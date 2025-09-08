Orbán Viktor figyelmeztetése megrengette a nemzetközi sajtót: két út áll Magyarország előtt

Orbán Viktor miniszterelnök a hétvégi kötcsei találkozón világossá tette:

a 2026-os választásokat sorsdöntőnek tartja, ahol Magyarország jövője a tét.

A Reuters beszámolója szerint Orbán kijelentette, hogy a magyaroknak két út közül kell választaniuk: az önálló, szuverén politika folytatása vagy „Brüsszel politikájának követése”, amely szerinte elkerülhetetlenül „káoszhoz és szegénységhez” vezetne. A kormányfő közben adócsökkentésekkel, nyugdíjasoknak szánt élelmiszer-utalványokkal és kedvezményes hitelekkel igyekszik erősíteni társadalmi bázisát.

A Reuters kiemeli: Orbán 2010 óta kormányoz, ám most minden eddiginél nehezebb választás vár rá.

Szerintük a gazdaság stagnál, az infláció makacsul magas, és a kamatszint az EU-ban a legmagasabb. Eközben a Fidesz legfőbb kihívója, a Tisza Párt vezetője, Magyar Péter előnyben van a közvélemény-kutatásokban. Magyar szerint az ország több válságban vergődik egyszerre, s a megoldás az EU-s források felszabadítása, a korrupció felszámolása és egy új adórendszer kialakítása lenne.