan előrelépést hoznak – írja a Euronews.

Fotó: Viacheslav PROKOFIEV / POOL / AFP

 

neszteklipschik
2025. szeptember 05. 17:14
Teljes leszerelés Orkrajnában 0 fő hadsereggel. Denácifikálás. Az orosz nyelv kötelezővé tétele. Az orosz himnusz eléneklése minden reggel minden iskolában vigyázállásban. Kárpátalja pedig népszavazást tart, hogy kívánnak-e csatlakozni Magyarországhoz és így az EU-hoz. Ennyike, picinyeim! :-))))
balbako_
2025. szeptember 05. 16:57
Tiszta sor....
Tegnap
2025. szeptember 05. 16:52
Máris azok.
counter-revolution
2025. szeptember 05. 16:50
Világos beszéd.
