09. 03.
szerda
09. 03.
szerda
lány Nemzeti Hírszerző Szolgálat Kína Kim Dzsong Un diktátor vonat apa

Ő lehet a diktátor örököse: rejtélyes személy tűnt fel Kim Dzsong Un oldalán (KÉPEK)

2025. szeptember 03. 10:53

A rejtélyes örökös újra feltűnt, ezúttal egy fontos diplomáciai úton.

2025. szeptember 03. 10:53
null

Kim Dzsong Un titokzatos lányával az oldalán jelent meg kínai csúcstalálkozóján. A fiatal hölgy először kísérte el apját diplomáciai útra, ami nagy horderejű spekulációkra adhat okot – számolt be a Bloomberg.

Kim Dzsuet, az észak-koreai diktátor lányát a dél-koreai, Nemzeti Hírszerző Szolgálat (NIS) Kim Dzsong Un lehetséges utódjaként tartja számon.

A lányt teljes rejtély övezi, pontos kora sem ismert, valószínűleg 12-13 éves lehet. A Bloomberg szakértője szerint az a tény, hogy most először jelent meg apja oldalán fontos diplomáciai úton, arra utalhat, hogy őt szánják Észak-Korea új urának. A lány először 2022 novemberében egy rakétakísérleten tűnt fel. Idén több nyilvános észak-koreai eseményen is jelen volt. Állítólag észak-koreai bélyegeken is szerepel. Spekulációk szerint ő Kim Dzsong Un és felesége, Ri Szol Dzsu három gyermekének másodikként született tagja.

Kirsty Ketley, amerikai gyermeknevelési szakértő úgy véli, hogy „rendkívül nehéz lenne boldogulnia, ha hirtelen vezetői szerepbe kerülne, és ez a későbbiekben is kihívást jelentene. Valószínű, hogy folyamatos tréninget kap”.

Kim Dzsong Un és lánya hétfőn indultak útnak páncélozott vonattal Kínába, hogy részt vegyenek az ország eddigi legnagyobb katonai parádéján.

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

***

 

Obsitos Technikus
2025. szeptember 03. 11:21
A parádén nem volt ott a csaj.
Nasi12
2025. szeptember 03. 11:21
Megnézte a parádét. A románoktól senki nem vett részt. Pedig tanulhatták volna a diszlépést. Volt 1-2 éve egy román diszmenet. Valóságos paródia volt. Semmi nem ment egyszerre. Sem a kéz, sem a láb. Nem is kaptak rétest estére! Egyébként a kinaisk itt is újitottak. Nem a tömeg ment el a disztribün elött, hanem Xi ment el nyitott autóban a sok ezernyi katonája elött. Akik elképesztö rendben és fegyelemben fogadták.
davide
2025. szeptember 03. 11:14
Le vagytok maradva mint a borravaló. Belföldön már egy éve cipeli magával mindenhova.
sagirdilsiz-2
2025. szeptember 03. 11:12
Ezek szerint, ott nem élnek demeterek, akik azt forszíroznák, miért utazott állami gépen.
