Román Posta botrány logó

Picit sem korrupciógyanús ügy a románoknál: sokmillió forint egy gagyi rajzért

2025. szeptember 13. 12:02

A román posta 48 ezer eurót fizetett új logójáért, amelyet a közönség primitívnek és aránytalanul drágának tart.

2025. szeptember 13. 12:02
null

A román posta bemutatta új logóját, amely az előző, több mint húsz évig használt emblémát váltja fel – írta meg a Maszol. A vizuális arculatváltás részeként a cég 

48 ezer eurót (szinte 19 millió forintot) fizetett az Inoveo Concept nevű vállalatnak, amely a teljes arculatfrissítést végzi.

A közösségi médiában azonban sokan úgy vélik, hogy az új logó „grafikailag primitív” és messze nincs arányban az árával.

 

A posta régi logója. Fotó: Poșta Română

A posta vezetése szerint a logóváltás nem öncélú, hanem a vállalat modernizációs stratégiájának része. „A román posta 2025-ben is felívelő pályán mozog, ambiciózus beruházásokkal az új technológiák bevezetése, az informatikai infrastruktúra és a hálózat modernizálása terén. Új kereskedelmi szolgáltatásokat fejlesztünk, és megerősítjük közösségi szerepünket” – hangsúlyozta Valentin Ștefan vezérigazgató.

A posta régi logója. Fotó: Poșta Română

A kritikusok szerint ugyanakkor az új dizájn semmilyen érdemi előrelépést nem jelent, sőt inkább a „középszer” benyomását kelti. 

A közösségi médiában gúnyos bejegyzések tucatjai jelentek meg, amelyek szerint a logót akár egy kezdő grafikus is elkészíthette volna töredékáron.

A román posta stabil pénzügyi eredményeket mutat fel: 2024-ben 1,71 milliárd lejes (kb. 136,8 milliárd forint) árbevételt ért el, amely mellett 70,72 millió lejes (kb. 5,66 milliárd forint) nyereséget könyvelt el – az előző év ötszörösét. 

Az alkalmazotti létszám ugyanakkor mintegy 1100 fővel 20 150-re csökkent.

Íme az új dizájn:

Fotó: Poșta Română

Nyitókép: DESCAMPS Simon / AFP

 

nempolitizalok-0
2025. szeptember 13. 12:40
A libsik igen jó érzékkel ismerik fel, hová kell értelmetlenül önteni a közpénzt, mert itt fizetik meg őket a legjobban.
lszb
2025. szeptember 13. 12:25
Leleményesek a románok. Annó, Romániában egy csapat FarmVille-rajongó több mint 145 millió forintnak megfelelő támogatást hívott le szarvasmarháikra. Körülbelül 36 ezer forintnyi támogatást kaptak minden egyes tehén után évente.
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 13. 12:16
Románia mintaállam és jogállam kiköpött Ukrajna bár nem olyan bátor
