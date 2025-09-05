Ft
Andrej Babis Csehország ANO népszavazás

Orbán szövetségese kikérné az emberek véleményét, a liberálisok máris jajveszékelnek

2025. szeptember 05. 11:18

A kormánykoalíció szerint butaság kiszélesíteni a népszavazás lehetőségét.

2025. szeptember 05. 11:18
null

Csütörtökön mutatta be választási programját Csehországban Andrej Babis pártja, az ANO. Babis, aki jelenleg a legesélyesebb jelölt a következő miniszterelnök választáson megígérte, hogy hatalomra jutása esetén bevezeti az országok népszavazás lehetőségét, amellyel „alapvető kérdésekben” mondhatnának véleményt az állampolgárok – számolt be az Euractiv. 

A polgárok közvetlenül dönthetnek a kulcsfontosságú közügyekben és maguk irányíthatják a demokráciát”

– közölte a párt, miközben hangsúlyozták, hogy bizonyos kérdések – többek között Csehország EU- és NATO-tagsága – „vitathatatlanok”.

Babis bejelentése komoly riadalmat váltott ki ellenfeleiből. Leghangosabban a jelenlegi miniszterelnök Petr Fiala támadta az ANO terveit, szerinte az országos népszavazás lehetősége veszélyeztetné a cseh EU és NATO-tagságot. „Nem meglepő, de veszélyes” – írta Fiala az X-en.

Jan Lipavský külügyminiszter is aggodalmát fejezte ki, arra kérve a választókat, hogy ne bízzanak egy ANO-ban, amely „alááshatja az ország európai és NATO-kötelezettségeit”.

„Alkotmányban rögzíteni a népszavazást? Igen – pontosan ezt mutatta be ma Babiš mozgalma. De ez az ostoba terv utat nyit az SPD és a Stačilo! EU- és NATO-kilépési javaslatai előtt. Ne higgyünk azoknak, akik azt mondják, hogy egy ANO, SPD és esetleg a kommunisták alkotta kormány rendben lesz. Nem lesz az” – írta Lipavský az X-en.

Az ANO a felmérések szerint jelenleg 31 százalékkal vezet vetélytársai előtt. Ez azonban nem elég az egypárti kormányzáshoz, így az ANO-nak koalíciós partnerekre lesz szüksége.

Csehországban jelenleg nincs lehetőség országos népszavazás tartására általános kérdésekben, mivel az alkotmány nem biztosít erre vonatkozó általános jogi keretet. A cseh alkotmány (1993-as Alkotmány, 2. cikk) csak kivételes esetekben, például nemzetközi szerződések ratifikálása kapcsán (pl. EU-csatlakozás) ír elő népszavazást, de általános népszavazási törvény hiányában az országos referendumok nem rendezhetők meg bármely témában.

Nyitókép forrása: PETER LAZAR / AFP

***

 

