Orbán Viktor figyelmeztetése megrengette a nemzetközi sajtót: két út áll Magyarország előtt

Orbán Viktor: Nemzeti konzultációt indítunk a kiszivárgott adóemelési tervekről!
A miniszterelnök szerint két út előtt áll Magyarország.
A világsajtó reflektorfénybe állította a magyar miniszterelnököt, miután Kötcsén arról beszélt: Magyarországnak választania kell a szuverén út és a „brüsszeli káosz” között, miközben Kijevnek jövőt, az EU-nak pedig új stratégiát sürgetett.
Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégi kötcsei találkozón világossá tette:
a 2026-os választásokat sorsdöntőnek tartja, ahol Magyarország jövője a tét.
A Reuters beszámolója szerint Orbán kijelentette, hogy a magyaroknak két út közül kell választaniuk: az önálló, szuverén politika folytatása vagy „Brüsszel politikájának követése”, amely szerinte elkerülhetetlenül „káoszhoz és szegénységhez” vezetne. A kormányfő közben adócsökkentésekkel, nyugdíjasoknak szánt élelmiszer-utalványokkal és kedvezményes hitelekkel igyekszik erősíteni társadalmi bázisát.
A Reuters kiemeli: Orbán 2010 óta kormányoz, ám most minden eddiginél nehezebb választás vár rá.
Szerintük a gazdaság stagnál, az infláció makacsul magas, és a kamatszint az EU-ban a legmagasabb. Eközben a Fidesz legfőbb kihívója, a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter előnyben van a közvélemény-kutatásokban. Magyar szerint az ország több válságban vergődik egyszerre, s a megoldás az EU-s források felszabadítása, a korrupció felszámolása és egy új adórendszer kialakítása lenne.
A liberális média úgy értékeli, hogy miközben Orbán az EU széthullásának veszélyére figyelmeztet, Magyar Péter épp az ellenkező víziót kínálja: egy aktív, hiteles és konstruktív Magyarországot az Európai Unióban és a NATO-ban. A 2026-os választások így a Reuters szerint minden eddiginél élesebb választóvonal mentén dőlhetnek el: nem pusztán két politikus, hanem két teljesen eltérő jövőkép között.
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök szerint két út előtt áll Magyarország.
Az RBC-Ukraine beszámolója szerint Orbán Viktor a kötcsei találkozón hangsúlyozta:
Magyarország nem Ukrajna-ellenes, és érdekelt abban, hogy a szomszédos ország jövője biztosítva legyen.
A miniszterelnök szerint Oroszország célja a nyugati terjeszkedés megállítása, Ukrajna a pénzügyi támogatások megőrzésére és a gazdasági összeomlás elkerülésére törekszik, az Európai Unió viszont „nagyhatalmi játszmaként” igyekszik fenntartani a háborút. Orbán hozzátette: az Egyesült Államok célja az alku megkötése és az EU gazdasági alárendelése Amerikának.
Az RBC-Ukraine leírta, hogy Orbán úgy fogalmazott: „Nem akarjuk Ukrajnát a semmibe lökni; nem vagyunk Ukrajna-ellenesek. Jövőt akarunk Ukrajnának, mert egy szomszédos ország összeomlása a mi érdekünk sem lehet.”
Egyben arra figyelmeztetett, hogy a háború elhúzása vesztes stratégia, az EU pedig „béna kacsa módjára” viselkedik, és nem Washingtonnal, hanem Moszkvával kellene biztonsági megállapodásokat kötnie.
A cikk ugyanakkor úgy véli: a magyar kormányfő politikája sokszor inkább Oroszországnak kedvezett, mint Kijevnek. Budapest többször blokkolta Ukrajna pénzügyi támogatását és az Oroszország elleni szankciókat, legutóbb pedig Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bírálta Magyarországot az EU-csatlakozási tárgyalások akadályozása miatt. Zelenszkij szerint „még Putyin sem ellenzi többé Ukrajna uniós tagságát, ezért Magyarország álláspontja különösen furcsán hat”.
Ezt is ajánljuk a témában
Válaszok helyett erőszakot alkalmaztak a tiszások.
A román Agerpres hírügynökség beszámolója szerint Orbán Viktor a kötcsei találkozón ismét sorsdöntő választásként írta le a 2026-os voksolást. A magyar miniszterelnök úgy fogalmazott:
két lehetőség áll az ország előtt – vagy az önálló, szuverenista politika folytatása, vagy a „Brüsszelhez való igazodás”, amely szerinte elkerülhetetlenül „káoszhoz és szegénységhez” vezetne.
Orbán a választások előtt családi adócsökkentésekkel, nyugdíjasoknak járó étkezési utalványokkal és kedvezményes hitelekkel igyekszik megerősíteni táborát.
A cikk kiemeli: Orbán Viktor 2010 óta kormányoz, de a jövő évi választás lehet pályafutásának legnehezebb megmérettetése. Szerintük a magyar gazdaság stagnál, az infláció magas, az alapkamat pedig az EU-ban a legmagasabb. Eközben fő kihívója, Magyar Péter és a Tisza Párt a legtöbb közvélemény-kutatásban előnyben van. Kiemelik, hogy Magyar Péter úgy véli, az ország egyszerre több válsággal küzd – a megélhetési gondokkal, a közbizalom hiányával és a demokratikus normák gyengülésével. Programja szerint EU-s pénzek felszabadításával, a korrupció felszámolásával, valamint a vagyonadó bevezetésével és az alacsony jövedelműek adóterheinek csökkentésével indítaná újra az országot.
Kapcsolódó vélemény
Ha annyira árad és a TISZA, akkor kocsmai beszólogatás helyett nem inkább plusz tíz perc alvással vagy valami látókör-szélesítő reggeli olvasmánnyal kellene kezdeni a hetet?
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala