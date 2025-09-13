Picit sem korrupciógyanús ügy a románoknál: sokmillió forint egy gagyi rajzért

A román posta bemutatta új logóját, amely az előző, több mint húsz évig használt emblémát váltja fel – írta meg a Maszol. A vizuális arculatváltás részeként a cég

48 ezer eurót (szinte 19 millió forintot) fizetett az Inoveo Concept nevű vállalatnak, amely a teljes arculatfrissítést végzi.

A közösségi médiában azonban sokan úgy vélik, hogy az új logó „grafikailag primitív” és messze nincs arányban az árával.