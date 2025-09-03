Ő lehet a diktátor örököse: rejtélyes személy tűnt fel Kim Dzsong Un oldalán (KÉPEK)

Kim Dzsong Un titokzatos lányával az oldalán jelent meg kínai csúcstalálkozóján. A fiatal hölgy először kísérte el apját diplomáciai útra, ami nagy horderejű spekulációkra adhat okot – számolt be a Bloomberg.

Kim Dzsuet, az észak-koreai diktátor lányát a dél-koreai, Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) Kim Dzsong Un lehetséges utódjaként tartja számon.

A lányt teljes rejtély övezi, pontos kora sem ismert, valószínűleg 12-13 éves lehet. A Bloomberg szakértője szerint az a tény, hogy most először jelent meg apja oldalán fontos diplomáciai úton, arra utalhat, hogy őt szánják Észak-Korea új urának. A lány először 2022 novemberében egy rakétakísérleten tűnt fel. Idén több nyilvános észak-koreai eseményen is jelen volt. Állítólag észak-koreai bélyegeken is szerepel. Spekulációk szerint ő Kim Dzsong Un és felesége, Ri Szol Dzsu három gyermekének másodikként született tagja.

Kirsty Ketley, amerikai gyermeknevelési szakértő úgy véli, hogy „rendkívül nehéz lenne boldogulnia, ha hirtelen vezetői szerepbe kerülne, és ez a későbbiekben is kihívást jelentene. Valószínű, hogy folyamatos tréninget kap”.

Kim Dzsong Un és lánya hétfőn indultak útnak páncélozott vonattal Kínába, hogy részt vegyenek az ország eddigi legnagyobb katonai parádéján.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

