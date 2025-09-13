Picit sem korrupciógyanús ügy a románoknál: sokmillió forint egy gagyi rajzért

Egy szempillantás alatt összezúzták a románok álmát: most megismerhette a lakosság a könyörtelen igazságot
A román posta 48 ezer eurót fizetett új logójáért, amelyet a közönség primitívnek és aránytalanul drágának tart.
A román posta bemutatta új logóját, amely az előző, több mint húsz évig használt emblémát váltja fel – írta meg a Maszol. A vizuális arculatváltás részeként a cég
48 ezer eurót (szinte 19 millió forintot) fizetett az Inoveo Concept nevű vállalatnak, amely a teljes arculatfrissítést végzi.
A közösségi médiában azonban sokan úgy vélik, hogy az új logó „grafikailag primitív” és messze nincs arányban az árával.
A posta vezetése szerint a logóváltás nem öncélú, hanem a vállalat modernizációs stratégiájának része. „A román posta 2025-ben is felívelő pályán mozog, ambiciózus beruházásokkal az új technológiák bevezetése, az informatikai infrastruktúra és a hálózat modernizálása terén. Új kereskedelmi szolgáltatásokat fejlesztünk, és megerősítjük közösségi szerepünket” – hangsúlyozta Valentin Ștefan vezérigazgató.
A kritikusok szerint ugyanakkor az új dizájn semmilyen érdemi előrelépést nem jelent, sőt inkább a „középszer” benyomását kelti.
A közösségi médiában gúnyos bejegyzések tucatjai jelentek meg, amelyek szerint a logót akár egy kezdő grafikus is elkészíthette volna töredékáron.
A román posta stabil pénzügyi eredményeket mutat fel: 2024-ben 1,71 milliárd lejes (kb. 136,8 milliárd forint) árbevételt ért el, amely mellett 70,72 millió lejes (kb. 5,66 milliárd forint) nyereséget könyvelt el – az előző év ötszörösét.
Az alkalmazotti létszám ugyanakkor mintegy 1100 fővel 20 150-re csökkent.
Íme az új dizájn:
